https://ria.ru/20230904/granitsa-1894079305.html

Два КПП на границе Молдавии и Украины приостановили работу

Два КПП на границе Молдавии и Украины приостановили работу - РИА Новости, 04.09.2023

Два КПП на границе Молдавии и Украины приостановили работу

Два контрольно-пропускных пункта на молдавско-украинской границе временно приостановили работу из-за рисков воздушного нападения, сообщили в понедельник... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T14:18

2023-09-04T14:18

2023-09-04T14:18

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КИШИНЕВ, 4 сен - РИА Новости. Два контрольно-пропускных пункта на молдавско-украинской границе временно приостановили работу из-за рисков воздушного нападения, сообщили в понедельник Погранполиция Молдавии. "Пограничная полиция и Таможенная служба сообщают, что из соображений безопасности с 13.55 (совпадает с мск - ред.) приостановили свой график работы КПП "Унгури - Броница" и КПП "Атаки - Могилев-Подольск", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале пограничной службы. По данным службы, украинские власти закрыли погранпереходы из-за риска ракетных ударов. Всего на молдавско-украинской границе действуют 35 КПП, еще 21 участок расположен на границе непризнанного Приднестровья и Украины - их работа приостановлена с февраля прошлого года по решению украинской стороны.

https://ria.ru/20230831/moldaviya-1893202760.html

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