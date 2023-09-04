https://ria.ru/20230904/dtp-1894078319.html
В Москве водитель каршеринга врезался в автобус
В Москве водитель каршеринга врезался в автобус - РИА Новости, 04.09.2023
В Москве водитель каршеринга врезался в автобус
Полиция в Москве ищет водителя каршеринга, влетевшего в автобус и сбежавшего с места аварии, по предварительной информации, в ДТП пострадал один человек,... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T14:13
2023-09-04T14:13
2023-09-04T14:22
происшествия
москва
мосгортранс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894079447_41:0:1225:666_1920x0_80_0_0_dc32c6597974b008525c02f162aef666.png
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Полиция в Москве ищет водителя каршеринга, влетевшего в автобус и сбежавшего с места аварии, по предварительной информации, в ДТП пострадал один человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.По данным главка, инцидент случился в понедельник днем на Широкой улице на северо-востоке Москвы, там водитель каршеринга столкнулся с автобусом."Водитель легковушки оставил автомашину и скрылся. Предварительно, пострадала пассажирка автобуса... принимаются меры к розыску скрывшегося водителя", - сказали в пресс-службе.Как рассказали агентству в пресс-службе ГУП "Мосгортранс", ДТП произошло на маршруте 774."По предварительной информации, водитель автомобиля ехал на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автобусом и скрылся с места происшествия. В результате ДТП в автобусе пострадал один пассажир, ему оказывается медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20230824/arest-1892062070.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894079447_189:0:1077:666_1920x0_80_0_0_28913f9aee8bc168296e6f974e60d944.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мосгортранс
Происшествия, Москва, Мосгортранс
В Москве водитель каршеринга врезался в автобус
В Москве водитель каршеринга врезался в автобус и сбежал с места ДТП
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Полиция в Москве ищет водителя каршеринга, влетевшего в автобус и сбежавшего с места аварии, по предварительной информации, в ДТП пострадал один человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По данным главка, инцидент случился в понедельник днем на Широкой улице на северо-востоке Москвы, там водитель каршеринга столкнулся с автобусом.
«
"Водитель легковушки оставил автомашину и скрылся. Предварительно, пострадала пассажирка автобуса... принимаются меры к розыску скрывшегося водителя", - сказали в пресс-службе.
Как рассказали агентству в пресс-службе ГУП "Мосгортранс", ДТП произошло на маршруте 774.
«
"По предварительной информации, водитель автомобиля ехал на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автобусом и скрылся с места происшествия. В результате ДТП в автобусе пострадал один пассажир, ему оказывается медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе.
В Москве арестовали водителя каршеринга, сбившего ребенка на "зебре"