https://ria.ru/20230904/gruziya-1894088754.html
Премьер Грузии обвинил президента в бездействии на пути евроинтеграции
Премьер Грузии обвинил президента в бездействии на пути евроинтеграции - РИА Новости, 04.09.2023
Премьер Грузии обвинил президента в бездействии на пути евроинтеграции
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что ни президент страны, ни оппозиция не сделали за последние десять лет ничего на пути европейской... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T14:52
2023-09-04T14:52
2023-09-04T14:56
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ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что ни президент страны, ни оппозиция не сделали за последние десять лет ничего на пути европейской интеграции. "Ни президент Грузии, ни наши критики - оппозиция, за последние 10 лет ничего не сделали на пути к европейской интеграции. Все является исключительно заслугой "Грузинской мечты" (правящей партии - ред.) - соглашение об ассоциации, свободная торговля, безвизовый режим и европейская перспектива. Я верю, что у наших европейских друзей будет более чем достаточно аргументов, чтобы придать стране тот статус, которого она заслуживает", - заявил Гарибашвили на правительственном заседании в понедельник. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года заявили о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий. При этом статус кандидата уже предоставили Украине и Молдавии. Грузия ожидает получить статус кандидата в члены Евросоюза до конца этого года.
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в мире, грузия, брюссель, украина, ираклий гарибашвили, евросоюз
В мире, Грузия, Брюссель, Украина, Ираклий Гарибашвили, Евросоюз
Премьер Грузии обвинил президента в бездействии на пути евроинтеграции
Гарибашвили обвинил президента Грузии в бездействии на пути евроинтеграции
ТБИЛИСИ, 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что ни президент страны, ни оппозиция не сделали за последние десять лет ничего на пути европейской интеграции.
"Ни президент Грузии, ни наши критики - оппозиция, за последние 10 лет ничего не сделали на пути к европейской интеграции. Все является исключительно заслугой "Грузинской мечты" (правящей партии - ред.) - соглашение об ассоциации, свободная торговля, безвизовый режим и европейская перспектива. Я верю, что у наших европейских друзей будет более чем достаточно аргументов, чтобы придать стране тот статус, которого она заслуживает", - заявил Гарибашвили на правительственном заседании в понедельник.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе
23 июня 2022 года заявили о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС
после выполнения ею ряда условий. При этом статус кандидата уже предоставили Украине
и Молдавии
. Грузия ожидает получить статус кандидата в члены Евросоюза до конца этого года.
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