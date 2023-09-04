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Премьер Грузии одобрил решение о начале импичмента президенту - РИА Новости, 04.09.2023
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14:16 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/impichment-1894078920.html
Премьер Грузии одобрил решение о начале импичмента президенту
Премьер Грузии одобрил решение о начале импичмента президенту - РИА Новости, 04.09.2023
Премьер Грузии одобрил решение о начале импичмента президенту
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал справедливым решение правящей партии "Грузинская мечта" о начале импичмента президенту Саломе Зурабишвили. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T14:16
2023-09-04T14:16
в мире
грузия
саломе зурабишвили
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал справедливым решение правящей партии "Грузинская мечта" о начале импичмента президенту Саломе Зурабишвили. Ранее правящая партия заявила, что инициирует импичмент Зурабишвили из-за того, что, несмотря на полученные отказы от правительства, она продолжает зарубежные визиты. "Печально, что президент Грузии демонстративно нарушает закон. Мы должны быть примером и защитниками закона в целом, и мы должны подавать пример другим, поэтому решение, принятое правящей партией, было абсолютно справедливым. После заявления президента о том, что страна не заслуживает статуса, помните ли вы чье-либо возмущение, чью-либо озабоченность, критику или чей-то протест?! Так что все это для меня легко объяснимое лицемерие, это ложь и унизительно и оскорбительно для нашего народа", - заявил премьер на правительственном заседании в понедельник. Глава правительства пояснил, что месяц назад он лично отправил президенту официальные отказы в связи с ее зарубежными визитами. Гарибашвили отметил, что главной причиной этому послужило выступление Зурабишвили в парламенте, где президент раскритиковала власти за бездействие в процессе выполнения европейских рекомендаций и сообщила, что Грузия не получила статус кандидата в члены ЕС, так как не заслужила этого. "Президент заявила, что правительство Грузии не выполняет возложенные на него обязательства о 12 рекомендациях, а также, что Грузия не заслужила статуса кандидата в прошлом году. После этого, конечно, нам уже не нужны никакие доказательства того, что доверие потеряно, и с моей стороны было бы, конечно, несправедливо делегировать ей какие-то полномочия, выслушав это заявление", - добавил Гарибашвили. Чтобы процедура отстранения должностного лица в порядке импичмента считалась запущенной, письменное требование о ее начале должны подписать не менее трети депутатов парламента Грузии. Президент считается отстраненным от должности в порядке импичмента, если это решение будет поддержано не менее чем двумя третями полного состава парламента. У парламентского большинства 84 голоса из 150, для импичмента необходима поддержка 100 парламентариев. Ранее правительство Грузии отказало Зурабишвили в зарубежных визитах в 10 государств, в том числе в Германию, на Украину, в Израиль и ОАЭ. Администрация президента сообщала, что с 31 августа Зурабишвили начинает встречи с европейскими лидерами, чтобы получить поддержку в вопросе предоставления Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза, который страна ожидает получить в декабре. Свой европейский тур Зурабишвили начала с Германии.
https://ria.ru/20230901/impichment-1893670675.html
https://ria.ru/20230527/zurabishvili-1874581735.html
https://ria.ru/20230628/gruziya-1880780060.html
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в мире, грузия, саломе зурабишвили, ираклий гарибашвили
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили, Ираклий Гарибашвили
Премьер Грузии одобрил решение о начале импичмента президенту

Гарибашвили назвал решение о начале импичмента Зурабишвили справедливым

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал справедливым решение правящей партии "Грузинская мечта" о начале импичмента президенту Саломе Зурабишвили.
Ранее правящая партия заявила, что инициирует импичмент Зурабишвили из-за того, что, несмотря на полученные отказы от правительства, она продолжает зарубежные визиты.
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"Печально, что президент Грузии демонстративно нарушает закон. Мы должны быть примером и защитниками закона в целом, и мы должны подавать пример другим, поэтому решение, принятое правящей партией, было абсолютно справедливым. После заявления президента о том, что страна не заслуживает статуса, помните ли вы чье-либо возмущение, чью-либо озабоченность, критику или чей-то протест?! Так что все это для меня легко объяснимое лицемерие, это ложь и унизительно и оскорбительно для нашего народа", - заявил премьер на правительственном заседании в понедельник.
Глава правительства пояснил, что месяц назад он лично отправил президенту официальные отказы в связи с ее зарубежными визитами. Гарибашвили отметил, что главной причиной этому послужило выступление Зурабишвили в парламенте, где президент раскритиковала власти за бездействие в процессе выполнения европейских рекомендаций и сообщила, что Грузия не получила статус кандидата в члены ЕС, так как не заслужила этого.
"Президент заявила, что правительство Грузии не выполняет возложенные на него обязательства о 12 рекомендациях, а также, что Грузия не заслужила статуса кандидата в прошлом году. После этого, конечно, нам уже не нужны никакие доказательства того, что доверие потеряно, и с моей стороны было бы, конечно, несправедливо делегировать ей какие-то полномочия, выслушав это заявление", - добавил Гарибашвили.
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Чтобы процедура отстранения должностного лица в порядке импичмента считалась запущенной, письменное требование о ее начале должны подписать не менее трети депутатов парламента Грузии. Президент считается отстраненным от должности в порядке импичмента, если это решение будет поддержано не менее чем двумя третями полного состава парламента. У парламентского большинства 84 голоса из 150, для импичмента необходима поддержка 100 парламентариев.
Ранее правительство Грузии отказало Зурабишвили в зарубежных визитах в 10 государств, в том числе в Германию, на Украину, в Израиль и ОАЭ. Администрация президента сообщала, что с 31 августа Зурабишвили начинает встречи с европейскими лидерами, чтобы получить поддержку в вопросе предоставления Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза, который страна ожидает получить в декабре. Свой европейский тур Зурабишвили начала с Германии.
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