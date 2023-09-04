https://ria.ru/20230904/dtp-1894071923.html
В Подмосковье произошло массовое ДТП
В Подмосковье произошло массовое ДТП - РИА Новости, 04.09.2023
В Подмосковье произошло массовое ДТП
Массовая авария с участием 12 машин произошла на трассе в подмосковных Химках, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка полиции. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:46
2023-09-04T13:46
2023-09-04T13:46
происшествия
московская область (подмосковье)
химки
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Массовая авария с участием 12 машин произошла на трассе в подмосковных Химках, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка полиции. По данным собеседника, происшествие случилось в понедельник утром на 31-м километре трассы М-10 "Россия". "В попутном направлении (столкнулись - ред.) 12 машин. В результате пострадавших нет", - сказал представитель пресс-службы. На месте работают полицейские, добавил он. По данным сервиса "Яндекс Карты", по состоянию на 13.25 на данном участке трассы движение не затруднено.
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происшествия, московская область (подмосковье), химки
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Химки
В Подмосковье произошло массовое ДТП
В подмосковных Химках столкнулись двенадцать машин
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Массовая авария с участием 12 машин произошла на трассе в подмосковных Химках, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка полиции.
По данным собеседника, происшествие случилось в понедельник утром на 31-м километре трассы М-10 "Россия".
«
"В попутном направлении (столкнулись - ред.) 12 машин. В результате пострадавших нет", - сказал представитель пресс-службы.
На месте работают полицейские, добавил он.
По данным сервиса "Яндекс Карты", по состоянию на 13.25 на данном участке трассы движение не затруднено.
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