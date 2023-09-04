https://ria.ru/20230904/dtp-1894002898.html
В двух ДТП в Турции погибли 11 человек
В двух ДТП в Турции погибли 11 человек - РИА Новости, 04.09.2023
В двух ДТП в Турции погибли 11 человек
Одиннадцать человек погибли, 95 ранены в результате двух ДТП в одном и том же городе на юго-западе Турции с интервалом в 16 часов, сообщила газета Hürriyet. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T07:38
2023-09-04T07:38
2023-09-04T07:39
в мире
турция
денизли (провинция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727708412_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0e85ecafe26b40794e7e5040f1f3f157.jpg
АНКАРА, 4 сен – РИА Новости. Одиннадцать человек погибли, 95 ранены в результате двух ДТП в одном и том же городе на юго-западе Турции с интервалом в 16 часов, сообщила газета Hürriyet. "В городе Денизли через 16 часов после аварии, в которой погибли семь человек и 42 получили ранения, произошла еще одна авария. Легковой автомобиль сначала врезался в автобус, затем выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии погибли четыре человека из одной семьи, 53 человека получили ранения", - пишет издание. Ранее в правоохранительных органах города сообщили РИА Новости об отсутствии граждан РФ среди погибших и пострадавших в ДТП.
https://ria.ru/20230904/dtp-1893991129.html
турция
денизли (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727708412_711:278:3071:2048_1920x0_80_0_0_c46705f87b100c9a714e4298c69fb5a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, денизли (провинция)
В мире, Турция, Денизли (провинция)
В двух ДТП в Турции погибли 11 человек
Hürriyet: в турецком Денизли в двух ДТП погибли 11 человек, 95 ранены