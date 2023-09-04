https://ria.ru/20230904/dobrovoltsy-1894055985.html
Сотрудники администрации главы Башкирии отправятся добровольцами в зону СВО
Сотрудники администрации главы Башкирии отправятся добровольцами в зону СВО - РИА Новости, 04.09.2023
Сотрудники администрации главы Башкирии отправятся добровольцами в зону СВО
Два сотрудника администрации главы Башкирии решили отправиться добровольцами в зону специальной военной операции, написал в своем телеграм-канале руководитель... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T12:55
2023-09-04T12:55
2023-09-04T12:55
специальная военная операция на украине
россия
общество
радий хабиров
республика башкортостан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891291077_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_25de02dbb7683f282699dd2d3af114cb.jpg
КАЗАНЬ, 4 сен – РИА Новости. Два сотрудника администрации главы Башкирии решили отправиться добровольцами в зону специальной военной операции, написал в своем телеграм-канале руководитель региона Радий Хабиров. "Два сотрудника моей администрации приняли решение отправиться добровольцами в зону СВО. Парни будут служить во втором батальоне имени Салавата Юлаева", - написал Хабиров в своем телеграм-канале. Хабиров отметил, что его коллеги приняли непростое решение, и поблагодарил их и поддержавшие решение семьи. "Благодарю за мужество и желание встать на защиту Родины. Обязательно будем помогать родным и близким наших бойцов. А когда они вернутся, будем вместе работать на благо Башкортостана", - добавил глава республики. В настоящее время в спецоперации участвуют три добровольческих батальона из Башкирии – имени генерала Минигали Шаймуратова, Героя России Александра Доставалова и имени национального героя Салавата Юлаева. Все они являются структурными подразделениями Минобороны РФ. Также в регионе сформирован мотострелковый полк "Башкортостан", в который вошли порядка 2,5 тысячи добровольцев. Кроме того, начато формирование нового батальона имени погибшего в ходе спецоперации Героя России Алмаза Сафина.
https://ria.ru/20230903/gumpomosch-1893972902.html
россия
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891291077_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_acc8c2b63d09ab55e93e1cd86fc003fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, радий хабиров, республика башкортостан
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество, Радий Хабиров, Республика Башкортостан
Сотрудники администрации главы Башкирии отправятся добровольцами в зону СВО
Хабиров: двое из администрации главы Башкирии пойдут добровольцами в зону СВО
КАЗАНЬ, 4 сен – РИА Новости.
Два сотрудника администрации главы Башкирии решили отправиться добровольцами в зону специальной военной операции, написал в своем телеграм-канале
руководитель региона Радий Хабиров.
"Два сотрудника моей администрации приняли решение отправиться добровольцами в зону СВО. Парни будут служить во втором батальоне имени Салавата Юлаева", - написал Хабиров в своем телеграм-канале.
Хабиров отметил, что его коллеги приняли непростое решение, и поблагодарил их и поддержавшие решение семьи.
"Благодарю за мужество и желание встать на защиту Родины. Обязательно будем помогать родным и близким наших бойцов. А когда они вернутся, будем вместе работать на благо Башкортостана", - добавил глава республики.
В настоящее время в спецоперации участвуют три добровольческих батальона из Башкирии – имени генерала Минигали Шаймуратова, Героя России
Александра Доставалова и имени национального героя Салавата Юлаева. Все они являются структурными подразделениями Минобороны РФ.
Также в регионе сформирован мотострелковый полк "Башкортостан", в который вошли порядка 2,5 тысячи добровольцев. Кроме того, начато формирование нового батальона имени погибшего в ходе спецоперации Героя России Алмаза Сафина.
Кубанские казаки отправили 2,2 тысячи тонн гумпомощи в зону спецоперации