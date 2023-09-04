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Премьер Госсовета Ли Цян представит Китай на саммите G20 - РИА Новости, 04.09.2023
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10:14 04.09.2023 (обновлено: 10:52 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/g20-1894018863.html
Премьер Госсовета Ли Цян представит Китай на саммите G20
Премьер Госсовета Ли Цян представит Китай на саммите G20 - РИА Новости, 04.09.2023
Премьер Госсовета Ли Цян представит Китай на саммите G20
Премьер Госсовета КНР Ли Цян 9-10 сентября примет участие в саммите лидеров стран G20 в Индии, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T10:14
2023-09-04T10:52
китай
ли цян
большая двадцатка
саммит g20
индия
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ПЕКИН, 4 сен – РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Цян 9-10 сентября примет участие в саммите лидеров стран G20 в Индии, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин."По приглашению правительства Индии премьер Госсовета КНР Ли Цян 9-10 сентября примет участие в 18-м саммите лидеров стран G20 в Нью-Дели", - сообщила дипломат.Отвечая на вопрос о том, означает ли это, что председатель КНР Си Цзиньпин точно не примет участие в ежегодной встрече лидеров "Большой двадцатки", Мао Нин не дала прямого ответа, отметив, что "саммит G20 является крупным форумом международного экономического сотрудничества, Китай всегда придавал ему большое значение и активно участвовал в соответствующих мероприятиях"."Премьер Госсовета КНР Ли Цян подробно изложит позицию и предложения Китая по сотрудничеству "Большой двадцатки", поспособствует укреплению единства и сотрудничества G20 для совместного реагирования на глобальные вызовы в области экономики и развития", - подчеркнула Мао Нин.Она отметила, что Китай готов работать со всеми сторонами, чтобы общими усилиями способствовать успеху саммита лидеров G20 и внести позитивный вклад в содействие стабильному восстановлению мировой экономики и устойчивому развитию.Очередной саммит G20 пройдет с 9 по 11 сентября в столице Индии в очном формате. Россию на форуме будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.
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китай, ли цян, большая двадцатка, саммит g20, индия
Китай, Ли Цян, Большая двадцатка, Саммит G20, Индия
Премьер Госсовета Ли Цян представит Китай на саммите G20

МИД КНР: премьер Госсовета Ли Цян примет участие в саммите лидеров G20 в Индии

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян
Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 4 сен – РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Цян 9-10 сентября примет участие в саммите лидеров стран G20 в Индии, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«
"По приглашению правительства Индии премьер Госсовета КНР Ли Цян 9-10 сентября примет участие в 18-м саммите лидеров стран G20 в Нью-Дели", - сообщила дипломат.
Отвечая на вопрос о том, означает ли это, что председатель КНР Си Цзиньпин точно не примет участие в ежегодной встрече лидеров "Большой двадцатки", Мао Нин не дала прямого ответа, отметив, что "саммит G20 является крупным форумом международного экономического сотрудничества, Китай всегда придавал ему большое значение и активно участвовал в соответствующих мероприятиях".
"Премьер Госсовета КНР Ли Цян подробно изложит позицию и предложения Китая по сотрудничеству "Большой двадцатки", поспособствует укреплению единства и сотрудничества G20 для совместного реагирования на глобальные вызовы в области экономики и развития", - подчеркнула Мао Нин.
Она отметила, что Китай готов работать со всеми сторонами, чтобы общими усилиями способствовать успеху саммита лидеров G20 и внести позитивный вклад в содействие стабильному восстановлению мировой экономики и устойчивому развитию.
Очередной саммит G20 пройдет с 9 по 11 сентября в столице Индии в очном формате. Россию на форуме будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.
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КитайЛи ЦянБольшая двадцаткаСаммит G20Индия
 
 
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