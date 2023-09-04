https://ria.ru/20230904/gabon-1894080898.html

Новое правительство Габона сформируют в ближайшие дни

Новое правительство Габона сформируют в ближайшие дни - РИА Новости, 04.09.2023

Новое правительство Габона сформируют в ближайшие дни

Президент переходного периода Габона генерал Брис Олиги Нгема сообщил, что новое правительство страны будет сформировано в ближайшие дни, в него войдут опытные... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T14:23

2023-09-04T14:23

2023-09-04T14:36

габон

попытка переворота в габоне

западная африка

али бонго ондимба

в мире

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент переходного периода Габона генерал Брис Олиги Нгема сообщил, что новое правительство страны будет сформировано в ближайшие дни, в него войдут опытные люди."Правительство будет сформировано через несколько дней и будет состоять из опытных людей с признанными компетенциями", - заявил Брис Олиги Нгема в ходе своей речи на церемонии принесения присяги в качестве главы государства. Трансляция мероприятия велась на канале Gabon 24.Президент переходного периода отметил, что совместная работа с правительством позволит всем габонцам рассчитывать на "лучшую жизнь".Кроме того, президент переходного периода Габона заявил, что поручил будущему правительству обдумать механизм возвращения в страну политических беженцев и амнистии для арестованных из-за выражения своих взглядов.Ранее генерал Брис Олиги Нгема принес присягу в качестве президента переходного периода Габона после захвата власти в стране военными.Военные в Габоне 30 августа заявили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов на которых, по данным агентства Франс Пресс, победил победил Али Бонго Ондимба, занимавший пост президента с 2009 года. Позднее военные пообещали, что будут постепенно создавать институты переходного периода, при этом Габон будет выполнять все свои внутренние и международные обязательства. Генерал Брис Клотер Олиги Нгема также пообещал провести реорганизацию государственных институтов власти и сделать их более демократичными.Габон - бывшая французская колония. В Габоне работают более 80 филиалов французских компаний, в особенности в горнодобывающем секторе, включая Eramet, занимающуюся добычей основного природного ресурса Габона - марганца, а также железнодорожными перевозками, Air Liquide, TotalEnergies и другие. Их общий товарооборот достигает трех миллиардов евро.На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке. На данный момент там присутствуют порядка 400 французских военных, которые дислоцированы в столице Либревиле, а также в Порт-Жантиле на атлантическом побережье страны. В Габоне проживают порядка десяти тысяч французских граждан.

https://ria.ru/20230902/gabon-1893832439.html

габон

западная африка

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габон, попытка переворота в габоне, западная африка, али бонго ондимба, в мире