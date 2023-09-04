https://ria.ru/20230904/gabon-1894019725.html

В Габоне принесет присягу президент переходного периода

В Габоне принесет присягу президент переходного периода - РИА Новости, 04.09.2023

В Габоне принесет присягу президент переходного периода

Назначенный организаторами военного переворота в Габоне главой государства на переходный период генерал Брис Клотер Олиги Нгема принесет в понедельник присягу в РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T10:20

2023-09-04T10:20

2023-09-04T11:12

в мире

габон

западная африка

али бонго ондимба

попытка переворота в габоне

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ДОХА, 4 сен - РИА Новости. Назначенный организаторами военного переворота в Габоне главой государства на переходный период генерал Брис Клотер Олиги Нгема принесет в понедельник присягу в качестве президента переходного периода, сообщило агентство AFP. Агентство уточнило со ссылкой на габонских военных, что "генерал Олиги принесет в понедельник перед Конституционным судом присягу в качестве президента переходного периода". Ранее совершившие переворот в Габоне военные заявили, что будут постепенно создавать институты переходного периода, при этом Габон будет выполнять все свои внутренние и международные обязательства. Генерал Брис Клотер Олиги Нгема также пообещал провести реорганизацию государственных институтов власти и сделать их более демократичными. На прошлой неделе военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. В видеообращении, опубликованном в социальной сети X (экс-Twitter) местным журналистом, Али Бонго Ондимба заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Позднее мятежники объявили, что единогласно назначили генерала Бриса Олиги Нгему президентом на переходный период. Габон – бывшая французская колония. В Габоне работают более 80 филиалов французских компаний, в особенности в горнодобывающем секторе, включая Eramet, занимающуюся добычей основного природного ресурса Габона - марганца, а также железнодорожными перевозками, Air Liquide, TotalEnergies и другие. Их общий товарооборот достигает трех миллиардов евро. На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке. На данный момент там присутствуют порядка 400 французских военных, которые дислоцированы в столице Либревиле, а также в Порт-Жантиле на атлантическом побережье страны. В Габоне проживают порядка десяти тысяч французских граждан.

https://ria.ru/20230902/gabon-1893832439.html

https://ria.ru/20230901/gabon-1893590512.html

габон

западная африка

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, габон, западная африка, али бонго ондимба, попытка переворота в габоне