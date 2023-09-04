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Российские хакеры изучают данные киберобъектов Прибалтики и Польши - РИА Новости, 04.09.2023
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17:48 04.09.2023 (обновлено: 17:56 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/khakery-1894152553.html
Российские хакеры изучают данные киберобъектов Прибалтики и Польши
Российские хакеры изучают данные киберобъектов Прибалтики и Польши - РИА Новости, 04.09.2023
Российские хакеры изучают данные киберобъектов Прибалтики и Польши
Российские хакеры изучают информацию, полученную после атаки на компьютерную инфраструктуру стран Прибалтики и Польши, самые интересные сведения будут... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:48
2023-09-04T17:56
прибалтика
польша
в мире
россия
латвия
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российские хакеры изучают информацию, полученную после атаки на компьютерную инфраструктуру стран Прибалтики и Польши, самые интересные сведения будут опубликованы, заявил РИА Новости представитель хакерской российской группы RaHDit.Эта группа совместно с другими российскими хакерскими группами в понедельник провела атаку на компьютерную инфраструктуру стран Прибалтики и Польши. В результате парализована работа финансового сектора, банков, транспортной инфраструктуры, а также сайтов органов государственной власти, отметил представитель RaHDit."Кроме того, нами получен доступ к сайту МВД Латвии, в том числе к почтовому серверу, и мы получили все письма, которые сотрудники пересылали друг другу", - сказал собеседник агентства."В наших руках оказались не только списки личного состава, но у нас есть даже списки агентуры и лиц, сотрудничающих с МВД на конфиденциальной основе", - добавил он. "Пока эти списки мы выкладывать в открытый доступ не будем. Мы анализируем информацию и самое интересное будем отдельно рассказывать нашим зрителям и читателям", - отметил представитель RaHDit.
https://ria.ru/20230904/khakery-1894006056.html
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прибалтика, польша, в мире, россия, латвия
Прибалтика, Польша, В мире, Россия, Латвия
Российские хакеры изучают данные киберобъектов Прибалтики и Польши

Российские хакеры опубликуют данные, полученные на объектах Прибалтики и Польши

© iStock.com / Branimir76Хакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© iStock.com / Branimir76
Хакер. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российские хакеры изучают информацию, полученную после атаки на компьютерную инфраструктуру стран Прибалтики и Польши, самые интересные сведения будут опубликованы, заявил РИА Новости представитель хакерской российской группы RaHDit.
Эта группа совместно с другими российскими хакерскими группами в понедельник провела атаку на компьютерную инфраструктуру стран Прибалтики и Польши. В результате парализована работа финансового сектора, банков, транспортной инфраструктуры, а также сайтов органов государственной власти, отметил представитель RaHDit.
"Кроме того, нами получен доступ к сайту МВД Латвии, в том числе к почтовому серверу, и мы получили все письма, которые сотрудники пересылали друг другу", - сказал собеседник агентства.
"В наших руках оказались не только списки личного состава, но у нас есть даже списки агентуры и лиц, сотрудничающих с МВД на конфиденциальной основе", - добавил он. "Пока эти списки мы выкладывать в открытый доступ не будем. Мы анализируем информацию и самое интересное будем отдельно рассказывать нашим зрителям и читателям", - отметил представитель RaHDit.
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