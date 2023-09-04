Рейтинг@Mail.ru
США достигли согласия с арабами и курдами о деэскалации в Дэйр-эз-Зоре - РИА Новости, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:16 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/deeskalatsiya-1893995447.html
США достигли согласия с арабами и курдами о деэскалации в Дэйр-эз-Зоре
США достигли согласия с арабами и курдами о деэскалации в Дэйр-эз-Зоре - РИА Новости, 04.09.2023
США достигли согласия с арабами и курдами о деэскалации в Дэйр-эз-Зоре
Два высокопоставленных представителя США посетили сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор для встречи с членами курдских формирований, сирийской оппозиции и лидерами... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T04:16
2023-09-04T04:16
в мире
сирия
сша
эль-хасаке
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150497/70/1504977056_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5e8bd5267b08b844714ee35d1ac511a4.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Два высокопоставленных представителя США посетили сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор для встречи с членами курдских формирований, сирийской оппозиции и лидерами местных племен с целью разрядки возникшего напряжения в регионе, сообщило американское посольство в Сирии. Как сообщали ранее источники РИА Новости, обстановка в сирийской провинции ухудшилась после того, как курдские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF) задержали командующего "Военным советом Дейр-эз-Зора" (арабское ополчение) Ахмеда аль-Халиля Абу Хулу. В пятницу SDF объявили о введении комендатского часа сроком на два дня в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии на фоне ухудшения местной обстановки в сфере безопасности. "Заместитель помощника госсекретаря США по Сирии Итан Голдрич и командующий операцией "Непоколебимая решимость" генерал-майор Джоэл Вауэлл на северо-востоке Сирии встретились с представителями SDF, SDC (Сирийского демократического совета - ред.) и лидерами племен из Дейр-эз-Зора", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X (бывшая Twitter). Как отметило посольство, между сторонами было достигнуто согласие относительно рассмотрения жалоб местных жителей об опасности "вмешательства посторонних" в дела провинции, а также необходимости избежания жертв среди мирного населения. Они также согласились о необходимости скорейшей деэскалации возникшего конфликта. Ранее один из шейхов арабского племени шейхан Мудар Ибрагим заявил РИА Новости, что США разжигают смуту на северо-востоке Сирии с целью разграбления нефтяных и сельскохозяйственных ресурсов. Он добавил, что столкновения в регионе служат интересам Вашингтона. При поддержке американских военных формирования SDF, чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
https://ria.ru/20230830/ssha-1893270117.html
https://ria.ru/20230903/udar-1893979902.html
сирия
сша
эль-хасаке
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150497/70/1504977056_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_13429fe9e149954f37e9a455552699c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, сша, эль-хасаке
В мире, Сирия, США, Эль-Хасаке
США достигли согласия с арабами и курдами о деэскалации в Дэйр-эз-Зоре

Посольство США: арабы и курды достигли согласия о деэскалации в Дэйр-эз-Зоре

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкНа одной из улиц в Дэйр-эз-Зоре
На одной из улиц в Дэйр-эз-Зоре - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
На одной из улиц в Дэйр-эз-Зоре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Два высокопоставленных представителя США посетили сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор для встречи с членами курдских формирований, сирийской оппозиции и лидерами местных племен с целью разрядки возникшего напряжения в регионе, сообщило американское посольство в Сирии.
Как сообщали ранее источники РИА Новости, обстановка в сирийской провинции ухудшилась после того, как курдские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF) задержали командующего "Военным советом Дейр-эз-Зора" (арабское ополчение) Ахмеда аль-Халиля Абу Хулу. В пятницу SDF объявили о введении комендатского часа сроком на два дня в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии на фоне ухудшения местной обстановки в сфере безопасности.
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Глава МИД Сирии объяснил, зачем США инвестируют в терроризм
30 августа, 20:47
"Заместитель помощника госсекретаря США по Сирии Итан Голдрич и командующий операцией "Непоколебимая решимость" генерал-майор Джоэл Вауэлл на северо-востоке Сирии встретились с представителями SDF, SDC (Сирийского демократического совета - ред.) и лидерами племен из Дейр-эз-Зора", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X (бывшая Twitter).
Как отметило посольство, между сторонами было достигнуто согласие относительно рассмотрения жалоб местных жителей об опасности "вмешательства посторонних" в дела провинции, а также необходимости избежания жертв среди мирного населения. Они также согласились о необходимости скорейшей деэскалации возникшего конфликта.
Ранее один из шейхов арабского племени шейхан Мудар Ибрагим заявил РИА Новости, что США разжигают смуту на северо-востоке Сирии с целью разграбления нефтяных и сельскохозяйственных ресурсов. Он добавил, что столкновения в регионе служат интересам Вашингтона.
При поддержке американских военных формирования SDF, чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
Американский истребитель над территорией Сирии - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
Истребители США нанесли удар по двум объектам в Сирии
Вчера, 22:02
 
В миреСирияСШАЭль-Хасаке
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала