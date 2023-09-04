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В Госдуме считают, что детские сады должна охранять Росгвардия - РИА Новости, 04.09.2023
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15:00 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/detsady-1894091443.html
В Госдуме считают, что детские сады должна охранять Росгвардия
В Госдуме считают, что детские сады должна охранять Росгвардия - РИА Новости, 04.09.2023
В Госдуме считают, что детские сады должна охранять Росгвардия
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что детские сады в России должны охраняться Росгвардией, а также... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T15:00
2023-09-04T15:00
красноярск
россия
происшествия
госдума рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что детские сады в России должны охраняться Росгвардией, а также необходимо приостанавливать профессиональную деятельностью воспитателей и заведующих, которые не смогли проконтролировать побеги детей. В СМИ появилась информация о побеге мальчика из детского сада в Красноярске. Сообщалось, что калитку ему открыл охранник, который подумал, что выходят родители. Заведующая сообщила о пропаже ребенка в полицию лишь спустя час. Позже в прокуратуре сообщили, что завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "Мы давно говорили, что так же, как для всех образовательных организаций - это должен быть не просто дядька-охранник, это должен быть профессионал, как это в образовательных организациях в Москве - сотрудники Росгвардии. Я просто бы отстранила от работы все руководство, директора и этого воспитателя без права заниматься этой профессиональной деятельностью (на определенное время), потому что хорошо, что с этим ребенком ничего не произошло, а если бы случилась беда, трагедия", - прокомментировала РИА Новости Останина ситуацию с побегом ребенка из детского сада в Красноярске. Она отметила, что для полноценного контроля воспитателем всех детей, в группе не должно быть 25 человек. По ее мнению, за 10-12 детей можно спокойно уследить. Парламентарий добавила, что недопустимо оттягивать звонок в полицию для заявления о пропаже ребенка с целью сохранности авторитета организации. В заключении она добавила, что нужно действовать на опережение, принимая превентивные меры, а не ждать побега очередного ребенка из детского сада.
https://ria.ru/20230704/deti-1882125574.html
https://ria.ru/20221112/rebenok-1831049222.html
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красноярск, россия, происшествия, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Красноярск, Россия, Происшествия, Госдума РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Госдуме считают, что детские сады должна охранять Росгвардия

Депутат Останина призвала передать Росгвардии функции по охране детских садов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что детские сады в России должны охраняться Росгвардией, а также необходимо приостанавливать профессиональную деятельностью воспитателей и заведующих, которые не смогли проконтролировать побеги детей.
В СМИ появилась информация о побеге мальчика из детского сада в Красноярске. Сообщалось, что калитку ему открыл охранник, который подумал, что выходят родители. Заведующая сообщила о пропаже ребенка в полицию лишь спустя час. Позже в прокуратуре сообщили, что завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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"Мы давно говорили, что так же, как для всех образовательных организаций - это должен быть не просто дядька-охранник, это должен быть профессионал, как это в образовательных организациях в Москве - сотрудники Росгвардии. Я просто бы отстранила от работы все руководство, директора и этого воспитателя без права заниматься этой профессиональной деятельностью (на определенное время), потому что хорошо, что с этим ребенком ничего не произошло, а если бы случилась беда, трагедия", - прокомментировала РИА Новости Останина ситуацию с побегом ребенка из детского сада в Красноярске. Она отметила, что для полноценного контроля воспитателем всех детей, в группе не должно быть 25 человек. По ее мнению, за 10-12 детей можно спокойно уследить.
Парламентарий добавила, что недопустимо оттягивать звонок в полицию для заявления о пропаже ребенка с целью сохранности авторитета организации. В заключении она добавила, что нужно действовать на опережение, принимая превентивные меры, а не ждать побега очередного ребенка из детского сада.
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