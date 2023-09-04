Страны Прибалтики отправят приехавших украинцев на фронт, выяснили хакеры
RaHDit: страны Прибалтики депортируют украинцев для участия в боевых действиях
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Граждан Украины, прибывших в страны Прибалтики после начала спецоперации, планируют депортировать на родину для участия в боевых действиях, сообщил РИА Новости представитель российской хакерской группы RaHDit.
"Особо хотелось бы обратить внимание, что на сайте МВД Литвы отдельной папкой были сложены все граждане Украины, которые приехали в эти страны после начала специальной военной операции. Сведения собираются прибалтийскими спецслужбами в том числе и для того, чтобы отправить мужчин призывного возраста обратно на Украину", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, об этом уже давно говорили и российские хакеры только подтвердили информацию о депортации.
Сегодня утром 16 пророссийских хакерских групп объявили о взломе более 100 ресурсов в рамках масштабной операции против "пособников украинских атак" на Россию. Они вывели из строя 127 информационных ресурсов Польши и стран Балтии. Кроме того, хакеры парализовали каналы обмена служебными сообщениями госорганов и нарушили работу паркоматов и системы мобильного банкинга в этих государствах. Им также удалось взломать базу данных МВД Латвии.
Ранее в понедельник издание Rzeczpospolita сообщило, что Польша начала выдавать киевским властям мужчин призывного возраста. По данным СМИ, речь идет о гражданах Украины, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов из Белоруссии в Евросоюз.
Сразу после начала российской спецоперации украинцам в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезжать из страны. Тем не менее, по данным Главной комендатуры польской пограничной службы, к 31 августа в Польшу въехали почти 2,87 миллиона мужчин призывного возраста, а выехали около 2,8 миллиона. То есть 80 тысяч из них остаются в республике.
В конце августа Владимир Зеленский заявил, что власти проверят все заключения о непригодности к военной службе, выданные военными медицинскими комиссиями после 24 февраля 2022 года. В Киеве считают, что несколько тысяч украинцев могли получить такие справки и выехать из страны за взятки размером от трех до 15 тысяч долларов.