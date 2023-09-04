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Песков: подписания документов по итогам встречи Путина и Эрдогана не будет - РИА Новости, 04.09.2023
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15:29 04.09.2023 (обновлено: 15:43 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/dokumenty-1894103130.html
Песков: подписания документов по итогам встречи Путина и Эрдогана не будет
Песков: подписания документов по итогам встречи Путина и Эрдогана не будет - РИА Новости, 04.09.2023
Песков: подписания документов по итогам встречи Путина и Эрдогана не будет
Никаких документов по итогам встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, которая сейчас проходит в Сочи, подписывать не планируется,... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T15:29
2023-09-04T15:43
политика
сочи
россия
турция
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
зерновая сделка
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Никаких документов по итогам встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, которая сейчас проходит в Сочи, подписывать не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Переговоры Путина и Эрдогана в расширенном составе длились полтора часа. Стороны намерены были обсудить ситуацию на Украине, в Сирии, Ливии, зерновую сделку и создание газового хаба.На вопрос, планируется ли подписание каких-либо документов по итогам переговоров Путина и Эрдогана, пресс-секретарь президента РФ ответил отрицательно."Нет", - сказал он.
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политика, сочи, россия, турция, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), зерновая сделка
Политика, Сочи, Россия, Турция, Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Зерновая сделка
Песков: подписания документов по итогам встречи Путина и Эрдогана не будет

Песков: подписания документов по итогам встречи Путина и Эрдогана не будет

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Никаких документов по итогам встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, которая сейчас проходит в Сочи, подписывать не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Переговоры Путина и Эрдогана в расширенном составе длились полтора часа. Стороны намерены были обсудить ситуацию на Украине, в Сирии, Ливии, зерновую сделку и создание газового хаба.
Пресс-конференция Путина и Эрдогана по итогам переговоров в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Пресс-конференция Путина и Эрдогана. Прямая трансляция
15:30
На вопрос, планируется ли подписание каких-либо документов по итогам переговоров Путина и Эрдогана, пресс-секретарь президента РФ ответил отрицательно.
"Нет", - сказал он.
 
ПолитикаСочиРоссияТурцияВладимир ПутинДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Зерновая сделка
 
 
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