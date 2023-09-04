https://ria.ru/20230904/dtp-1893991129.html

В ДТП в Турции пострадали трое россиян

В ДТП в Турции пострадали трое россиян - РИА Новости, 04.09.2023

В ДТП в Турции пострадали трое россиян

Как минимум трое граждан Российской Федерации пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в турецкой провинции Аланья, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T01:48

2023-09-04T01:48

2023-09-04T11:34

россия

турция

аланья (город)

в мире

новости - туризм

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СТАМБУЛ, 4 сен — РИА Новости. Как минимум трое граждан Российской Федерации пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в турецкой провинции Аланья, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье."По информации правоохранительных органов города Аланьи, 3 сентября 2023 года около 16.00 в районе города Аланьи произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, по предварительным данным, пострадали трое российских граждан. Все они доставлены в местные медицинские учреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь", — сообщили в дипмиссии.Там отметили, что генконсульство России в Анталье поддерживает контакт с местными властями, администрацией больниц, страховыми агентствами, представителями туроператоров и выясняет информацию о состоянии пострадавших и другие обстоятельства случившегося.

https://ria.ru/20230902/turtsiya-1893799362.html

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турция

аланья (город)

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россия, турция, аланья (город), в мире, новости - туризм