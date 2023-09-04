https://ria.ru/20230904/gosizmena-1894094538.html

Житель Курской области получил 20 лет за госизмену

Житель Курской области получил 20 лет за госизмену - РИА Новости, 04.09.2023

Житель Курской области получил 20 лет за госизмену

Жителя Железногорска осудили на 20 лет лишения свободы за госизмену, подготовку к диверсии и торговлю наркотиками, сообщается в Telegram-канале объединенной... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T15:11

2023-09-04T15:11

2023-09-04T16:25

происшествия

курская область

железногорск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

ВОРОНЕЖ, 4 сен — РИА Новости. Жителя Железногорска осудили на 20 лет лишения свободы за госизмену, подготовку к диверсии и торговлю наркотиками, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области. "По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Коршакову окончательно назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а последующих — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год шесть месяцев", — говорится в публикации. Как и все подобные, дело рассматривалось в закрытом заседании, поэтому обстоятельства преступлений не разглашаются.

https://ria.ru/20230828/delo-1892791330.html

курская область

железногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, курская область, железногорск