https://ria.ru/20230904/eksport-1894129954.html
Россия намерена продолжить экспорт продовольствия и удобрений, заявил Путин
Россия намерена продолжить экспорт продовольствия и удобрений, заявил Путин - РИА Новости, 04.09.2023
Россия намерена продолжить экспорт продовольствия и удобрений, заявил Путин
Россия намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения в Турцию, а также способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:46
2023-09-04T16:46
2023-09-04T17:15
экономика
россия
турция
сочи
владимир путин
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Россия намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения в Турцию, а также способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельскохозяйственной отрасли, сообщил президент России Владимир Путин."Россия, несмотря на все чиненные препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли", - заявил президент на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи прошли в понедельник 4 сентября. Первая часть переговоров прошла с участием членов делегаций. Далее лидеры стран продолжили общение за обедом.
https://ria.ru/20230830/buduschee-1893005692.html
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экономика, россия, турция, сочи, владимир путин
Экономика, Россия, Турция, Сочи, Владимир Путин
Россия намерена продолжить экспорт продовольствия и удобрений, заявил Путин
Путин: Россия продолжит экспорт продовольствия и удобрений