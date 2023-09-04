https://ria.ru/20230904/gruziya-1894088754.html

Премьер Грузии обвинил президента в бездействии на пути евроинтеграции

Премьер Грузии обвинил президента в бездействии на пути евроинтеграции - РИА Новости, 04.09.2023

Премьер Грузии обвинил президента в бездействии на пути евроинтеграции

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что ни президент страны, ни оппозиция не сделали за последние десять лет ничего на пути европейской... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T14:52

2023-09-04T14:52

2023-09-04T14:56

в мире

грузия

брюссель

украина

ираклий гарибашвили

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598074102_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_48427933d9640b44b920fafe60b8c8ed.jpg

ТБИЛИСИ, 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что ни президент страны, ни оппозиция не сделали за последние десять лет ничего на пути европейской интеграции. "Ни президент Грузии, ни наши критики - оппозиция, за последние 10 лет ничего не сделали на пути к европейской интеграции. Все является исключительно заслугой "Грузинской мечты" (правящей партии - ред.) - соглашение об ассоциации, свободная торговля, безвизовый режим и европейская перспектива. Я верю, что у наших европейских друзей будет более чем достаточно аргументов, чтобы придать стране тот статус, которого она заслуживает", - заявил Гарибашвили на правительственном заседании в понедельник. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года заявили о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий. При этом статус кандидата уже предоставили Украине и Молдавии. Грузия ожидает получить статус кандидата в члены Евросоюза до конца этого года.

https://ria.ru/20230903/evrosoyuz-1893841777.html

грузия

брюссель

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, брюссель, украина, ираклий гарибашвили, евросоюз