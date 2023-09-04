В Госдуме считают, что детские сады должна охранять Росгвардия
Депутат Останина призвала передать Росгвардии функции по охране детских садов
Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что детские сады в России должны охраняться Росгвардией, а также необходимо приостанавливать профессиональную деятельностью воспитателей и заведующих, которые не смогли проконтролировать побеги детей.
В СМИ появилась информация о побеге мальчика из детского сада в Красноярске. Сообщалось, что калитку ему открыл охранник, который подумал, что выходят родители. Заведующая сообщила о пропаже ребенка в полицию лишь спустя час. Позже в прокуратуре сообщили, что завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Мы давно говорили, что так же, как для всех образовательных организаций - это должен быть не просто дядька-охранник, это должен быть профессионал, как это в образовательных организациях в Москве - сотрудники Росгвардии. Я просто бы отстранила от работы все руководство, директора и этого воспитателя без права заниматься этой профессиональной деятельностью (на определенное время), потому что хорошо, что с этим ребенком ничего не произошло, а если бы случилась беда, трагедия", - прокомментировала РИА Новости Останина ситуацию с побегом ребенка из детского сада в Красноярске. Она отметила, что для полноценного контроля воспитателем всех детей, в группе не должно быть 25 человек. По ее мнению, за 10-12 детей можно спокойно уследить.
Парламентарий добавила, что недопустимо оттягивать звонок в полицию для заявления о пропаже ребенка с целью сохранности авторитета организации. В заключении она добавила, что нужно действовать на опережение, принимая превентивные меры, а не ждать побега очередного ребенка из детского сада.