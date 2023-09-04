https://ria.ru/20230904/dtp-1894002898.html

В двух ДТП в Турции погибли 11 человек

В двух ДТП в Турции погибли 11 человек - РИА Новости, 04.09.2023

В двух ДТП в Турции погибли 11 человек

Одиннадцать человек погибли, 95 ранены в результате двух ДТП в одном и том же городе на юго-западе Турции с интервалом в 16 часов, сообщила газета Hürriyet. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T07:38

2023-09-04T07:38

2023-09-04T07:39

в мире

турция

денизли (провинция)

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АНКАРА, 4 сен – РИА Новости. Одиннадцать человек погибли, 95 ранены в результате двух ДТП в одном и том же городе на юго-западе Турции с интервалом в 16 часов, сообщила газета Hürriyet. "В городе Денизли через 16 часов после аварии, в которой погибли семь человек и 42 получили ранения, произошла еще одна авария. Легковой автомобиль сначала врезался в автобус, затем выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии погибли четыре человека из одной семьи, 53 человека получили ранения", - пишет издание. Ранее в правоохранительных органах города сообщили РИА Новости об отсутствии граждан РФ среди погибших и пострадавших в ДТП.

https://ria.ru/20230904/dtp-1893991129.html

турция

денизли (провинция)

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в мире, турция, денизли (провинция)