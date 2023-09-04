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Главу Нацбанка Казахстана освободили от должности - РИА Новости, 04.09.2023
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07:14 04.09.2023 (обновлено: 07:28 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/kazakhstan-1894000799.html
Главу Нацбанка Казахстана освободили от должности
Главу Нацбанка Казахстана освободили от должности - РИА Новости, 04.09.2023
Главу Нацбанка Казахстана освободили от должности
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу Национального банка Галымжана Пирматова, сообщает пресс-служба главы государства. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T07:14
2023-09-04T07:28
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
казатомпром
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АЛМА-АТА, 4 сен – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу Национального банка Галымжана Пирматова, сообщает пресс-служба главы государства. "Указом главы государства Пирматов Галымжан Олжаевич освобожден от должности председателя Национального Банка Республики Казахстан", - говорится в сообщении. Галымжан Пирматов занимал этот пост с февраля 2022 года. До этого был председателем правления национальной атомной компании "Казатомпром".Новым главой Нацбанка республики стал Тимур Сулейменов, c января 2022 года занимавший должность первого заместителя руководителя администрации президента. Его кандидатура была согласована на заседании сената парламента республики.
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, казатомпром
В мире, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Казатомпром
Главу Нацбанка Казахстана освободили от должности

Президент Казахстана Токаев освободил от должности главу Нацбанка Пирматова

© Pixabay / niki7mcraeАстана
Астана - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© Pixabay / niki7mcrae
Астана. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 4 сен – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу Национального банка Галымжана Пирматова, сообщает пресс-служба главы государства.
«
"Указом главы государства Пирматов Галымжан Олжаевич освобожден от должности председателя Национального Банка Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Галымжан Пирматов занимал этот пост с февраля 2022 года. До этого был председателем правления национальной атомной компании "Казатомпром".
Новым главой Нацбанка республики стал Тимур Сулейменов, c января 2022 года занимавший должность первого заместителя руководителя администрации президента. Его кандидатура была согласована на заседании сената парламента республики.
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В миреКазахстанКасым-Жомарт ТокаевКазатомпром
 
 
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