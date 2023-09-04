https://ria.ru/20230904/dtp-1894078319.html

В Москве водитель каршеринга врезался в автобус

В Москве водитель каршеринга врезался в автобус - РИА Новости, 04.09.2023

В Москве водитель каршеринга врезался в автобус

Полиция в Москве ищет водителя каршеринга, влетевшего в автобус и сбежавшего с места аварии, по предварительной информации, в ДТП пострадал один человек,... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T14:13

2023-09-04T14:13

2023-09-04T14:22

происшествия

москва

мосгортранс

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Полиция в Москве ищет водителя каршеринга, влетевшего в автобус и сбежавшего с места аварии, по предварительной информации, в ДТП пострадал один человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.По данным главка, инцидент случился в понедельник днем на Широкой улице на северо-востоке Москвы, там водитель каршеринга столкнулся с автобусом."Водитель легковушки оставил автомашину и скрылся. Предварительно, пострадала пассажирка автобуса... принимаются меры к розыску скрывшегося водителя", - сказали в пресс-службе.Как рассказали агентству в пресс-службе ГУП "Мосгортранс", ДТП произошло на маршруте 774."По предварительной информации, водитель автомобиля ехал на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автобусом и скрылся с места происшествия. В результате ДТП в автобусе пострадал один пассажир, ему оказывается медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20230824/arest-1892062070.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, мосгортранс