https://ria.ru/20230904/kamchatka-1894051518.html

На Камчатке туристов просят не приближаться к вулканам из-за извержений

На Камчатке туристов просят не приближаться к вулканам из-за извержений - РИА Новости, 04.09.2023

На Камчатке туристов просят не приближаться к вулканам из-за извержений

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), днем 4 сентября зафиксирован подъем пепла со склонов вулканов Шивелуч и Ключевская РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T14:19

2023-09-04T14:19

2023-09-04T14:19

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), днем 4 сентября зафиксирован подъем пепла со склонов вулканов Шивелуч и Ключевская Сопка, туристам следует быть предельно внимательными и не приближаться к горам ближе, чем на 25 километров, сообщает "Камчатка-Информ".Со склона вулкана Шивелуч пепел поднялся на высоту до трех километров. Шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Берингова моря. Со склона Ключевская Сопка ветер поднял пепел на высоту 3,5 километра. Шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Камчатского залива.Любителям экстремальных видов спорта, туристам рекомендуют не приближаться к вулканам. Руководителям турфирм советуют воздержаться от выхода на маршрут в район Ключевской группы вулканов.

https://ria.ru/20230904/vulkan-1894001941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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