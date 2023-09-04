https://ria.ru/20230904/dtp-1894049927.html

Во Владимирской области водитель наехал на полицейского и сбежал

Во Владимирской области водитель наехал на полицейского и сбежал - РИА Новости, 04.09.2023

Во Владимирской области водитель наехал на полицейского и сбежал

Полиция во Владимирской области устанавливает местонахождение водителя, который наехал на сотрудника патрульно-постовой службы, уходя от погони, сообщили... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T12:33

2023-09-04T12:33

2023-09-04T14:07

происшествия

владимирская область

ковровский район

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РЯЗАНЬ, 4 сен - РИА Новости. Полиция во Владимирской области устанавливает местонахождение водителя, который наехал на сотрудника патрульно-постовой службы, уходя от погони, сообщили журналистам в УМВД по региону. По данным ведомства, инцидент произошел вечером в воскресенье на автодороге "Ковров - Погост - Любец" в Ковровском районе Владимирской области. Водитель автомобиля "ГАЗ" не выполнил требование инспекторов ДПС об остановке и попытался скрыться. Преследуя автомобиль нарушителя, инспекторы проинформировали о данном факте своих коллег и наряд ППС. "Двигаясь дальше по автодороге, водитель автомобиля "ГАЗ" совершил наезд на сотрудника ППС, после чего продолжил движение. В результате ДТП полицейский с травмой ноги был доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана помощь", - говорится в сообщении. Отмечается, что машину нарушитель бросил в лесу, а сам скрылся. Его личность установлена, проводятся "необходимые мероприятия, направленные на установление его местонахождения". Начато административное расследование.Как сообщило региональное следственное управление СК РФ по Владимирской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Отмечается, что личность мужчины установлена – им является житель Коврова 1984 года рождения.

https://ria.ru/20230716/ltp-1884447373.html

владимирская область

ковровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владимирская область, ковровский район