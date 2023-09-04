https://ria.ru/20230904/inflyatsiya-1894020378.html
Годовая инфляция в Турции ускорилась до 58,94 процента
Годовая инфляция в Турции ускорилась до 58,94 процента - РИА Новости, 04.09.2023
Годовая инфляция в Турции ускорилась до 58,94 процента
Годовая инфляция в Турции в августе ускорилась до 58,94% с 47,8% в июле, сообщил Институт статистики Турции (TUIK). РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T10:24
2023-09-04T10:24
2023-09-04T10:27
турция
экономика
в мире
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АНКАРА, 4 сен - РИА Новости. Годовая инфляция в Турции в августе ускорилась до 58,94% с 47,8% в июле, сообщил Институт статистики Турции (TUIK). "В августе инфляция составила 9,09% в месячном исчислении и 58,94% в годовом", - говорится в сообщении. При этом независимая группа анализа инфляции (ENAG) заявляет, что показатель в годовом выражении составил 128,05%. Центральный банк Турции ранее повысил прогноз по инфляции на конец года до 58% с предыдущей оценки в 22,3%.
https://ria.ru/20230901/tseny-1893543289.html
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турция, экономика, в мире
Турция, Экономика, В мире
Годовая инфляция в Турции ускорилась до 58,94 процента
TUIK: годовая инфляция в Турции по итогам августа ускорилась до 58,94 процента