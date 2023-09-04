https://ria.ru/20230904/devochka-1894013482.html

Потерявшуюся в Челябинске девочку нашли живой

Потерявшуюся в Челябинске девочку нашли живой - РИА Новости, 04.09.2023

Потерявшуюся в Челябинске девочку нашли живой

Семилетнюю девочку, пропавшую накануне в Челябинске, нашли на улице, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T09:39

2023-09-04T09:39

2023-09-04T11:39

происшествия

челябинск

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 4 сен — РИА Новости. Семилетнюю девочку, пропавшую накануне в Челябинске, нашли на улице, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.По информации областного поискового отряда "ЛизаАлерт", утром 3 сентября ребенок ушел из дома в Металлургическом районе и не вернулся. "Девочку нашли, ее увидели прохожие на улице. Противоправных действий в отношении нее не совершалось", — сказали в ГУМВД.В поисковом отряде добавили, что благодарят за помощь свидетеля Анну и интернет-провайдер Челябинска за доступ к архиву видеокамер.

https://ria.ru/20230903/malchik-1893920133.html

челябинск

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, челябинск, челябинская область