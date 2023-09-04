https://ria.ru/20230904/ipoteka-1894175980.html
Путин поручил рассмотреть расширение программы промышленной ипотеки
Путин поручил рассмотреть расширение программы промышленной ипотеки - РИА Новости, 04.09.2023
Путин поручил рассмотреть расширение программы промышленной ипотеки
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть расширение программы промышленной ипотеки, предусмотрев увеличение размера кредита до 1,5... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T19:21
2023-09-04T19:21
2023-09-04T19:28
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть расширение программы промышленной ипотеки, предусмотрев увеличение размера кредита до 1,5 миллиарда рублей, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопросы, касающиеся расширения программы промышленной ипотеки, предусмотрев увеличение предельного срока кредита до десяти лет и максимального размера кредита до 1,5 миллиарда рублей", - говорится в тексте распоряжения.Доклад необходимо предоставить до 15 ноября 2023 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20230904/avtomobili-1894175454.html
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил рассмотреть расширение программы промышленной ипотеки
Путин поручил кабмину рассмотреть расширение программы промышленной ипотеки