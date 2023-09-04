https://ria.ru/20230904/dobrovoltsy-1894055985.html

Сотрудники администрации главы Башкирии отправятся добровольцами в зону СВО

Сотрудники администрации главы Башкирии отправятся добровольцами в зону СВО - РИА Новости, 04.09.2023

Сотрудники администрации главы Башкирии отправятся добровольцами в зону СВО

Два сотрудника администрации главы Башкирии решили отправиться добровольцами в зону специальной военной операции, написал в своем телеграм-канале руководитель... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T12:55

2023-09-04T12:55

2023-09-04T12:55

специальная военная операция на украине

россия

общество

радий хабиров

республика башкортостан

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КАЗАНЬ, 4 сен – РИА Новости. Два сотрудника администрации главы Башкирии решили отправиться добровольцами в зону специальной военной операции, написал в своем телеграм-канале руководитель региона Радий Хабиров. "Два сотрудника моей администрации приняли решение отправиться добровольцами в зону СВО. Парни будут служить во втором батальоне имени Салавата Юлаева", - написал Хабиров в своем телеграм-канале. Хабиров отметил, что его коллеги приняли непростое решение, и поблагодарил их и поддержавшие решение семьи. "Благодарю за мужество и желание встать на защиту Родины. Обязательно будем помогать родным и близким наших бойцов. А когда они вернутся, будем вместе работать на благо Башкортостана", - добавил глава республики. В настоящее время в спецоперации участвуют три добровольческих батальона из Башкирии – имени генерала Минигали Шаймуратова, Героя России Александра Доставалова и имени национального героя Салавата Юлаева. Все они являются структурными подразделениями Минобороны РФ. Также в регионе сформирован мотострелковый полк "Башкортостан", в который вошли порядка 2,5 тысячи добровольцев. Кроме того, начато формирование нового батальона имени погибшего в ходе спецоперации Героя России Алмаза Сафина.

https://ria.ru/20230903/gumpomosch-1893972902.html

россия

республика башкортостан

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, радий хабиров, республика башкортостан