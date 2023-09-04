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В Габоне намерены передать власть гражданским после выборов - РИА Новости, 04.09.2023
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14:18 04.09.2023 (обновлено: 14:19 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/gabon-1894079111.html
В Габоне намерены передать власть гражданским после выборов
В Габоне намерены передать власть гражданским после выборов - РИА Новости, 04.09.2023
В Габоне намерены передать власть гражданским после выборов
Генерал Брис Олиги Нгема, который принял присягу в качестве главы Габона, заявил о намерении по окончании переходного периода передать власть гражданским. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T14:18
2023-09-04T14:19
в мире
попытка переворота в габоне
габон
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Генерал Брис Олиги Нгема, который принял присягу в качестве главы Габона, заявил о намерении по окончании переходного периода передать власть гражданским."После этого переходного периода с помощью всех габонцев, партнеров по развитию мы ожидаем, что передадим власть гражданским, организовав новые выборы - свободные, транспарентные и внушающие доверие", - заявил президент переходного периода во время церемонии приведения к присяге.Ранее генерал Брис Олиги Нгема принес присягу в качестве президента переходного периода Габона после захвата власти в стране военными.Военные в Габоне 30 августа заявили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов на которых, по данным агентства Франс Пресс, победил победил Али Бонго Ондимба, занимавший пост президента с 2009 года. Позднее военные пообещали, что будут постепенно создавать институты переходного периода, при этом Габон будет выполнять все свои внутренние и международные обязательства. Генерал Брис Клотер Олиги Нгема также пообещал провести реорганизацию государственных институтов власти и сделать их более демократичными.
https://ria.ru/20230902/gabon-1893832439.html
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в мире, попытка переворота в габоне, габон
В мире, Попытка переворота в Габоне, Габон
В Габоне намерены передать власть гражданским после выборов

В Габоне намерены передать власть гражданским после переходного периода

© AP Photo / Betiness MackossoСторонники государственного переворота в Либревиле, Габон
Сторонники государственного переворота в Либревиле, Габон - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Betiness Mackosso
Сторонники государственного переворота в Либревиле, Габон. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Генерал Брис Олиги Нгема, который принял присягу в качестве главы Габона, заявил о намерении по окончании переходного периода передать власть гражданским.
"После этого переходного периода с помощью всех габонцев, партнеров по развитию мы ожидаем, что передадим власть гражданским, организовав новые выборы - свободные, транспарентные и внушающие доверие", - заявил президент переходного периода во время церемонии приведения к присяге.
Ранее генерал Брис Олиги Нгема принес присягу в качестве президента переходного периода Габона после захвата власти в стране военными.
Военные в Габоне 30 августа заявили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов на которых, по данным агентства Франс Пресс, победил победил Али Бонго Ондимба, занимавший пост президента с 2009 года. Позднее военные пообещали, что будут постепенно создавать институты переходного периода, при этом Габон будет выполнять все свои внутренние и международные обязательства. Генерал Брис Клотер Олиги Нгема также пообещал провести реорганизацию государственных институтов власти и сделать их более демократичными.
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