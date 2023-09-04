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На Камчатке запустили производство дронов-камикадзе - РИА Новости, 04.09.2023
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06:21 04.09.2023 (обновлено: 11:35 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/drony-1893999153.html
На Камчатке запустили производство дронов-камикадзе
На Камчатке запустили производство дронов-камикадзе - РИА Новости, 04.09.2023
На Камчатке запустили производство дронов-камикадзе
На Камчатке начали производство дронов-камикадзе для нужд военной спецоперации, сообщил в Telegram-канале глава края Владимир Солодов. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T06:21
2023-09-04T11:35
безопасность
технологии
камчатка
россия
владимир солодов
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ХАБАРОВСК, 4 сен — РИА Новости. На Камчатке начали производство дронов-камикадзе для нужд военной спецоперации, сообщил в Telegram-канале глава края Владимир Солодов. &quot;К отправке уже готова первая партия — 80 беспилотников. Оборудование будут получать военнослужащие 40-й бригады морской пехоты, бойцы в составе 110-й и 164-й бригад&quot;, — написал он.По словам губернатора, краевому правительству предстоит обеспечить связку камчатских производителей и операторов. Кроме того, власти организуют обучение подразделений, которые базируются на Камчатке, управлению дронами и их обслуживанию."Такая возможность у нас появилась благодаря тому, что проект получил поддержку в рамках ТОР "Патриотическая", — заключил Солодов.В конце июля правительство России утвердило стратегию развития беспилотной авиации, которая предусматривает пять ключевых направлений, в том числе — разработку и серийное производство таких систем, а также развитие инфраструктуры и подготовку кадров. По словам президента Владимира Путина, к 2030 году планируется подготовить миллион специалистов в этой области.
https://ria.ru/20230902/bespilotniki-1893770552.html
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безопасность, технологии, камчатка, россия, владимир солодов
Безопасность, Технологии, Камчатка, Россия, Владимир Солодов
На Камчатке запустили производство дронов-камикадзе

Губернатор: На Камчатке запустили производство дронов-камикадзе на нужды СВО

© Фото : Солодов. BRIEF/TelegramПроизводство дронов-камикадзе на Камчатке
Производство дронов-камикадзе на Камчатке - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© Фото : Солодов. BRIEF/Telegram
Производство дронов-камикадзе на Камчатке
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ХАБАРОВСК, 4 сен — РИА Новости. На Камчатке начали производство дронов-камикадзе для нужд военной спецоперации, сообщил в Telegram-канале глава края Владимир Солодов.
«

"К отправке уже готова первая партия — 80 беспилотников. Оборудование будут получать военнослужащие 40-й бригады морской пехоты, бойцы в составе 110-й и 164-й бригад", — написал он.

По словам губернатора, краевому правительству предстоит обеспечить связку камчатских производителей и операторов. Кроме того, власти организуют обучение подразделений, которые базируются на Камчатке, управлению дронами и их обслуживанию.
"Такая возможность у нас появилась благодаря тому, что проект получил поддержку в рамках ТОР "Патриотическая", — заключил Солодов.
В конце июля правительство России утвердило стратегию развития беспилотной авиации, которая предусматривает пять ключевых направлений, в том числе — разработку и серийное производство таких систем, а также развитие инфраструктуры и подготовку кадров. По словам президента Владимира Путина, к 2030 году планируется подготовить миллион специалистов в этой области.
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