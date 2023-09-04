https://ria.ru/20230904/gabon-1894085588.html
Глава Габона предложил принять новую конституцию на референдуме
Глава Габона предложил принять новую конституцию на референдуме - РИА Новости, 04.09.2023
Глава Габона предложил принять новую конституцию на референдуме
Генерал Брис Олиги Нгема, который принял присягу в качестве главы Габона, объявил о намерении принять новую конституцию в стране путем голосования на... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T14:40
2023-09-04T14:40
2023-09-04T14:40
в мире
габон
западная африка
али бонго ондимба
попытка переворота в габоне
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Генерал Брис Олиги Нгема, который принял присягу в качестве главы Габона, объявил о намерении принять новую конституцию в стране путем голосования на референдуме. "Дорогие граждане, конституция - это текст, который определяет государство. Она посвящена государственным институтам, процедурам. Так как ее механизмы больше не могут обеспечить нашу безопасность, очень важно, чтобы габонцы всех слоев общества согласились принять новую конституцию путем голосования на референдуме", - заявил Брис Олиги Нгема в ходе своей речи на церемонии принесения присяги в качестве главы государства. Трансляция мероприятия велась на канале Gabon 24. Кроме того, генерал Брис Олиги Нгема предложил с помощью референдума принять новые уголовный и избирательный кодексы страны. Ранее генерал Брис Олиги Нгема принес присягу в качестве президента переходного периода Габона после захвата власти в стране военными. Военные в Габоне 30 августа заявили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов на которых, по данным агентства Франс Пресс, победил победил Али Бонго Ондимба, занимавший пост президента с 2009 года. Позднее военные пообещали, что будут постепенно создавать институты переходного периода, при этом Габон будет выполнять все свои внутренние и международные обязательства. Генерал Брис Клотер Олиги Нгема также пообещал провести реорганизацию государственных институтов власти и сделать их более демократичными. Габон - бывшая французская колония. В Габоне работают более 80 филиалов французских компаний, в особенности в горнодобывающем секторе, включая Eramet, занимающуюся добычей основного природного ресурса Габона - марганца, а также железнодорожными перевозками, Air Liquide, TotalEnergies и другие. Их общий товарооборот достигает трех миллиардов евро. На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке. На данный момент там присутствуют порядка 400 французских военных, которые дислоцированы в столице Либревиле, а также в Порт-Жантиле на атлантическом побережье страны. В Габоне проживают порядка десяти тысяч французских граждан.
https://ria.ru/20230831/afrika-1893239819.html
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в мире, габон, западная африка, али бонго ондимба, попытка переворота в габоне
В мире, Габон, Западная Африка, Али Бонго Ондимба, Попытка переворота в Габоне
Глава Габона предложил принять новую конституцию на референдуме
Олиги Нгема предложил принять конституцию Габона голосованием на референдуме
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.
Генерал Брис Олиги Нгема, который принял присягу
в качестве главы Габона, объявил о намерении принять новую конституцию в стране путем голосования на референдуме.
"Дорогие граждане, конституция - это текст, который определяет государство. Она посвящена государственным институтам, процедурам. Так как ее механизмы больше не могут обеспечить нашу безопасность, очень важно, чтобы габонцы всех слоев общества согласились принять новую конституцию путем голосования на референдуме", - заявил Брис Олиги Нгема в ходе своей речи на церемонии принесения присяги в качестве главы государства. Трансляция мероприятия велась на канале Gabon 24.
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Кроме того, генерал Брис Олиги Нгема предложил с помощью референдума принять новые уголовный и избирательный кодексы страны.
Ранее генерал Брис Олиги Нгема принес присягу в качестве президента переходного периода Габона после захвата власти в стране военными.
Военные в Габоне 30 августа заявили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов на которых, по данным агентства Франс Пресс, победил победил Али Бонго Ондимба
, занимавший пост президента с 2009 года. Позднее военные пообещали, что будут постепенно создавать институты переходного периода, при этом Габон будет выполнять все свои внутренние и международные обязательства. Генерал Брис Клотер Олиги Нгема также пообещал провести реорганизацию государственных институтов власти и сделать их более демократичными.
Габон - бывшая французская колония. В Габоне работают более 80 филиалов французских компаний, в особенности в горнодобывающем секторе, включая Eramet, занимающуюся добычей основного природного ресурса Габона - марганца, а также железнодорожными перевозками, Air Liquide, TotalEnergies и другие. Их общий товарооборот достигает трех миллиардов евро.
На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке
. На данный момент там присутствуют порядка 400 французских военных, которые дислоцированы в столице Либревиле, а также в Порт-Жантиле на атлантическом побережье страны. В Габоне проживают порядка десяти тысяч французских граждан.
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