https://ria.ru/20230904/gumpomosch-1894140956.html

Из Архангельска в зону СВО отправили десять машин с гумпомощью

Из Архангельска в зону СВО отправили десять машин с гумпомощью - РИА Новости, 04.09.2023

Из Архангельска в зону СВО отправили десять машин с гумпомощью

Десять машин с гуманитарным грузом, в том числе легковые автомобили, продукты и личные посылки, отправлены из Архангельской области в зону проведения... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T17:17

2023-09-04T17:17

2023-09-04T17:38

надежные люди

общество

архангельская область

мелитополь

ульяновский автомобильный завод (уаз)

архангельск

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АРХАНГЕЛЬСК, 4 сен – РИА Новости. Десять машин с гуманитарным грузом, в том числе легковые автомобили, продукты и личные посылки, отправлены из Архангельской области в зону проведения специальной военной операции, сообщила пресс-служба правительства региона. Сообщается, что автомобили для архангельских бойцов переданы от жителей Архангельска, фонда "СВОи люди", северодвинского волонтерского движения "Феникс Север" и Архангельской областной клинической больницы. "С инициативой передать технику в зону СВО к нам обратились активисты. Благодаря совместным усилиям мы направляем три фуры, в которые загружены десять легковых автомобилей и гуманитарная помощь: продукты питания, генераторы, личные посылки бойцам. Всё это направится в Луганск, Донецк, Мелитополь и под Херсон", – рассказал куратор приоритетного направления губернаторского центра "Вместе мы сильнее" Николай Шапов, слова которого приводятся в сообщении. За счет пожертвований, поступивших на благотворительный счет губернаторского центра "Вместе мы сильнее" также приобретены инструменты и ремонтные принадлежности, запасные части, расходные материалы и автомобильные покрышки. Вместе с транспортом в Мелитополь отправится и гуманитарный груз. "По поручению губернатора Архангельской области мы оказываем помощь Мелитополю в рамках действующего соглашения о сотрудничестве. Груз поможет подготовиться к предстоящему отопительному периоду: мы передаем УАЗ "Патриот", вместе с которым отправляем газовые ключи, наборы инструментов, сварочные аппараты и так далее", – рассказал представитель дирекции социальных и инфраструктурных проектов Олег Узкий. К сбору гуманитарной помощи присоединились и жители Плесецкого округа: они подготовили для Мелитополя грузовой автомобиль с 40 кубометрами пиломатериалов. Кроме того, по ходатайству командира части, входящей в состав 1004-го мотострелкового полка, 11 военнослужащих из Архангельской области будут отмечены наградными часами и почетными грамотами губернатора и правительства региона.

https://ria.ru/20230903/gumpomosch-1893972902.html

https://ria.ru/20230903/gumpomosch-1893904642.html

архангельская область

мелитополь

архангельск

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общество, архангельская область, мелитополь, ульяновский автомобильный завод (уаз), архангельск