https://ria.ru/20230904/khakery-1894006056.html
Пророссийские хакеры взломали базу данных МВД Латвии
Пророссийские хакеры взломали базу данных МВД Латвии - РИА Новости, 04.09.2023
Пророссийские хакеры взломали базу данных МВД Латвии
Шестнадцать пророссийских хакерских групп объявили о взломе более 100 ресурсов в рамках масштабной операции против "пособников украинских атак" на Россию, в том РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T08:34
2023-09-04T08:34
2023-09-04T11:27
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Шестнадцать пророссийских хакерских групп объявили о взломе более 100 ресурсов в рамках масштабной операции против "пособников украинских атак" на Россию, в том числе базы данных МВД Латвии."Мы бьем за Псков, Крым и Донбасс", — говорится в заявлении, которое есть в распоряжении РИА Новости.Хакеры сообщают, что вывели из строя 127 информационных ресурсов Польши и стран Балтии, вместо них размещен манифест: "Война закончена лишь тогда, когда будет уничтожен последний нацист".Парализованы каналы обмена служебными сообщениями госорганов, нарушена работа паркоматов и системы мобильного банкинга. Кроме того, взломана база данных МВД Латвии. В открытый доступ попала переписка ведомства, сведения о сотрудниках и полиции, финансовые документы и даже графики отпусков.Впервые в истории интернета такое количество хакерских групп действуют совместно, указано в заявлении.Хакеры пообещали активно продолжать атаки в поддержку спецоперации.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, польша, латвия
В мире, Киев, Польша, Латвия
Пророссийские хакеры взломали базу данных МВД Латвии
Пророссийские хакеры взломали более сотни польских и прибалтийских ресурсов
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Шестнадцать пророссийских хакерских групп объявили о взломе более 100 ресурсов в рамках масштабной операции против "пособников украинских атак" на Россию, в том числе базы данных МВД Латвии.
"Мы бьем за Псков, Крым и Донбасс", — говорится в заявлении, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Хакеры сообщают, что вывели из строя 127 информационных ресурсов Польши
и стран Балтии
, вместо них размещен манифест: "Война закончена лишь тогда, когда будет уничтожен последний нацист".
Парализованы каналы обмена служебными сообщениями госорганов, нарушена работа паркоматов и системы мобильного банкинга. Кроме того, взломана база данных МВД Латвии
. В открытый доступ попала переписка ведомства, сведения о сотрудниках и полиции, финансовые документы и даже графики отпусков.
Впервые в истории интернета такое количество хакерских групп действуют совместно, указано в заявлении.
Хакеры пообещали активно продолжать атаки в поддержку спецоперации.
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