https://ria.ru/20230904/grad-1894107236.html

В Новосибирске автомобили пострадали из-за сильного града

В Новосибирске автомобили пострадали из-за сильного града - РИА Новости, 04.09.2023

В Новосибирске автомобили пострадали из-за сильного града

Сильный град прошел вечером в понедельник в Новосибирске, пострадало много машин, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T15:43

2023-09-04T15:43

2023-09-04T15:49

авто

новосибирск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894109213_0:463:1200:1138_1920x0_80_0_0_ec4ef778cccda9e7b016fa94ae79c1a7.jpg

НОВОСИБИРСК, 4 сен – РИА Новости. Сильный град прошел вечером в понедельник в Новосибирске, пострадало много машин, передает корреспондент РИА Новости. По данным корреспондента, около 19.00 местного времени (15.00 мск) над городом нависла большая туча и начался дождь, перешедший в сильный град. Градины, в основном неправильной формы, доходили до размеров небольшого куриного яйца. Градом засыпаны тротуары и дороги. Некоторые автомобилисты пытались спасти свои машины одеялами и коврами, но на многих авто остались вмятины, на некоторых пробиты стекла. Стихия настигла город в вечерний час пик, из-за непогоды машины были вынуждены останавливаться на дорогах. Град закончился так же резко, как начался.

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

авто, новосибирск, происшествия