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Россия намерена продолжить экспорт продовольствия и удобрений, заявил Путин - РИА Новости, 04.09.2023
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16:46 04.09.2023 (обновлено: 17:15 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/eksport-1894129954.html
Россия намерена продолжить экспорт продовольствия и удобрений, заявил Путин
Россия намерена продолжить экспорт продовольствия и удобрений, заявил Путин - РИА Новости, 04.09.2023
Россия намерена продолжить экспорт продовольствия и удобрений, заявил Путин
Россия намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения в Турцию, а также способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:46
2023-09-04T17:15
экономика
россия
турция
сочи
владимир путин
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Россия намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения в Турцию, а также способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельскохозяйственной отрасли, сообщил президент России Владимир Путин."Россия, несмотря на все чиненные препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли", - заявил президент на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи прошли в понедельник 4 сентября. Первая часть переговоров прошла с участием членов делегаций. Далее лидеры стран продолжили общение за обедом.
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экономика, россия, турция, сочи, владимир путин
Экономика, Россия, Турция, Сочи, Владимир Путин
Россия намерена продолжить экспорт продовольствия и удобрений, заявил Путин

Путин: Россия продолжит экспорт продовольствия и удобрений

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая пшеницы
Комбайны во время уборки урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайны во время уборки урожая пшеницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Россия намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения в Турцию, а также способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельскохозяйственной отрасли, сообщил президент России Владимир Путин.
"Россия, несмотря на все чиненные препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли", - заявил президент на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи прошли в понедельник 4 сентября. Первая часть переговоров прошла с участием членов делегаций. Далее лидеры стран продолжили общение за обедом.
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Будущее Турции зависит от России
30 августа, 08:00
 
ЭкономикаРоссияТурцияСочиВладимир Путин
 
 
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