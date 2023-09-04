https://ria.ru/20230904/grad-1894107236.html
В Новосибирске автомобили пострадали из-за сильного града
В Новосибирске автомобили пострадали из-за сильного града - РИА Новости, 04.09.2023
В Новосибирске автомобили пострадали из-за сильного града
Сильный град прошел вечером в понедельник в Новосибирске, пострадало много машин, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T15:43
2023-09-04T15:43
2023-09-04T15:49
авто
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 4 сен – РИА Новости. Сильный град прошел вечером в понедельник в Новосибирске, пострадало много машин, передает корреспондент РИА Новости. По данным корреспондента, около 19.00 местного времени (15.00 мск) над городом нависла большая туча и начался дождь, перешедший в сильный град. Градины, в основном неправильной формы, доходили до размеров небольшого куриного яйца. Градом засыпаны тротуары и дороги. Некоторые автомобилисты пытались спасти свои машины одеялами и коврами, но на многих авто остались вмятины, на некоторых пробиты стекла. Стихия настигла город в вечерний час пик, из-за непогоды машины были вынуждены останавливаться на дорогах. Град закончился так же резко, как начался.
новосибирск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, новосибирск, происшествия
Авто, Новосибирск, Происшествия
В Новосибирске автомобили пострадали из-за сильного града
В Новосибирске прошел сильный град, пострадало много автомобилей
НОВОСИБИРСК, 4 сен – РИА Новости. Сильный град прошел вечером в понедельник в Новосибирске, пострадало много машин, передает корреспондент РИА Новости.
По данным корреспондента, около 19.00 местного времени (15.00 мск) над городом нависла большая туча и начался дождь, перешедший в сильный град. Градины, в основном неправильной формы, доходили до размеров небольшого куриного яйца.
Градом засыпаны тротуары и дороги. Некоторые автомобилисты пытались спасти свои машины одеялами и коврами, но на многих авто остались вмятины, на некоторых пробиты стекла.
Стихия настигла город в вечерний час пик, из-за непогоды машины были вынуждены останавливаться на дорогах. Град закончился так же резко, как начался.