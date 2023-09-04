https://ria.ru/20230904/khakery-1894138372.html

Страны Прибалтики отправят приехавших украинцев на фронт, выяснили хакеры

Страны Прибалтики отправят приехавших украинцев на фронт, выяснили хакеры - РИА Новости, 04.09.2023

Страны Прибалтики отправят приехавших украинцев на фронт, выяснили хакеры

Граждан Украины, прибывших в страны Прибалтики после начала спецоперации, планируют депортировать на родину для участия в боевых действиях, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T17:07

2023-09-04T17:07

2023-09-04T19:14

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прибалтика

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владимир зеленский

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Граждан Украины, прибывших в страны Прибалтики после начала спецоперации, планируют депортировать на родину для участия в боевых действиях, сообщил РИА Новости представитель российской хакерской группы RaHDit."Особо хотелось бы обратить внимание, что на сайте МВД Литвы отдельной папкой были сложены все граждане Украины, которые приехали в эти страны после начала специальной военной операции. Сведения собираются прибалтийскими спецслужбами в том числе и для того, чтобы отправить мужчин призывного возраста обратно на Украину", — рассказал собеседник агентства.По его словам, об этом уже давно говорили и российские хакеры только подтвердили информацию о депортации. Ранее в понедельник издание Rzeczpospolita сообщило, что Польша начала выдавать киевским властям мужчин призывного возраста. По данным СМИ, речь идет о гражданах Украины, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов из Белоруссии в Евросоюз.Сразу после начала российской спецоперации украинцам в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезжать из страны. Тем не менее, по данным Главной комендатуры польской пограничной службы, к 31 августа в Польшу въехали почти 2,87 миллиона мужчин призывного возраста, а выехали около 2,8 миллиона. То есть 80 тысяч из них остаются в республике.В конце августа Владимир Зеленский заявил, что власти проверят все заключения о непригодности к военной службе, выданные военными медицинскими комиссиями после 24 февраля 2022 года. В Киеве считают, что несколько тысяч украинцев могли получить такие справки и выехать из страны за взятки размером от трех до 15 тысяч долларов.

https://ria.ru/20230903/khakery-1893929522.html

https://ria.ru/20230825/polsha-1892182677.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российский хакер о намерении Литвы депортировать украинцев на родину Граждан Украины, прибывших в страны Прибалтики после начала спецоперации, планируют депортировать на родину для участия в боевых действиях, сообщил РИА Новости представитель российской хакерской группы RaHDit. 2023-09-04T17:07 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, прибалтика, украина, польша, владимир зеленский