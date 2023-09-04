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Канцлер Австрии признал, что страна не сможет обойтись без российского газа - РИА Новости, 04.09.2023
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23:50 04.09.2023 (обновлено: 23:51 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/gas-1894202556.html
Канцлер Австрии признал, что страна не сможет обойтись без российского газа
Канцлер Австрии признал, что страна не сможет обойтись без российского газа - РИА Новости, 04.09.2023
Канцлер Австрии признал, что страна не сможет обойтись без российского газа
Канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью телеканалу ORF заявил, что закупать у России газ "неприятно с моральной точки зрения", но пока этого нельзя избежать. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T23:50
2023-09-04T23:51
австрия
россия
украина
карл нехаммер
газпром
в мире
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ВЕНА, 4 сен - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью телеканалу ORF заявил, что закупать у России газ "неприятно с моральной точки зрения", но пока этого нельзя избежать. "Приоритет номер один – безопасность энергоснабжения. Если она будет нарушена, нарушится система, будет нарушено производство, нарушено снабжение людей энергией. Таким образом, в первую очередь речь идет об обеспечении безопасности энергоснабжения", – сказал он в интервью телеканалу ORF. "Это неприятно. Неприятно с моральной точки зрения, но такова реальность. И это моя обязанность как федерального канцлера", – добавил Нехаммер. Канцлер также отметил, что Австрия уже в прошлом году начала ослаблять зависимость от газа из России. По его словам, республика работает над расширением поставок через Германию и Италию, чтобы иметь возможность использовать новые источники. При этом канцлер напомнил, что у австрийского нефтегазового концерна OMV контракты с "Газпромом" на поставку газа в Австрию заключены до 2040 года, и их одностороннее расторжение со стороны республики обошлось бы дорого. Он добавил, что и "сжигать где-то газ было бы контрпродуктивно". Срок действующего контракта на транзит российского газа через Украину, который поступает в том числе в Австрию, истекает в конце 2024 года. Ранее экс-глава австрийского энергоконцерна OMV Герхард Ройсс заявил, что Австрия должна подготовиться к тому, что не будет получать российский газ через Украину по истечении транзитного контракта.
https://ria.ru/20230831/energoresursy-1893255559.html
https://ria.ru/20230822/ekonomika-1891384175.html
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австрия, россия, украина, карл нехаммер, газпром, в мире
Австрия, Россия, Украина, Карл Нехаммер, Газпром, В мире
Канцлер Австрии признал, что страна не сможет обойтись без российского газа

Нехаммер заявил, что закупать газ у России неприятно, но необходимо для Австрии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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ВЕНА, 4 сен - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью телеканалу ORF заявил, что закупать у России газ "неприятно с моральной точки зрения", но пока этого нельзя избежать.
"Приоритет номер один – безопасность энергоснабжения. Если она будет нарушена, нарушится система, будет нарушено производство, нарушено снабжение людей энергией. Таким образом, в первую очередь речь идет об обеспечении безопасности энергоснабжения", – сказал он в интервью телеканалу ORF.
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"Это неприятно. Неприятно с моральной точки зрения, но такова реальность. И это моя обязанность как федерального канцлера", – добавил Нехаммер.
Канцлер также отметил, что Австрия уже в прошлом году начала ослаблять зависимость от газа из России. По его словам, республика работает над расширением поставок через Германию и Италию, чтобы иметь возможность использовать новые источники.
При этом канцлер напомнил, что у австрийского нефтегазового концерна OMV контракты с "Газпромом" на поставку газа в Австрию заключены до 2040 года, и их одностороннее расторжение со стороны республики обошлось бы дорого. Он добавил, что и "сжигать где-то газ было бы контрпродуктивно".
Срок действующего контракта на транзит российского газа через Украину, который поступает в том числе в Австрию, истекает в конце 2024 года. Ранее экс-глава австрийского энергоконцерна OMV Герхард Ройсс заявил, что Австрия должна подготовиться к тому, что не будет получать российский газ через Украину по истечении транзитного контракта.
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