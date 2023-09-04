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Житель Курской области получил 20 лет за госизмену - РИА Новости, 04.09.2023
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15:11 04.09.2023 (обновлено: 16:25 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/gosizmena-1894094538.html
Житель Курской области получил 20 лет за госизмену
Житель Курской области получил 20 лет за госизмену - РИА Новости, 04.09.2023
Житель Курской области получил 20 лет за госизмену
Жителя Железногорска осудили на 20 лет лишения свободы за госизмену, подготовку к диверсии и торговлю наркотиками, сообщается в Telegram-канале объединенной... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T15:11
2023-09-04T16:25
происшествия
курская область
железногорск
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ВОРОНЕЖ, 4 сен — РИА Новости. Жителя Железногорска осудили на 20 лет лишения свободы за госизмену, подготовку к диверсии и торговлю наркотиками, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области. "По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Коршакову окончательно назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а последующих — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год шесть месяцев", — говорится в публикации. Как и все подобные, дело рассматривалось в закрытом заседании, поэтому обстоятельства преступлений не разглашаются.
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происшествия, курская область, железногорск
Происшествия, Курская область, Железногорск
Житель Курской области получил 20 лет за госизмену

Суд приговорил жителя Курской области Коршакова к 20 годам за госизмену

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 4 сен — РИА Новости. Жителя Железногорска осудили на 20 лет лишения свободы за госизмену, подготовку к диверсии и торговлю наркотиками, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.
"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Коршакову окончательно назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а последующих — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год шесть месяцев", — говорится в публикации.
Как и все подобные, дело рассматривалось в закрытом заседании, поэтому обстоятельства преступлений не разглашаются.
В зале суда - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Суд в Москве рассмотрит дело российского военного о госизмене
28 августа, 21:58
 
ПроисшествияКурская областьЖелезногорск
 
 
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