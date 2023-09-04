https://ria.ru/20230904/gabon-1894019725.html
В Габоне принесет присягу президент переходного периода
В Габоне принесет присягу президент переходного периода - РИА Новости, 04.09.2023
В Габоне принесет присягу президент переходного периода
Назначенный организаторами военного переворота в Габоне главой государства на переходный период генерал Брис Клотер Олиги Нгема принесет в понедельник присягу в РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T10:20
2023-09-04T10:20
2023-09-04T11:12
в мире
габон
западная африка
али бонго ондимба
попытка переворота в габоне
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ДОХА, 4 сен - РИА Новости. Назначенный организаторами военного переворота в Габоне главой государства на переходный период генерал Брис Клотер Олиги Нгема принесет в понедельник присягу в качестве президента переходного периода, сообщило агентство AFP. Агентство уточнило со ссылкой на габонских военных, что "генерал Олиги принесет в понедельник перед Конституционным судом присягу в качестве президента переходного периода". Ранее совершившие переворот в Габоне военные заявили, что будут постепенно создавать институты переходного периода, при этом Габон будет выполнять все свои внутренние и международные обязательства. Генерал Брис Клотер Олиги Нгема также пообещал провести реорганизацию государственных институтов власти и сделать их более демократичными. На прошлой неделе военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. В видеообращении, опубликованном в социальной сети X (экс-Twitter) местным журналистом, Али Бонго Ондимба заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Позднее мятежники объявили, что единогласно назначили генерала Бриса Олиги Нгему президентом на переходный период. Габон – бывшая французская колония. В Габоне работают более 80 филиалов французских компаний, в особенности в горнодобывающем секторе, включая Eramet, занимающуюся добычей основного природного ресурса Габона - марганца, а также железнодорожными перевозками, Air Liquide, TotalEnergies и другие. Их общий товарооборот достигает трех миллиардов евро. На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке. На данный момент там присутствуют порядка 400 французских военных, которые дислоцированы в столице Либревиле, а также в Порт-Жантиле на атлантическом побережье страны. В Габоне проживают порядка десяти тысяч французских граждан.
https://ria.ru/20230902/gabon-1893832439.html
https://ria.ru/20230901/gabon-1893590512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, габон, западная африка, али бонго ондимба, попытка переворота в габоне
В мире, Габон, Западная Африка, Али Бонго Ондимба, Попытка переворота в Габоне
В Габоне принесет присягу президент переходного периода
AFP: в Габоне из-за переворота принесет присягу президент переходного периода
ДОХА, 4 сен - РИА Новости. Назначенный организаторами военного переворота в Габоне главой государства на переходный период генерал Брис Клотер Олиги Нгема принесет в понедельник присягу в качестве президента переходного периода, сообщило агентство AFP.
Агентство уточнило со ссылкой на габонских военных, что "генерал Олиги принесет в понедельник перед Конституционным судом присягу в качестве президента переходного периода".
В Габоне объявили об открытии сухопутных, морских и воздушных границ
Ранее совершившие переворот в Габоне военные заявили, что будут постепенно создавать институты переходного периода, при этом Габон будет выполнять все свои внутренние и международные обязательства. Генерал Брис Клотер Олиги Нгема также пообещал провести реорганизацию государственных институтов власти и сделать их более демократичными.
На прошлой неделе военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба
отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. В видеообращении, опубликованном в социальной сети X (экс-Twitter) местным журналистом, Али Бонго Ондимба заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Позднее мятежники объявили, что единогласно назначили генерала Бриса Олиги Нгему президентом на переходный период.
Габон – бывшая французская колония. В Габоне работают более 80 филиалов французских компаний, в особенности в горнодобывающем секторе, включая Eramet, занимающуюся добычей основного природного ресурса Габона - марганца, а также железнодорожными перевозками, Air Liquide, TotalEnergies и другие. Их общий товарооборот достигает трех миллиардов евро.
На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке
. На данный момент там присутствуют порядка 400 французских военных, которые дислоцированы в столице Либревиле, а также в Порт-Жантиле на атлантическом побережье страны. В Габоне проживают порядка десяти тысяч французских граждан.
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