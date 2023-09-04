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На Камчатке мачеха истязала пасынка за плохую успеваемость - РИА Новости, 04.09.2023
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03:17 04.09.2023 (обновлено: 04:18 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/istyazaniya-1893993941.html
На Камчатке мачеха истязала пасынка за плохую успеваемость
На Камчатке мачеха истязала пасынка за плохую успеваемость - РИА Новости, 04.09.2023
На Камчатке мачеха истязала пасынка за плохую успеваемость
Мачеха истязала 13-летнего пасынка на Камчатке за плохую успеваемость, сообщает прокуратура региона в телеграм-канале. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T03:17
2023-09-04T04:18
происшествия
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ХАБАРОВСК, 4 сен — РИА Новости. Мачеха истязала 13-летнего пасынка на Камчатке за плохую успеваемость, сообщает прокуратура региона в телеграм-канале. &quot;Прокурором Тигильского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летней местной жительницы... Являясь мачехой мальчика 2010 года рождения, с октября 2020 года по апрель 2023 года будучи недовольной успеваемостью и поведением несовершеннолетнего под видом мер образовательного и воспитательного характера систематически наносила ему побои, причиняя ребенку физическую боль и психические страдания&quot;, — сообщает надзорное ведомство.В отношении женщины было заведено дело по пункту "г" части 2 ст. 117 УК РФ (Истязание несовершеннолетнего). Наказание — от трех до семи лет лишения свободы. Отмечается, что она вину признала частично. Дело будет рассматривать Тигильский районный суд Камчатского края.
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происшествия, камчатка, россия, камчатский край
Происшествия, Камчатка, Россия, Камчатский край
На Камчатке мачеха истязала пасынка за плохую успеваемость

На Камчатке мачеха истязала 13-летнего пасынка за плохую успеваемость

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ХАБАРОВСК, 4 сен — РИА Новости. Мачеха истязала 13-летнего пасынка на Камчатке за плохую успеваемость, сообщает прокуратура региона в телеграм-канале.
«

"Прокурором Тигильского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летней местной жительницы... Являясь мачехой мальчика 2010 года рождения, с октября 2020 года по апрель 2023 года будучи недовольной успеваемостью и поведением несовершеннолетнего под видом мер образовательного и воспитательного характера систематически наносила ему побои, причиняя ребенку физическую боль и психические страдания", — сообщает надзорное ведомство.

В отношении женщины было заведено дело по пункту "г" части 2 ст. 117 УК РФ (Истязание несовершеннолетнего). Наказание — от трех до семи лет лишения свободы.
Отмечается, что она вину признала частично. Дело будет рассматривать Тигильский районный суд Камчатского края.
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