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На Камчатке туристов просят не приближаться к вулканам из-за извержений - РИА Новости, 04.09.2023
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Туризм
 
14:19 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/kamchatka-1894051518.html
На Камчатке туристов просят не приближаться к вулканам из-за извержений
На Камчатке туристов просят не приближаться к вулканам из-за извержений - РИА Новости, 04.09.2023
На Камчатке туристов просят не приближаться к вулканам из-за извержений
По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), днем 4 сентября зафиксирован подъем пепла со склонов вулканов Шивелуч и Ключевская РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T14:19
2023-09-04T14:19
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
камчатка
шивелуч
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), днем 4 сентября зафиксирован подъем пепла со склонов вулканов Шивелуч и Ключевская Сопка, туристам следует быть предельно внимательными и не приближаться к горам ближе, чем на 25 километров, сообщает "Камчатка-Информ".Со склона вулкана Шивелуч пепел поднялся на высоту до трех километров. Шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Берингова моря. Со склона Ключевская Сопка ветер поднял пепел на высоту 3,5 километра. Шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Камчатского залива.Любителям экстремальных видов спорта, туристам рекомендуют не приближаться к вулканам. Руководителям турфирм советуют воздержаться от выхода на маршрут в район Ключевской группы вулканов.
https://ria.ru/20230904/vulkan-1894001941.html
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Камчатка, Шивелуч
На Камчатке туристов просят не приближаться к вулканам из-за извержений

На Камчатке туристам рекомендуют не приближаться к вулканам Шивелуч и Ключевской

© Фото : NASA/JSCВулкан Шивелуч
Вулкан Шивелуч - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© Фото : NASA/JSC
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), днем 4 сентября зафиксирован подъем пепла со склонов вулканов Шивелуч и Ключевская Сопка, туристам следует быть предельно внимательными и не приближаться к горам ближе, чем на 25 километров, сообщает "Камчатка-Информ".

Со склона вулкана Шивелуч пепел поднялся на высоту до трех километров. Шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Берингова моря. Со склона Ключевская Сопка ветер поднял пепел на высоту 3,5 километра. Шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Камчатского залива.
Любителям экстремальных видов спорта, туристам рекомендуют не приближаться к вулканам. Руководителям турфирм советуют воздержаться от выхода на маршрут в район Ключевской группы вулканов.
Вулкан Шивелуч на Камчатке - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
На Камчатке распространился пепел от вулкана Шивелуч
07:26
 
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