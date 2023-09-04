https://ria.ru/20230904/khabarovsk-1894023822.html

Региональные власти выделят Хабаровску почти 30 миллионов рублей

Региональные власти выделят Хабаровску почти 30 миллионов рублей - РИА Новости, 04.09.2023

Региональные власти выделят Хабаровску почти 30 миллионов рублей

Почти 30 миллионов рублей власти Хабаровского края выделят городу Хабаровску на обустройство контейнерных площадок для частного сектора и спецавтомобиль для... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T10:50

2023-09-04T10:50

2023-09-04T10:50

хабаровский край

хабаровск

хабаровский край

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 4 сен - РИА Новости. Почти 30 миллионов рублей власти Хабаровского края выделят городу Хабаровску на обустройство контейнерных площадок для частного сектора и спецавтомобиль для отлова безнадзорных животных, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в Telegram-канале. Социально-экономическое развитие Хабаровска стало одной из главных тем состоявшегося в понедельник заседания президиума краевого правительства под председательством губернатора. Основным докладчиком выступил мэр города Сергей Кравчук, который рассказал, что за семь месяцев сохранилась положительная динамика по ключевым макроэкономическим показателям. "В докладе мэр озвучил две просьбы: о выделении Хабаровску 20 миллионов рублей на подготовку контейнерных площадок в частном секторе; об оказании финансовой помощи на приобретение спецавтомобиля для отлова бездомных собак. Дал поручение краевым минфину и минЖКХ отработать вопрос по выделению необходимых средств", - написал Дегтярев. На авто для отлова безнадзорных собак будет выделено дополнительно 8 миллионов рублей, уточнил губернатор. Всего в этом году на различные нужды, направленные на работу с бродячими животными, в казну города было перечислено 18 миллионов рублей. В Хабаровском крае реализуется нацпроект "Экология". Хабаровску краевые власти уже помогли с покупкой контейнеров: в прошлом году было выделено 30 миллионов рублей и закуплено 1 800 евроконтейнеров. Еще 1 100 приобрел сам региональный оператор. В Хабаровске увеличивается и численность населения. В 2020 году в городе, согласно переписи населения, насчитывалось 610 тысяч жителей. На середину 2023-го - 617 тысяч, отметил глава региона. Тенденция прироста сохранится из-за дальнейшего развития краевого центра (в том числе благодаря мастер-плану). Соответствующий документ губернатор защитит перед президентом России Владимиром Путиным на площадке Восточного экономического форума в этом сентябре. "Недавно на расширенном заседании Общественной палаты Хабаровска мы с вами обсуждали мастер-план, его разработку. Благодарю вас, Сергей Анатольевич (Кравчук, мэр) и всех неравнодушных жителей города, общественные советы, которые принимали в этом участие. Сработали отлично! Прошу в конце сентября подготовить для всех глав районов и городов нашего края доклад по этой теме. Будем у вас перенимать опыт", - обратился глава региона к мэру. Отмечается, что немаловажная часть мастер-плана отводится формированию 11 центров городской жизни. Эту идею активно поддержали районные общественные советы. И, как уточнил глава региона, это правильный курс. "Чтобы в пошаговой доступности были созданы возможности провести досуг, прогуляться, были рядом магазины, школы, детские сады", - заключил Дегтярев.

https://ria.ru/20230403/khabarovsk-1862567477.html

https://ria.ru/20230902/khabarovsk-1893570154.html

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хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

хабаровск, хабаровский край, михаил дегтярев