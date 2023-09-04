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В Новосибирске автомобили пострадали из-за сильного града - РИА Новости, 04.09.2023
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15:43 04.09.2023 (обновлено: 15:49 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/grad-1894107236.html
В Новосибирске автомобили пострадали из-за сильного града
В Новосибирске автомобили пострадали из-за сильного града - РИА Новости, 04.09.2023
В Новосибирске автомобили пострадали из-за сильного града
Сильный град прошел вечером в понедельник в Новосибирске, пострадало много машин, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T15:43
2023-09-04T15:49
авто
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 4 сен – РИА Новости. Сильный град прошел вечером в понедельник в Новосибирске, пострадало много машин, передает корреспондент РИА Новости. По данным корреспондента, около 19.00 местного времени (15.00 мск) над городом нависла большая туча и начался дождь, перешедший в сильный град. Градины, в основном неправильной формы, доходили до размеров небольшого куриного яйца. Градом засыпаны тротуары и дороги. Некоторые автомобилисты пытались спасти свои машины одеялами и коврами, но на многих авто остались вмятины, на некоторых пробиты стекла. Стихия настигла город в вечерний час пик, из-за непогоды машины были вынуждены останавливаться на дорогах. Град закончился так же резко, как начался.
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авто, новосибирск, происшествия
Авто, Новосибирск, Происшествия
В Новосибирске автомобили пострадали из-за сильного града

В Новосибирске прошел сильный град, пострадало много автомобилей

© РИА НовостиГрад в Новосибирске 4 сентября 2023 года
Град в Новосибирске 4 сентября 2023 года - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости
Град в Новосибирске 4 сентября 2023 года
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 4 сен – РИА Новости. Сильный град прошел вечером в понедельник в Новосибирске, пострадало много машин, передает корреспондент РИА Новости.
По данным корреспондента, около 19.00 местного времени (15.00 мск) над городом нависла большая туча и начался дождь, перешедший в сильный град. Градины, в основном неправильной формы, доходили до размеров небольшого куриного яйца.
Градом засыпаны тротуары и дороги. Некоторые автомобилисты пытались спасти свои машины одеялами и коврами, но на многих авто остались вмятины, на некоторых пробиты стекла.
Стихия настигла город в вечерний час пик, из-за непогоды машины были вынуждены останавливаться на дорогах. Град закончился так же резко, как начался.
 
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