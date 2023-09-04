Инаугурация президента Габона ознаменовалась парадом и жертвоприношением
В столице Габона прошел военный парад в честь вступления в должность президента
© AFP 2023Брис Олиги Нгема на церемонии принесения присяги в качестве президента переходного периода Габона в Либревиле
Брис Олиги Нгема на церемонии принесения присяги в качестве президента переходного периода Габона в Либревиле. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В столице Габона городе Либревиле прошел военный парад в честь вступления в должность президента переходного периода - генерала Бриса Олиги Нгемы, тогда же и по тому же случаю был проведен традиционный обряд жертвоприношения.
Трансляция парада была доступна на телеканале Gabon 24.
В начале церемонии на площади развели огонь и под перестук африканских барабанов принесли в жертву небольшое животное. В параде приняли участие 1280 человек. По центру Либревиля прошли 22 пеших расчета и три "коробки" моторизованной техники. Генерал Олиги появился в сопровождении соратников, на параде присутствовала и его супруга.
Ранее Олиги принес присягу в качестве руководителя страны на переходный период.
Тридцатого августа военные в Габоне заявили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов, на которых, по данным агентства Франс Пресс, победил Али Бонго Ондимба, занимавший пост президента с 2009 года. Позднее военные пообещали, что будут постепенно создавать институты переходного периода, при этом Габон будет выполнять все свои внутренние и международные обязательства. Генерал Брис Олиги Нгема также пообещал провести реорганизацию государственных институтов власти и сделать их более демократичными.
Габон – бывшая французская колония. В стране работают более 80 филиалов французских компаний, в особенности в горнодобывающем секторе. Речь идет. в частности, о компании Eramet, которая занимается добычей марганца, основного природного ресурса Габона, а также железнодорожными перевозками, а также об Air Liquide, TotalEnergies и других. Их общий товарооборот достигает трех миллиардов евро. На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке. На данный момент там присутствуют порядка 400 французских военных, которые дислоцированы в Либревиле, а также в Порт-Жантиле на атлантическом побережье. В Габоне проживают порядка 10 тысяч французских граждан.