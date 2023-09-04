https://ria.ru/20230904/granata-1894027940.html

Белгородец пострадал при взрыве гранаты, которую нашел у себя в огороде

Белгородец пострадал при взрыве гранаты, которую нашел у себя в огороде - РИА Новости, 04.09.2023

Белгородец пострадал при взрыве гранаты, которую нашел у себя в огороде

Мужчина получил осколочные ранения в Белгородском районе из-за гранаты, которую он нашел в своем огороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T11:08

2023-09-04T11:08

2023-09-04T11:38

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

россия

ситуация в днр и лнр

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БЕЛГОРОД, 4 сен - РИА Новости. Мужчина получил осколочные ранения в Белгородском районе из-за гранаты, которую он нашел в своем огороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Губернатор опубликовал информацию об обстрелах со стороны Украины, которые произошли в регионе в воскресенье, 3 сентября. По информации Гладкова, украинские военные за сутки обстреливали Белгородскую область более 110 раз, под обстрел попали семь приграничных муниципалитетов, общее количество выпущенных снарядов составило 115. В Белгородском районе над селом Таврово был сбит украинский беспилотник. "В поселке Комсомольский местный житель нашёл в огороде гранату, которая сдетонировала у него в руках. Пострадавший с множественными осколочными ранениями лица, верхних и нижних конечностей, а также контузией головного мозга был доставлен в приемное отделение городской больницы №2 города Белгорода", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что из-за сильного алкогольного опьянения мужчина сам покинул больницу, врачи осмотрят пострадавшего на дому. По данным главы области, в Белгородском районе четыре раза из артиллерии было обстреляно село Журавлевка и два раза село Наумовка. В Борисовском районе восемь раз из миномета обстреляно село Цаповка, столько же раз обстреляли окраину хутора Старый в Волоконовском районе. "В Валуйском городском округе по посёлку Уразово выпущено два артиллерийских снаряда и семь снарядов из РСЗО "Град". Пострадавших нет. В результате обстрела повреждения различной степени получили 22 частных домовладения. Также повреждены 13 хозпостроек и два легковых автомобиля", - добавил Гладков. Как отметил глава региона, в Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 27 минометных снарядов, по селу Дроновка – пять. В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попало село Староселье – зафиксировано два прилета. "В Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено восемь минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – три, по хутору Марьино, поселкам Ленинский и Красное – по шесть минометных снарядов. Также из гранатомета обстреляли МАПП "Шебекино" – зафиксирован 21 выстрел", - уточнил глава области. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230815/devochka-1890270676.html

https://ria.ru/20230823/pogibshie-1891661652.html

https://ria.ru/20230812/ataki-1889680042.html

белгородский район

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Кирилл Волков

происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, россия, ситуация в днр и лнр