https://ria.ru/20230904/gosizmena-1894094538.html
Житель Курской области получил 20 лет за госизмену
Житель Курской области получил 20 лет за госизмену - РИА Новости, 04.09.2023
Житель Курской области получил 20 лет за госизмену
Жителя Железногорска осудили на 20 лет лишения свободы за госизмену, подготовку к диверсии и торговлю наркотиками, сообщается в Telegram-канале объединенной... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T15:11
2023-09-04T15:11
2023-09-04T16:25
происшествия
курская область
железногорск
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ВОРОНЕЖ, 4 сен — РИА Новости. Жителя Железногорска осудили на 20 лет лишения свободы за госизмену, подготовку к диверсии и торговлю наркотиками, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области. "По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Коршакову окончательно назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а последующих — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год шесть месяцев", — говорится в публикации. Как и все подобные, дело рассматривалось в закрытом заседании, поэтому обстоятельства преступлений не разглашаются.
https://ria.ru/20230828/delo-1892791330.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, железногорск
Происшествия, Курская область, Железногорск
Житель Курской области получил 20 лет за госизмену
Суд приговорил жителя Курской области Коршакова к 20 годам за госизмену