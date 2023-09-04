https://ria.ru/20230904/gas-1894202556.html

Канцлер Австрии признал, что страна не сможет обойтись без российского газа

Канцлер Австрии признал, что страна не сможет обойтись без российского газа - РИА Новости, 04.09.2023

Канцлер Австрии признал, что страна не сможет обойтись без российского газа

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью телеканалу ORF заявил, что закупать у России газ "неприятно с моральной точки зрения", но пока этого нельзя избежать. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T23:50

2023-09-04T23:50

2023-09-04T23:51

австрия

россия

украина

карл нехаммер

газпром

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833473494_0:261:2047:1412_1920x0_80_0_0_55e3c6cbdd6bde6cb65eb0134eb42803.jpg

ВЕНА, 4 сен - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью телеканалу ORF заявил, что закупать у России газ "неприятно с моральной точки зрения", но пока этого нельзя избежать. "Приоритет номер один – безопасность энергоснабжения. Если она будет нарушена, нарушится система, будет нарушено производство, нарушено снабжение людей энергией. Таким образом, в первую очередь речь идет об обеспечении безопасности энергоснабжения", – сказал он в интервью телеканалу ORF. "Это неприятно. Неприятно с моральной точки зрения, но такова реальность. И это моя обязанность как федерального канцлера", – добавил Нехаммер. Канцлер также отметил, что Австрия уже в прошлом году начала ослаблять зависимость от газа из России. По его словам, республика работает над расширением поставок через Германию и Италию, чтобы иметь возможность использовать новые источники. При этом канцлер напомнил, что у австрийского нефтегазового концерна OMV контракты с "Газпромом" на поставку газа в Австрию заключены до 2040 года, и их одностороннее расторжение со стороны республики обошлось бы дорого. Он добавил, что и "сжигать где-то газ было бы контрпродуктивно". Срок действующего контракта на транзит российского газа через Украину, который поступает в том числе в Австрию, истекает в конце 2024 года. Ранее экс-глава австрийского энергоконцерна OMV Герхард Ройсс заявил, что Австрия должна подготовиться к тому, что не будет получать российский газ через Украину по истечении транзитного контракта.

https://ria.ru/20230831/energoresursy-1893255559.html

https://ria.ru/20230822/ekonomika-1891384175.html

австрия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

австрия, россия, украина, карл нехаммер, газпром, в мире