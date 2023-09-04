https://ria.ru/20230904/drony-1893999153.html

На Камчатке запустили производство дронов-камикадзе

На Камчатке запустили производство дронов-камикадзе - РИА Новости, 04.09.2023

На Камчатке запустили производство дронов-камикадзе

На Камчатке начали производство дронов-камикадзе для нужд военной спецоперации, сообщил в Telegram-канале глава края Владимир Солодов. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T06:21

2023-09-04T06:21

2023-09-04T11:35

безопасность

технологии

камчатка

россия

владимир солодов

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ХАБАРОВСК, 4 сен — РИА Новости. На Камчатке начали производство дронов-камикадзе для нужд военной спецоперации, сообщил в Telegram-канале глава края Владимир Солодов. "К отправке уже готова первая партия — 80 беспилотников. Оборудование будут получать военнослужащие 40-й бригады морской пехоты, бойцы в составе 110-й и 164-й бригад", — написал он.По словам губернатора, краевому правительству предстоит обеспечить связку камчатских производителей и операторов. Кроме того, власти организуют обучение подразделений, которые базируются на Камчатке, управлению дронами и их обслуживанию."Такая возможность у нас появилась благодаря тому, что проект получил поддержку в рамках ТОР "Патриотическая", — заключил Солодов.В конце июля правительство России утвердило стратегию развития беспилотной авиации, которая предусматривает пять ключевых направлений, в том числе — разработку и серийное производство таких систем, а также развитие инфраструктуры и подготовку кадров. По словам президента Владимира Путина, к 2030 году планируется подготовить миллион специалистов в этой области.

https://ria.ru/20230902/bespilotniki-1893770552.html

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безопасность, технологии, камчатка, россия, владимир солодов