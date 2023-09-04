https://ria.ru/20230904/khakery-1894006056.html

Пророссийские хакеры взломали базу данных МВД Латвии

Пророссийские хакеры взломали базу данных МВД Латвии - РИА Новости, 04.09.2023

Пророссийские хакеры взломали базу данных МВД Латвии

Шестнадцать пророссийских хакерских групп объявили о взломе более 100 ресурсов в рамках масштабной операции против "пособников украинских атак" на Россию, в том РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T08:34

2023-09-04T08:34

2023-09-04T11:27

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Шестнадцать пророссийских хакерских групп объявили о взломе более 100 ресурсов в рамках масштабной операции против "пособников украинских атак" на Россию, в том числе базы данных МВД Латвии."Мы бьем за Псков, Крым и Донбасс", — говорится в заявлении, которое есть в распоряжении РИА Новости.Хакеры сообщают, что вывели из строя 127 информационных ресурсов Польши и стран Балтии, вместо них размещен манифест: "Война закончена лишь тогда, когда будет уничтожен последний нацист".Парализованы каналы обмена служебными сообщениями госорганов, нарушена работа паркоматов и системы мобильного банкинга. Кроме того, взломана база данных МВД Латвии. В открытый доступ попала переписка ведомства, сведения о сотрудниках и полиции, финансовые документы и даже графики отпусков.Впервые в истории интернета такое количество хакерских групп действуют совместно, указано в заявлении.Хакеры пообещали активно продолжать атаки в поддержку спецоперации.

https://ria.ru/20230821/khakery-1891298291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, киев, польша, латвия