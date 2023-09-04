На Камчатке туристов просят не приближаться к вулканам из-за извержений
На Камчатке туристам рекомендуют не приближаться к вулканам Шивелуч и Ключевской
© Фото : NASA/JSCВулкан Шивелуч
© Фото : NASA/JSC
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), днем 4 сентября зафиксирован подъем пепла со склонов вулканов Шивелуч и Ключевская Сопка, туристам следует быть предельно внимательными и не приближаться к горам ближе, чем на 25 километров, сообщает "Камчатка-Информ".
Со склона вулкана Шивелуч пепел поднялся на высоту до трех километров. Шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Берингова моря. Со склона Ключевская Сопка ветер поднял пепел на высоту 3,5 километра. Шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Камчатского залива.
Со склона вулкана Шивелуч пепел поднялся на высоту до трех километров. Шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Берингова моря. Со склона Ключевская Сопка ветер поднял пепел на высоту 3,5 километра. Шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Камчатского залива.
Любителям экстремальных видов спорта, туристам рекомендуют не приближаться к вулканам. Руководителям турфирм советуют воздержаться от выхода на маршрут в район Ключевской группы вулканов.