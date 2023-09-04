https://ria.ru/20230904/istyazaniya-1893993941.html
На Камчатке мачеха истязала пасынка за плохую успеваемость
На Камчатке мачеха истязала пасынка за плохую успеваемость - РИА Новости, 04.09.2023
На Камчатке мачеха истязала пасынка за плохую успеваемость
Мачеха истязала 13-летнего пасынка на Камчатке за плохую успеваемость, сообщает прокуратура региона в телеграм-канале. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T03:17
2023-09-04T03:17
2023-09-04T04:18
происшествия
камчатка
россия
камчатский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg
ХАБАРОВСК, 4 сен — РИА Новости. Мачеха истязала 13-летнего пасынка на Камчатке за плохую успеваемость, сообщает прокуратура региона в телеграм-канале. "Прокурором Тигильского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летней местной жительницы... Являясь мачехой мальчика 2010 года рождения, с октября 2020 года по апрель 2023 года будучи недовольной успеваемостью и поведением несовершеннолетнего под видом мер образовательного и воспитательного характера систематически наносила ему побои, причиняя ребенку физическую боль и психические страдания", — сообщает надзорное ведомство.В отношении женщины было заведено дело по пункту "г" части 2 ст. 117 УК РФ (Истязание несовершеннолетнего). Наказание — от трех до семи лет лишения свободы. Отмечается, что она вину признала частично. Дело будет рассматривать Тигильский районный суд Камчатского края.
https://ria.ru/20230902/rebenok-1893805619.html
камчатка
россия
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f37aaed0720f5f8f0ebe30fd55b6f768.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, россия, камчатский край
Происшествия, Камчатка, Россия, Камчатский край
На Камчатке мачеха истязала пасынка за плохую успеваемость
На Камчатке мачеха истязала 13-летнего пасынка за плохую успеваемость