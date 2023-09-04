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В ДТП в Турции пострадали трое россиян - РИА Новости, 04.09.2023
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01:48 04.09.2023 (обновлено: 11:34 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/dtp-1893991129.html
В ДТП в Турции пострадали трое россиян
В ДТП в Турции пострадали трое россиян - РИА Новости, 04.09.2023
В ДТП в Турции пострадали трое россиян
Как минимум трое граждан Российской Федерации пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в турецкой провинции Аланья, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T01:48
2023-09-04T11:34
россия
турция
аланья (город)
в мире
новости - туризм
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СТАМБУЛ, 4 сен — РИА Новости. Как минимум трое граждан Российской Федерации пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в турецкой провинции Аланья, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье."По информации правоохранительных органов города Аланьи, 3 сентября 2023 года около 16.00 в районе города Аланьи произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, по предварительным данным, пострадали трое российских граждан. Все они доставлены в местные медицинские учреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь", — сообщили в дипмиссии.Там отметили, что генконсульство России в Анталье поддерживает контакт с местными властями, администрацией больниц, страховыми агентствами, представителями туроператоров и выясняет информацию о состоянии пострадавших и другие обстоятельства случившегося.
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россия, турция, аланья (город), в мире, новости - туризм
Россия, Турция, Аланья (город), В мире, Новости - Туризм
В ДТП в Турции пострадали трое россиян

Генконсульство: трое граждан России пострадали в ДТП в турецкой провинции Аланья

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 4 сен — РИА Новости. Как минимум трое граждан Российской Федерации пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в турецкой провинции Аланья, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.
"По информации правоохранительных органов города Аланьи, 3 сентября 2023 года около 16.00 в районе города Аланьи произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, по предварительным данным, пострадали трое российских граждан. Все они доставлены в местные медицинские учреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь", — сообщили в дипмиссии.
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Там отметили, что генконсульство России в Анталье поддерживает контакт с местными властями, администрацией больниц, страховыми агентствами, представителями туроператоров и выясняет информацию о состоянии пострадавших и другие обстоятельства случившегося.
 
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