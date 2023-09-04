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В Москве водитель каршеринга врезался в автобус - РИА Новости, 04.09.2023
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14:13 04.09.2023 (обновлено: 14:22 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/dtp-1894078319.html
В Москве водитель каршеринга врезался в автобус
В Москве водитель каршеринга врезался в автобус - РИА Новости, 04.09.2023
В Москве водитель каршеринга врезался в автобус
Полиция в Москве ищет водителя каршеринга, влетевшего в автобус и сбежавшего с места аварии, по предварительной информации, в ДТП пострадал один человек,... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T14:13
2023-09-04T14:22
происшествия
москва
мосгортранс
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Полиция в Москве ищет водителя каршеринга, влетевшего в автобус и сбежавшего с места аварии, по предварительной информации, в ДТП пострадал один человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.По данным главка, инцидент случился в понедельник днем на Широкой улице на северо-востоке Москвы, там водитель каршеринга столкнулся с автобусом."Водитель легковушки оставил автомашину и скрылся. Предварительно, пострадала пассажирка автобуса... принимаются меры к розыску скрывшегося водителя", - сказали в пресс-службе.Как рассказали агентству в пресс-службе ГУП "Мосгортранс", ДТП произошло на маршруте 774."По предварительной информации, водитель автомобиля ехал на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автобусом и скрылся с места происшествия. В результате ДТП в автобусе пострадал один пассажир, ему оказывается медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе.
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происшествия, москва, мосгортранс
Происшествия, Москва, Мосгортранс
В Москве водитель каршеринга врезался в автобус

В Москве водитель каршеринга врезался в автобус и сбежал с места ДТП

© Прокуратура МосквыВодитель каршерингового совершил столкновение с автобусом на улице Широкая в Москве
Водитель каршерингового совершил столкновение с автобусом на улице Широкая в Москве
© Прокуратура Москвы
Водитель каршерингового совершил столкновение с автобусом на улице Широкая в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Полиция в Москве ищет водителя каршеринга, влетевшего в автобус и сбежавшего с места аварии, по предварительной информации, в ДТП пострадал один человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По данным главка, инцидент случился в понедельник днем на Широкой улице на северо-востоке Москвы, там водитель каршеринга столкнулся с автобусом.
«
"Водитель легковушки оставил автомашину и скрылся. Предварительно, пострадала пассажирка автобуса... принимаются меры к розыску скрывшегося водителя", - сказали в пресс-службе.
Как рассказали агентству в пресс-службе ГУП "Мосгортранс", ДТП произошло на маршруте 774.
«
"По предварительной информации, водитель автомобиля ехал на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автобусом и скрылся с места происшествия. В результате ДТП в автобусе пострадал один пассажир, ему оказывается медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе.
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