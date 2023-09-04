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Инаугурация президента Габона ознаменовалась парадом и жертвоприношением - РИА Новости, 04.09.2023
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18:56 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/gabon-1894170120.html
Инаугурация президента Габона ознаменовалась парадом и жертвоприношением
Инаугурация президента Габона ознаменовалась парадом и жертвоприношением - РИА Новости, 04.09.2023
Инаугурация президента Габона ознаменовалась парадом и жертвоприношением
В столице Габона городе Либревиле прошел военный парад в честь вступления в должность президента переходного периода - генерала Бриса Олиги Нгемы, тогда же и по РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T18:56
2023-09-04T18:56
попытка переворота в габоне
в мире
габон
западная африка
али бонго ондимба
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В столице Габона городе Либревиле прошел военный парад в честь вступления в должность президента переходного периода - генерала Бриса Олиги Нгемы, тогда же и по тому же случаю был проведен традиционный обряд жертвоприношения. Трансляция парада была доступна на телеканале Gabon 24. В начале церемонии на площади развели огонь и под перестук африканских барабанов принесли в жертву небольшое животное. В параде приняли участие 1280 человек. По центру Либревиля прошли 22 пеших расчета и три "коробки" моторизованной техники. Генерал Олиги появился в сопровождении соратников, на параде присутствовала и его супруга. Ранее Олиги принес присягу в качестве руководителя страны на переходный период. Тридцатого августа военные в Габоне заявили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов, на которых, по данным агентства Франс Пресс, победил Али Бонго Ондимба, занимавший пост президента с 2009 года. Позднее военные пообещали, что будут постепенно создавать институты переходного периода, при этом Габон будет выполнять все свои внутренние и международные обязательства. Генерал Брис Олиги Нгема также пообещал провести реорганизацию государственных институтов власти и сделать их более демократичными. Габон – бывшая французская колония. В стране работают более 80 филиалов французских компаний, в особенности в горнодобывающем секторе. Речь идет. в частности, о компании Eramet, которая занимается добычей марганца, основного природного ресурса Габона, а также железнодорожными перевозками, а также об Air Liquide, TotalEnergies и других. Их общий товарооборот достигает трех миллиардов евро. На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке. На данный момент там присутствуют порядка 400 французских военных, которые дислоцированы в Либревиле, а также в Порт-Жантиле на атлантическом побережье. В Габоне проживают порядка 10 тысяч французских граждан.
https://ria.ru/20230904/gabon-1894085588.html
https://ria.ru/20230830/afrika-1893188930.html
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попытка переворота в габоне, в мире, габон, западная африка, али бонго ондимба
Попытка переворота в Габоне, В мире, Габон, Западная Африка, Али Бонго Ондимба
Инаугурация президента Габона ознаменовалась парадом и жертвоприношением

В столице Габона прошел военный парад в честь вступления в должность президента

© AFP 2023Брис Олиги Нгема на церемонии принесения присяги в качестве президента переходного периода Габона в Либревиле
Брис Олиги Нгема на церемонии принесения присяги в качестве президента переходного периода Габона в Либревиле - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AFP 2023
Брис Олиги Нгема на церемонии принесения присяги в качестве президента переходного периода Габона в Либревиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В столице Габона городе Либревиле прошел военный парад в честь вступления в должность президента переходного периода - генерала Бриса Олиги Нгемы, тогда же и по тому же случаю был проведен традиционный обряд жертвоприношения.
Трансляция парада была доступна на телеканале Gabon 24.
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В начале церемонии на площади развели огонь и под перестук африканских барабанов принесли в жертву небольшое животное. В параде приняли участие 1280 человек. По центру Либревиля прошли 22 пеших расчета и три "коробки" моторизованной техники. Генерал Олиги появился в сопровождении соратников, на параде присутствовала и его супруга.
Ранее Олиги принес присягу в качестве руководителя страны на переходный период.
Тридцатого августа военные в Габоне заявили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов, на которых, по данным агентства Франс Пресс, победил Али Бонго Ондимба, занимавший пост президента с 2009 года. Позднее военные пообещали, что будут постепенно создавать институты переходного периода, при этом Габон будет выполнять все свои внутренние и международные обязательства. Генерал Брис Олиги Нгема также пообещал провести реорганизацию государственных институтов власти и сделать их более демократичными.
Габон – бывшая французская колония. В стране работают более 80 филиалов французских компаний, в особенности в горнодобывающем секторе. Речь идет. в частности, о компании Eramet, которая занимается добычей марганца, основного природного ресурса Габона, а также железнодорожными перевозками, а также об Air Liquide, TotalEnergies и других. Их общий товарооборот достигает трех миллиардов евро. На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке. На данный момент там присутствуют порядка 400 французских военных, которые дислоцированы в Либревиле, а также в Порт-Жантиле на атлантическом побережье. В Габоне проживают порядка 10 тысяч французских граждан.
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Африка идет ва-банк. Чем обернется военный переворот в Габоне
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Попытка переворота в ГабонеВ миреГабонЗападная АфрикаАли Бонго Ондимба
 
 
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