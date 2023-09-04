https://ria.ru/20230904/kazakhstan-1894000799.html

Главу Нацбанка Казахстана освободили от должности

Главу Нацбанка Казахстана освободили от должности - РИА Новости, 04.09.2023

Главу Нацбанка Казахстана освободили от должности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу Национального банка Галымжана Пирматова, сообщает пресс-служба главы государства. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T07:14

2023-09-04T07:14

2023-09-04T07:28

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

казатомпром

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АЛМА-АТА, 4 сен – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу Национального банка Галымжана Пирматова, сообщает пресс-служба главы государства. "Указом главы государства Пирматов Галымжан Олжаевич освобожден от должности председателя Национального Банка Республики Казахстан", - говорится в сообщении. Галымжан Пирматов занимал этот пост с февраля 2022 года. До этого был председателем правления национальной атомной компании "Казатомпром".Новым главой Нацбанка республики стал Тимур Сулейменов, c января 2022 года занимавший должность первого заместителя руководителя администрации президента. Его кандидатура была согласована на заседании сената парламента республики.

https://ria.ru/20230818/briks-1890871055.html

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, казатомпром