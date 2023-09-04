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Песков рассказал, какой способ выберет Путин для голосования на выборах

Песков рассказал, какой способ выберет Путин для голосования на выборах - РИА Новости, 04.09.2023

Песков рассказал, какой способ выберет Путин для голосования на выборах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что глава государства Владимир Путин и в этот раз будет голосовать на выборах электронным способом,... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T16:30

2023-09-04T16:30

2023-09-04T16:52

дмитрий песков

общество

владимир путин

политика

россия

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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что глава государства Владимир Путин и в этот раз будет голосовать на выборах электронным способом, поскольку сам говорил, что это удобно и надежно."До этого он уже несколько раз голосовал электронно, сам говорил о том, что это чрезвычайно удобный способ голосования, тем более для таких занятых людей. Это удобно, быстро, надежно, поэтому с большой долей уверенности можно предположить, что и на этот раз президент выберет именно такой способ", - сказал журналистам Песков.

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дмитрий песков, общество, владимир путин, политика, россия