https://ria.ru/20230904/gabon-1894079111.html

В Габоне намерены передать власть гражданским после выборов

В Габоне намерены передать власть гражданским после выборов - РИА Новости, 04.09.2023

В Габоне намерены передать власть гражданским после выборов

Генерал Брис Олиги Нгема, который принял присягу в качестве главы Габона, заявил о намерении по окончании переходного периода передать власть гражданским. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T14:18

2023-09-04T14:18

2023-09-04T14:19

в мире

попытка переворота в габоне

габон

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Генерал Брис Олиги Нгема, который принял присягу в качестве главы Габона, заявил о намерении по окончании переходного периода передать власть гражданским."После этого переходного периода с помощью всех габонцев, партнеров по развитию мы ожидаем, что передадим власть гражданским, организовав новые выборы - свободные, транспарентные и внушающие доверие", - заявил президент переходного периода во время церемонии приведения к присяге.Ранее генерал Брис Олиги Нгема принес присягу в качестве президента переходного периода Габона после захвата власти в стране военными.Военные в Габоне 30 августа заявили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов на которых, по данным агентства Франс Пресс, победил победил Али Бонго Ондимба, занимавший пост президента с 2009 года. Позднее военные пообещали, что будут постепенно создавать институты переходного периода, при этом Габон будет выполнять все свои внутренние и международные обязательства. Генерал Брис Клотер Олиги Нгема также пообещал провести реорганизацию государственных институтов власти и сделать их более демократичными.

https://ria.ru/20230902/gabon-1893832439.html

габон

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, попытка переворота в габоне, габон