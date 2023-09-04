https://ria.ru/20230904/dekan-1894110694.html

В Ульяновске декана вуза заподозрили во взяточничестве

В Ульяновске декана вуза заподозрили во взяточничестве - РИА Новости, 04.09.2023

В Ульяновске декана вуза заподозрили во взяточничестве

Декан Ульяновского института гражданской авиации подозревается в получении взяток от студентов, сообщили в Telegram-канале Центрального межрегионального... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T15:55

2023-09-04T15:55

2023-09-04T15:55

происшествия

ульяновск

ульяновская область

следственный комитет россии (ск рф)

ульяновский институт гражданской авиации

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САМАРА, 4 сен - РИА Новости. Декан Ульяновского института гражданской авиации подозревается в получении взяток от студентов, сообщили в Telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. "Следствием установлено, что в начале 2023 года подозреваемый организовал преступную схему по получению от студентов заочного отделения взяток за положительную и беспрепятственную сдачу экзамена, без фактической проверки знаний. Для получения положительной отметки студентам требовалось передать через посредника определенную денежную сумму", - сказал старший помощник руководителя Центрального МСУ на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров на видео, опубликованном в телеграм-канале ведомства. Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ в отношении 44-летнего декана факультета Ульяновского института гражданской авиации возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 291.2 УК РФ "Получение взятки". Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до одного года. По данным ведомства, сотрудники Центрального МСУ на транспорте СК РФ и УФСБ России по Ульяновской области проводят следственные действия, устанавливают все обстоятельства уголовного дела, проводят обыски и допросы. В Центральном МСУ на транспорте СК РФ уточнили, что в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Проверяется деятельность декана ульяновского вуза на наличие других эпизодов преступлений. Также в правоохранительных органах отметили, что в адрес руководства учебного заведения и контролирующих органов будет направлено представление "об устранении обстоятельств, способствующих совершению преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных".

https://ria.ru/20221208/bastrykin-1837126991.html

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ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ульяновск, ульяновская область, следственный комитет россии (ск рф), ульяновский институт гражданской авиации