https://ria.ru/20230904/detsady-1894091443.html

В Госдуме считают, что детские сады должна охранять Росгвардия

В Госдуме считают, что детские сады должна охранять Росгвардия - РИА Новости, 04.09.2023

В Госдуме считают, что детские сады должна охранять Росгвардия

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что детские сады в России должны охраняться Росгвардией, а также... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T15:00

2023-09-04T15:00

2023-09-04T15:00

красноярск

россия

происшествия

госдума рф

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что детские сады в России должны охраняться Росгвардией, а также необходимо приостанавливать профессиональную деятельностью воспитателей и заведующих, которые не смогли проконтролировать побеги детей. В СМИ появилась информация о побеге мальчика из детского сада в Красноярске. Сообщалось, что калитку ему открыл охранник, который подумал, что выходят родители. Заведующая сообщила о пропаже ребенка в полицию лишь спустя час. Позже в прокуратуре сообщили, что завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "Мы давно говорили, что так же, как для всех образовательных организаций - это должен быть не просто дядька-охранник, это должен быть профессионал, как это в образовательных организациях в Москве - сотрудники Росгвардии. Я просто бы отстранила от работы все руководство, директора и этого воспитателя без права заниматься этой профессиональной деятельностью (на определенное время), потому что хорошо, что с этим ребенком ничего не произошло, а если бы случилась беда, трагедия", - прокомментировала РИА Новости Останина ситуацию с побегом ребенка из детского сада в Красноярске. Она отметила, что для полноценного контроля воспитателем всех детей, в группе не должно быть 25 человек. По ее мнению, за 10-12 детей можно спокойно уследить. Парламентарий добавила, что недопустимо оттягивать звонок в полицию для заявления о пропаже ребенка с целью сохранности авторитета организации. В заключении она добавила, что нужно действовать на опережение, принимая превентивные меры, а не ждать побега очередного ребенка из детского сада.

https://ria.ru/20230704/deti-1882125574.html

https://ria.ru/20221112/rebenok-1831049222.html

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

красноярск, россия, происшествия, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)