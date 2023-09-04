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Два КПП на границе Молдавии и Украины приостановили работу - РИА Новости, 04.09.2023
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14:18 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/granitsa-1894079305.html
Два КПП на границе Молдавии и Украины приостановили работу
Два КПП на границе Молдавии и Украины приостановили работу - РИА Новости, 04.09.2023
Два КПП на границе Молдавии и Украины приостановили работу
Два контрольно-пропускных пункта на молдавско-украинской границе временно приостановили работу из-за рисков воздушного нападения, сообщили в понедельник... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T14:18
2023-09-04T14:18
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КИШИНЕВ, 4 сен - РИА Новости. Два контрольно-пропускных пункта на молдавско-украинской границе временно приостановили работу из-за рисков воздушного нападения, сообщили в понедельник Погранполиция Молдавии. "Пограничная полиция и Таможенная служба сообщают, что из соображений безопасности с 13.55 (совпадает с мск - ред.) приостановили свой график работы КПП "Унгури - Броница" и КПП "Атаки - Могилев-Подольск", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале пограничной службы. По данным службы, украинские власти закрыли погранпереходы из-за риска ракетных ударов. Всего на молдавско-украинской границе действуют 35 КПП, еще 21 участок расположен на границе непризнанного Приднестровья и Украины - их работа приостановлена с февраля прошлого года по решению украинской стороны.
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в мире, молдавия, украина
В мире, Молдавия, Украина
Два КПП на границе Молдавии и Украины приостановили работу

Два КПП на границе Молдавии и Украины остановили работу из-за риска ударов ракет

© Фото : Poliția de Frontieră a Republicii MoldovaКПП в Молдавии
КПП в Молдавии - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© Фото : Poliția de Frontieră a Republicii Moldova
КПП в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 сен - РИА Новости. Два контрольно-пропускных пункта на молдавско-украинской границе временно приостановили работу из-за рисков воздушного нападения, сообщили в понедельник Погранполиция Молдавии.
"Пограничная полиция и Таможенная служба сообщают, что из соображений безопасности с 13.55 (совпадает с мск - ред.) приостановили свой график работы КПП "Унгури - Броница" и КПП "Атаки - Могилев-Подольск", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале пограничной службы.
По данным службы, украинские власти закрыли погранпереходы из-за риска ракетных ударов.
Всего на молдавско-украинской границе действуют 35 КПП, еще 21 участок расположен на границе непризнанного Приднестровья и Украины - их работа приостановлена с февраля прошлого года по решению украинской стороны.
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