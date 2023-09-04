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В двух ДТП в Турции погибли 11 человек - РИА Новости, 04.09.2023
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07:38 04.09.2023 (обновлено: 07:39 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/dtp-1894002898.html
В двух ДТП в Турции погибли 11 человек
В двух ДТП в Турции погибли 11 человек - РИА Новости, 04.09.2023
В двух ДТП в Турции погибли 11 человек
Одиннадцать человек погибли, 95 ранены в результате двух ДТП в одном и том же городе на юго-западе Турции с интервалом в 16 часов, сообщила газета Hürriyet. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T07:38
2023-09-04T07:39
в мире
турция
денизли (провинция)
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АНКАРА, 4 сен – РИА Новости. Одиннадцать человек погибли, 95 ранены в результате двух ДТП в одном и том же городе на юго-западе Турции с интервалом в 16 часов, сообщила газета Hürriyet. "В городе Денизли через 16 часов после аварии, в которой погибли семь человек и 42 получили ранения, произошла еще одна авария. Легковой автомобиль сначала врезался в автобус, затем выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии погибли четыре человека из одной семьи, 53 человека получили ранения", - пишет издание. Ранее в правоохранительных органах города сообщили РИА Новости об отсутствии граждан РФ среди погибших и пострадавших в ДТП.
https://ria.ru/20230904/dtp-1893991129.html
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в мире, турция, денизли (провинция)
В мире, Турция, Денизли (провинция)
В двух ДТП в Турции погибли 11 человек

Hürriyet: в турецком Денизли в двух ДТП погибли 11 человек, 95 ранены

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 4 сен – РИА Новости. Одиннадцать человек погибли, 95 ранены в результате двух ДТП в одном и том же городе на юго-западе Турции с интервалом в 16 часов, сообщила газета Hürriyet.
"В городе Денизли через 16 часов после аварии, в которой погибли семь человек и 42 получили ранения, произошла еще одна авария. Легковой автомобиль сначала врезался в автобус, затем выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии погибли четыре человека из одной семьи, 53 человека получили ранения", - пишет издание.
Ранее в правоохранительных органах города сообщили РИА Новости об отсутствии граждан РФ среди погибших и пострадавших в ДТП.
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
В ДТП в Турции пострадали трое россиян
01:48
 
В миреТурцияДенизли (провинция)
 
 
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