https://ria.ru/20230904/gosduma-1894020873.html

Госдума во вторник начнет осеннюю сессию

Госдума во вторник начнет осеннюю сессию - РИА Новости, 04.09.2023

Госдума во вторник начнет осеннюю сессию

Осенняя сессия Госдумы начинается во вторник, 5 сентября, первые две недели, согласно распорядку работы палаты, будут региональными, но планы на осеннюю сессию... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T10:31

2023-09-04T10:31

2023-09-04T10:32

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Осенняя сессия Госдумы начинается во вторник, 5 сентября, первые две недели, согласно распорядку работы палаты, будут региональными, но планы на осеннюю сессию уже формируются, первое пленарное заседание палаты намечено на 19 сентября. Весенняя сессия ГД завершилась в июле. Депутаты успели принять 500 законов, из которых 136 социально ориентированы. В рамках заключительного пленарного заседания весенней сессии спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо планировать работу на основе повестки развития России. Он также призвал депутатов пожертвовать своими отпусками и заняться вопросом закона о бюджете. Законодательный портфель Володин в ходе заключительного заседания весенней сессии Госдумы сообщил, что в законодательном портфеле палаты находится 908 законопроектов, из них 80% инициатив текущего созыва. При этом за период, пока пленарные заседания Госдумы не проводились, в палату внесли еще ряд законопроектов. Так, президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается изменить порядок информирования международных организаций о введении военного положения в России, в том числе генсек Совета Европы не должен будет информироваться о его введении. Володин тогда подчеркнул, что Совет Европы стал тормозить развитие других стран, а его решения принимаются под диктовку Вашингтона. Кроме того, депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев внес на рассмотрение Думы законопроект о лишении приобретенного российского гражданства за уклонение от постановки на воинский учёт. Группа депутатов фракции ЛДПР совместно с сенаторами Еленой Афанасьевой и Вадимом Деньгиным предложила увеличить размер материнского капитала на первого ребенка до 756 712 тысяч рублей, а на второго и третьего - до 1 миллиона рублей. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина в свою очередь подготовила законопроект, которым предлагается выплачивать ежемесячное пособие по уходу за ребенком матери, даже если она вышла из декрета на работу до достижения ребенком полутора лет, а также если доход трудоспособных членов семьи во время выплаты пособия стал больше прожиточного минимума. Выборы Осенью в России пройдут выборы. В Госдуму придут новые депутаты - пройдут довыборы по одномандатным округам. Кроме того, ряд депутатов принимает участие в кампаниях регионального уровня. Так, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Черныщов, зампред палаты Владислав Даванков ("Новые люди") и первый замглавы фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев примут участие в выборах мэра столицы. Выборы мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) пройдут с 8 по 10 сентября. Бюджет и экономика Осенняя сессия Госдумы традиционно связана с принятием закона о бюджете. Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов (ЕР) рассказал РИА Новости, что в этом году бюджет вновь будет непростым, так как сохраняется базовый принцип - исполнение всех социальных обязательств перед гражданами, "что непросто в условиях жёсткой финансовой политики". При этом лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов сообщил РИА Новости, что эсеры будут настаивать на поворотных решениях в социально-экономической политике, в том числе на пересмотре прожиточного минимума и МРОТ. Эсеры в этом году вновь будут разрабатывать альтернативный бюджет, подчеркнул Миронов. В КПРФ намерены требовать национализации ключевых отраслей экономики, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Новиков. "Требования о проведении национализации ключевых отраслей экономики. Считаем, что это требование на фоне специальной военной операции приобрело абсолютно злободневное звучание …и есть необходимость Государственной думе его рассмотреть, поэтому соответствующая инициатива будет выдвинута", - отметил он. Социальная политика Осенью депутаты намерены скорректировать и социальное законодательство. Так, Миронов рассказал, что среди приоритетов СРЗП – введение ежегодной выплаты семьям с детьми на сборы в школу, ежемесячной выплаты в размере не менее прожиточного минимума на детей, которым не хватило мест в детских садах, поддержка пенсионеров. Среди законопроектов, которые предлагаются к приоритетному рассмотрению фракцией ЛДПР - проект об учреждении звания "Город - герой специальной военной операции", инициатива, которая вводит термин "дети спецоперации" и предусматривает возможность мер поддержки для них, рассказали РИА Новости в пресс-службе фракции ЛДПР в Госдуме. КПРФ планирует отрегулировать сферу образования и вернуться к советской школе. Кроме этого, коммунисты намерены еще раз внести законопроект о льготах для "детей войны". В пресс-службе партии "Новые люди" сообщили, что осенью депутаты от НЛ будут добиваться принятия законопроекта об отсрочке от призыва для молодых отцов. В партии уверены, что людям нужны "уважение, честный диалог и поддержка". Правительственные часы и нацдоклады Нижняя палата в осеннюю сессию впервые в истории рассмотрит четыре национальных доклада "по самым актуальным вопросам жизни страны", рассказал Морозов. Он подчеркнул, что в приоритете комитета Госдумы по контролю - регулярные встречи с членами правительства.

https://ria.ru/20230731/prioritety-1887369253.html

https://ria.ru/20230831/bezdomnye-1893307469.html

https://ria.ru/20230822/mironov-1891443644.html

https://ria.ru/20230711/nalog-1883419614.html

https://ria.ru/20230903/lekarstva-1893922708.html

https://ria.ru/20230728/doklad-1886773815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, госдума рф, россия