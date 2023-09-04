https://ria.ru/20230904/gumpomosch-1894140956.html
Из Архангельска в зону СВО отправили десять машин с гумпомощью
Из Архангельска в зону СВО отправили десять машин с гумпомощью - РИА Новости, 04.09.2023
Из Архангельска в зону СВО отправили десять машин с гумпомощью
Десять машин с гуманитарным грузом, в том числе легковые автомобили, продукты и личные посылки, отправлены из Архангельской области в зону проведения... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:17
2023-09-04T17:17
2023-09-04T17:38
надежные люди
общество
архангельская область
мелитополь
ульяновский автомобильный завод (уаз)
архангельск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894144126_0:26:800:476_1920x0_80_0_0_752bb7d0ae25d6d8a26aa20ba4976693.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 4 сен – РИА Новости. Десять машин с гуманитарным грузом, в том числе легковые автомобили, продукты и личные посылки, отправлены из Архангельской области в зону проведения специальной военной операции, сообщила пресс-служба правительства региона. Сообщается, что автомобили для архангельских бойцов переданы от жителей Архангельска, фонда "СВОи люди", северодвинского волонтерского движения "Феникс Север" и Архангельской областной клинической больницы. "С инициативой передать технику в зону СВО к нам обратились активисты. Благодаря совместным усилиям мы направляем три фуры, в которые загружены десять легковых автомобилей и гуманитарная помощь: продукты питания, генераторы, личные посылки бойцам. Всё это направится в Луганск, Донецк, Мелитополь и под Херсон", – рассказал куратор приоритетного направления губернаторского центра "Вместе мы сильнее" Николай Шапов, слова которого приводятся в сообщении. За счет пожертвований, поступивших на благотворительный счет губернаторского центра "Вместе мы сильнее" также приобретены инструменты и ремонтные принадлежности, запасные части, расходные материалы и автомобильные покрышки. Вместе с транспортом в Мелитополь отправится и гуманитарный груз. "По поручению губернатора Архангельской области мы оказываем помощь Мелитополю в рамках действующего соглашения о сотрудничестве. Груз поможет подготовиться к предстоящему отопительному периоду: мы передаем УАЗ "Патриот", вместе с которым отправляем газовые ключи, наборы инструментов, сварочные аппараты и так далее", – рассказал представитель дирекции социальных и инфраструктурных проектов Олег Узкий. К сбору гуманитарной помощи присоединились и жители Плесецкого округа: они подготовили для Мелитополя грузовой автомобиль с 40 кубометрами пиломатериалов. Кроме того, по ходатайству командира части, входящей в состав 1004-го мотострелкового полка, 11 военнослужащих из Архангельской области будут отмечены наградными часами и почетными грамотами губернатора и правительства региона.
https://ria.ru/20230903/gumpomosch-1893972902.html
https://ria.ru/20230903/gumpomosch-1893904642.html
архангельская область
мелитополь
архангельск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894144126_66:0:735:502_1920x0_80_0_0_58905fe9bef868df7919d3bb9037c893.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, архангельская область, мелитополь, ульяновский автомобильный завод (уаз), архангельск
Надежные люди, Общество, Архангельская область, Мелитополь, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Архангельск
Из Архангельска в зону СВО отправили десять машин с гумпомощью
Из Архангельска в зону СВО отправили личные посылки и десять машин с гумпомощью
АРХАНГЕЛЬСК, 4 сен – РИА Новости. Десять машин с гуманитарным грузом, в том числе легковые автомобили, продукты и личные посылки, отправлены из Архангельской области в зону проведения специальной военной операции, сообщила пресс-служба правительства региона.
Сообщается, что автомобили для архангельских бойцов переданы от жителей Архангельска, фонда "СВОи люди", северодвинского волонтерского движения "Феникс Север" и Архангельской областной клинической больницы.
"С инициативой передать технику в зону СВО к нам обратились активисты. Благодаря совместным усилиям мы направляем три фуры, в которые загружены десять легковых автомобилей и гуманитарная помощь: продукты питания, генераторы, личные посылки бойцам. Всё это направится в Луганск
, Донецк
, Мелитополь
и под Херсон", – рассказал куратор приоритетного направления губернаторского центра "Вместе мы сильнее" Николай Шапов, слова которого приводятся в сообщении.
За счет пожертвований, поступивших на благотворительный счет губернаторского центра "Вместе мы сильнее" также приобретены инструменты и ремонтные принадлежности, запасные части, расходные материалы и автомобильные покрышки. Вместе с транспортом в Мелитополь отправится и гуманитарный груз.
Кубанские казаки отправили 2,2 тысячи тонн гумпомощи в зону спецоперации
"По поручению губернатора Архангельской области мы оказываем помощь Мелитополю в рамках действующего соглашения о сотрудничестве. Груз поможет подготовиться к предстоящему отопительному периоду: мы передаем УАЗ
"Патриот
", вместе с которым отправляем газовые ключи, наборы инструментов, сварочные аппараты и так далее", – рассказал представитель дирекции социальных и инфраструктурных проектов Олег Узкий.
К сбору гуманитарной помощи присоединились и жители Плесецкого округа: они подготовили для Мелитополя грузовой автомобиль с 40 кубометрами пиломатериалов.
Кроме того, по ходатайству командира части, входящей в состав 1004-го мотострелкового полка, 11 военнослужащих из Архангельской области будут отмечены наградными часами и почетными грамотами губернатора и правительства региона.
Очередную партию гумпомощи из Оренбуржья передали в зону СВО