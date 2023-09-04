https://ria.ru/20230904/dron-1894155258.html

Над Брянской областью перехватили украинский дрон

Над Брянской областью перехватили украинский дрон - РИА Новости, 04.09.2023

Над Брянской областью перехватили украинский дрон

Украинский беспилотник перехвачен над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T17:57

2023-09-04T17:57

2023-09-04T18:58

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

происшествия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник перехвачен над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ."Четвертого сентября около 16.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы радиоэлектронной борьбы подавили два украинских беспилотника в Брянской области, в том числе над Клинцовской ТЭЦ.

https://ria.ru/20230903/bespilotniki-1893957166.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

брянская область, россия, происшествия, ситуация в днр и лнр