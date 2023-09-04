Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье произошло массовое ДТП - РИА Новости, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:46 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/dtp-1894071923.html
В Подмосковье произошло массовое ДТП
В Подмосковье произошло массовое ДТП - РИА Новости, 04.09.2023
В Подмосковье произошло массовое ДТП
Массовая авария с участием 12 машин произошла на трассе в подмосковных Химках, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка полиции. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:46
2023-09-04T13:46
происшествия
московская область (подмосковье)
химки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Массовая авария с участием 12 машин произошла на трассе в подмосковных Химках, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка полиции. По данным собеседника, происшествие случилось в понедельник утром на 31-м километре трассы М-10 "Россия". "В попутном направлении (столкнулись - ред.) 12 машин. В результате пострадавших нет", - сказал представитель пресс-службы. На месте работают полицейские, добавил он. По данным сервиса "Яндекс Карты", по состоянию на 13.25 на данном участке трассы движение не затруднено.
https://ria.ru/20230903/dtp-1893922888.html
московская область (подмосковье)
химки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), химки
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Химки
В Подмосковье произошло массовое ДТП

В подмосковных Химках столкнулись двенадцать машин

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Массовая авария с участием 12 машин произошла на трассе в подмосковных Химках, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка полиции.
По данным собеседника, происшествие случилось в понедельник утром на 31-м километре трассы М-10 "Россия".
«
"В попутном направлении (столкнулись - ред.) 12 машин. В результате пострадавших нет", - сказал представитель пресс-службы.
На месте работают полицейские, добавил он.
По данным сервиса "Яндекс Карты", по состоянию на 13.25 на данном участке трассы движение не затруднено.
Последствия ДТП на Авторемонтной улице в Тюмени
В Тюмени в ДТП пострадали шестеро детей
Вчера, 13:09
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Химки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала