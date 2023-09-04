https://ria.ru/20230904/dokumenty-1894103130.html

Песков: подписания документов по итогам встречи Путина и Эрдогана не будет

Песков: подписания документов по итогам встречи Путина и Эрдогана не будет - РИА Новости, 04.09.2023

Песков: подписания документов по итогам встречи Путина и Эрдогана не будет

Никаких документов по итогам встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, которая сейчас проходит в Сочи, подписывать не планируется,... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T15:29

2023-09-04T15:29

2023-09-04T15:43

политика

сочи

россия

турция

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

зерновая сделка

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Никаких документов по итогам встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, которая сейчас проходит в Сочи, подписывать не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Переговоры Путина и Эрдогана в расширенном составе длились полтора часа. Стороны намерены были обсудить ситуацию на Украине, в Сирии, Ливии, зерновую сделку и создание газового хаба.На вопрос, планируется ли подписание каких-либо документов по итогам переговоров Путина и Эрдогана, пресс-секретарь президента РФ ответил отрицательно."Нет", - сказал он.

https://ria.ru/20230904/konferentsiya-1894073541.html

сочи

россия

турция

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политика, сочи, россия, турция, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), зерновая сделка