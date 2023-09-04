https://ria.ru/20230904/ipoteka-1894175980.html

Путин поручил рассмотреть расширение программы промышленной ипотеки

Путин поручил рассмотреть расширение программы промышленной ипотеки - РИА Новости, 04.09.2023

Путин поручил рассмотреть расширение программы промышленной ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть расширение программы промышленной ипотеки, предусмотрев увеличение размера кредита до 1,5... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T19:21

2023-09-04T19:21

2023-09-04T19:28

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть расширение программы промышленной ипотеки, предусмотрев увеличение размера кредита до 1,5 миллиарда рублей, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопросы, касающиеся расширения программы промышленной ипотеки, предусмотрев увеличение предельного срока кредита до десяти лет и максимального размера кредита до 1,5 миллиарда рублей", - говорится в тексте распоряжения.Доклад необходимо предоставить до 15 ноября 2023 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20230904/avtomobili-1894175454.html

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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин