https://ria.ru/20230904/dekan-1894110694.html
В Ульяновске декана вуза заподозрили во взяточничестве
В Ульяновске декана вуза заподозрили во взяточничестве - РИА Новости, 04.09.2023
В Ульяновске декана вуза заподозрили во взяточничестве
Декан Ульяновского института гражданской авиации подозревается в получении взяток от студентов, сообщили в Telegram-канале Центрального межрегионального... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T15:55
2023-09-04T15:55
2023-09-04T15:55
происшествия
ульяновск
ульяновская область
следственный комитет россии (ск рф)
ульяновский институт гражданской авиации
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САМАРА, 4 сен - РИА Новости. Декан Ульяновского института гражданской авиации подозревается в получении взяток от студентов, сообщили в Telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. "Следствием установлено, что в начале 2023 года подозреваемый организовал преступную схему по получению от студентов заочного отделения взяток за положительную и беспрепятственную сдачу экзамена, без фактической проверки знаний. Для получения положительной отметки студентам требовалось передать через посредника определенную денежную сумму", - сказал старший помощник руководителя Центрального МСУ на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров на видео, опубликованном в телеграм-канале ведомства. Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ в отношении 44-летнего декана факультета Ульяновского института гражданской авиации возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 291.2 УК РФ "Получение взятки". Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до одного года. По данным ведомства, сотрудники Центрального МСУ на транспорте СК РФ и УФСБ России по Ульяновской области проводят следственные действия, устанавливают все обстоятельства уголовного дела, проводят обыски и допросы. В Центральном МСУ на транспорте СК РФ уточнили, что в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Проверяется деятельность декана ульяновского вуза на наличие других эпизодов преступлений. Также в правоохранительных органах отметили, что в адрес руководства учебного заведения и контролирующих органов будет направлено представление "об устранении обстоятельств, способствующих совершению преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновск, ульяновская область, следственный комитет россии (ск рф), ульяновский институт гражданской авиации
Происшествия, Ульяновск, Ульяновская область, Следственный комитет России (СК РФ), Ульяновский институт гражданской авиации
В Ульяновске декана вуза заподозрили во взяточничестве
Декана Ульяновского института гражданской авиации заподозрили в получении взяток
САМАРА, 4 сен - РИА Новости.
Декан Ульяновского института гражданской авиации подозревается в получении взяток от студентов, сообщили в Telegram-канале
Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
"Следствием установлено, что в начале 2023 года подозреваемый организовал преступную схему по получению от студентов заочного отделения взяток за положительную и беспрепятственную сдачу экзамена, без фактической проверки знаний. Для получения положительной отметки студентам требовалось передать через посредника определенную денежную сумму", - сказал старший помощник руководителя Центрального МСУ на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров на видео, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ в отношении 44-летнего декана факультета Ульяновского института гражданской авиации возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 291.2 УК РФ "Получение взятки". Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до одного года.
По данным ведомства, сотрудники Центрального МСУ на транспорте СК РФ и УФСБ России по Ульяновской области
проводят следственные действия, устанавливают все обстоятельства уголовного дела, проводят обыски и допросы.
В Центральном МСУ на транспорте СК РФ уточнили, что в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Проверяется деятельность декана ульяновского вуза на наличие других эпизодов преступлений.
Также в правоохранительных органах отметили, что в адрес руководства учебного заведения и контролирующих органов будет направлено представление "об устранении обстоятельств, способствующих совершению преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных".
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