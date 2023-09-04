https://ria.ru/20230904/dron-1894155258.html
Над Брянской областью перехватили украинский дрон
Над Брянской областью перехватили украинский дрон - РИА Новости, 04.09.2023
Над Брянской областью перехватили украинский дрон
Украинский беспилотник перехвачен над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:57
2023-09-04T17:57
2023-09-04T18:58
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
происшествия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник перехвачен над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ."Четвертого сентября около 16.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы радиоэлектронной борьбы подавили два украинских беспилотника в Брянской области, в том числе над Клинцовской ТЭЦ.
https://ria.ru/20230903/bespilotniki-1893957166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, россия, происшествия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Происшествия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Над Брянской областью перехватили украинский дрон
Минобороны сообщило о перехвате украинского дрона над Брянской областью
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник перехвачен над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Четвертого сентября около 16.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы радиоэлектронной борьбы подавили два украинских беспилотника в Брянской области, в том числе над Клинцовской ТЭЦ.
В Курской области пресекли атаку двух беспилотников