https://ria.ru/20230904/inflyatsiya-1894020378.html

Годовая инфляция в Турции ускорилась до 58,94 процента

Годовая инфляция в Турции ускорилась до 58,94 процента - РИА Новости, 04.09.2023

Годовая инфляция в Турции ускорилась до 58,94 процента

Годовая инфляция в Турции в августе ускорилась до 58,94% с 47,8% в июле, сообщил Институт статистики Турции (TUIK). РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T10:24

2023-09-04T10:24

2023-09-04T10:27

турция

экономика

в мире

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АНКАРА, 4 сен - РИА Новости. Годовая инфляция в Турции в августе ускорилась до 58,94% с 47,8% в июле, сообщил Институт статистики Турции (TUIK). "В августе инфляция составила 9,09% в месячном исчислении и 58,94% в годовом", - говорится в сообщении. При этом независимая группа анализа инфляции (ENAG) заявляет, что показатель в годовом выражении составил 128,05%. Центральный банк Турции ранее повысил прогноз по инфляции на конец года до 58% с предыдущей оценки в 22,3%.

https://ria.ru/20230901/tseny-1893543289.html

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турция, экономика, в мире