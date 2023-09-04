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На Камчатке мачеха истязала пасынка за плохую успеваемость

На Камчатке мачеха истязала пасынка за плохую успеваемость - РИА Новости, 04.09.2023

На Камчатке мачеха истязала пасынка за плохую успеваемость

Мачеха истязала 13-летнего пасынка на Камчатке за плохую успеваемость, сообщает прокуратура региона в телеграм-канале. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T03:17

2023-09-04T03:17

2023-09-04T04:18

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ХАБАРОВСК, 4 сен — РИА Новости. Мачеха истязала 13-летнего пасынка на Камчатке за плохую успеваемость, сообщает прокуратура региона в телеграм-канале. "Прокурором Тигильского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летней местной жительницы... Являясь мачехой мальчика 2010 года рождения, с октября 2020 года по апрель 2023 года будучи недовольной успеваемостью и поведением несовершеннолетнего под видом мер образовательного и воспитательного характера систематически наносила ему побои, причиняя ребенку физическую боль и психические страдания", — сообщает надзорное ведомство.В отношении женщины было заведено дело по пункту "г" части 2 ст. 117 УК РФ (Истязание несовершеннолетнего). Наказание — от трех до семи лет лишения свободы. Отмечается, что она вину признала частично. Дело будет рассматривать Тигильский районный суд Камчатского края.

https://ria.ru/20230902/rebenok-1893805619.html

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происшествия, камчатка, россия, камчатский край