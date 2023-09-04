https://ria.ru/20230904/deeskalatsiya-1893995447.html

США достигли согласия с арабами и курдами о деэскалации в Дэйр-эз-Зоре

США достигли согласия с арабами и курдами о деэскалации в Дэйр-эз-Зоре - РИА Новости, 04.09.2023

США достигли согласия с арабами и курдами о деэскалации в Дэйр-эз-Зоре

Два высокопоставленных представителя США посетили сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор для встречи с членами курдских формирований, сирийской оппозиции и лидерами... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T04:16

2023-09-04T04:16

2023-09-04T04:16

в мире

сирия

сша

эль-хасаке

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Два высокопоставленных представителя США посетили сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор для встречи с членами курдских формирований, сирийской оппозиции и лидерами местных племен с целью разрядки возникшего напряжения в регионе, сообщило американское посольство в Сирии. Как сообщали ранее источники РИА Новости, обстановка в сирийской провинции ухудшилась после того, как курдские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF) задержали командующего "Военным советом Дейр-эз-Зора" (арабское ополчение) Ахмеда аль-Халиля Абу Хулу. В пятницу SDF объявили о введении комендатского часа сроком на два дня в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии на фоне ухудшения местной обстановки в сфере безопасности. "Заместитель помощника госсекретаря США по Сирии Итан Голдрич и командующий операцией "Непоколебимая решимость" генерал-майор Джоэл Вауэлл на северо-востоке Сирии встретились с представителями SDF, SDC (Сирийского демократического совета - ред.) и лидерами племен из Дейр-эз-Зора", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X (бывшая Twitter). Как отметило посольство, между сторонами было достигнуто согласие относительно рассмотрения жалоб местных жителей об опасности "вмешательства посторонних" в дела провинции, а также необходимости избежания жертв среди мирного населения. Они также согласились о необходимости скорейшей деэскалации возникшего конфликта. Ранее один из шейхов арабского племени шейхан Мудар Ибрагим заявил РИА Новости, что США разжигают смуту на северо-востоке Сирии с целью разграбления нефтяных и сельскохозяйственных ресурсов. Он добавил, что столкновения в регионе служат интересам Вашингтона. При поддержке американских военных формирования SDF, чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.

https://ria.ru/20230830/ssha-1893270117.html

https://ria.ru/20230903/udar-1893979902.html

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сша

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