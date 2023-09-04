https://ria.ru/20230904/deeskalatsiya-1893995447.html
США достигли согласия с арабами и курдами о деэскалации в Дэйр-эз-Зоре
США достигли согласия с арабами и курдами о деэскалации в Дэйр-эз-Зоре - РИА Новости, 04.09.2023
США достигли согласия с арабами и курдами о деэскалации в Дэйр-эз-Зоре
Два высокопоставленных представителя США посетили сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор для встречи с членами курдских формирований, сирийской оппозиции и лидерами... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T04:16
2023-09-04T04:16
2023-09-04T04:16
в мире
сирия
сша
эль-хасаке
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150497/70/1504977056_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5e8bd5267b08b844714ee35d1ac511a4.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Два высокопоставленных представителя США посетили сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор для встречи с членами курдских формирований, сирийской оппозиции и лидерами местных племен с целью разрядки возникшего напряжения в регионе, сообщило американское посольство в Сирии. Как сообщали ранее источники РИА Новости, обстановка в сирийской провинции ухудшилась после того, как курдские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF) задержали командующего "Военным советом Дейр-эз-Зора" (арабское ополчение) Ахмеда аль-Халиля Абу Хулу. В пятницу SDF объявили о введении комендатского часа сроком на два дня в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии на фоне ухудшения местной обстановки в сфере безопасности. "Заместитель помощника госсекретаря США по Сирии Итан Голдрич и командующий операцией "Непоколебимая решимость" генерал-майор Джоэл Вауэлл на северо-востоке Сирии встретились с представителями SDF, SDC (Сирийского демократического совета - ред.) и лидерами племен из Дейр-эз-Зора", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X (бывшая Twitter). Как отметило посольство, между сторонами было достигнуто согласие относительно рассмотрения жалоб местных жителей об опасности "вмешательства посторонних" в дела провинции, а также необходимости избежания жертв среди мирного населения. Они также согласились о необходимости скорейшей деэскалации возникшего конфликта. Ранее один из шейхов арабского племени шейхан Мудар Ибрагим заявил РИА Новости, что США разжигают смуту на северо-востоке Сирии с целью разграбления нефтяных и сельскохозяйственных ресурсов. Он добавил, что столкновения в регионе служат интересам Вашингтона. При поддержке американских военных формирования SDF, чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
https://ria.ru/20230830/ssha-1893270117.html
https://ria.ru/20230903/udar-1893979902.html
сирия
сша
эль-хасаке
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150497/70/1504977056_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_13429fe9e149954f37e9a455552699c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, сша, эль-хасаке
В мире, Сирия, США, Эль-Хасаке
США достигли согласия с арабами и курдами о деэскалации в Дэйр-эз-Зоре
Посольство США: арабы и курды достигли согласия о деэскалации в Дэйр-эз-Зоре
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Два высокопоставленных представителя США посетили сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор для встречи с членами курдских формирований, сирийской оппозиции и лидерами местных племен с целью разрядки возникшего напряжения в регионе, сообщило американское посольство в Сирии.
Как сообщали ранее источники РИА Новости, обстановка в сирийской провинции ухудшилась после того, как курдские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF) задержали командующего "Военным советом Дейр-эз-Зора" (арабское ополчение) Ахмеда аль-Халиля Абу Хулу. В пятницу SDF объявили о введении комендатского часа сроком на два дня в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии на фоне ухудшения местной обстановки в сфере безопасности.
Глава МИД Сирии объяснил, зачем США инвестируют в терроризм
"Заместитель помощника госсекретаря США по Сирии Итан Голдрич и командующий операцией "Непоколебимая решимость" генерал-майор Джоэл Вауэлл на северо-востоке Сирии встретились с представителями SDF, SDC (Сирийского демократического совета - ред.) и лидерами племен из Дейр-эз-Зора", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X (бывшая Twitter).
Как отметило посольство, между сторонами было достигнуто согласие относительно рассмотрения жалоб местных жителей об опасности "вмешательства посторонних" в дела провинции, а также необходимости избежания жертв среди мирного населения. Они также согласились о необходимости скорейшей деэскалации возникшего конфликта.
Ранее один из шейхов арабского племени шейхан Мудар Ибрагим заявил РИА Новости, что США
разжигают смуту на северо-востоке Сирии
с целью разграбления нефтяных и сельскохозяйственных ресурсов. Он добавил, что столкновения в регионе служат интересам Вашингтона.
При поддержке американских военных формирования SDF, чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке
и Ракка
, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо
и Дейр-эз-Зор
. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск
не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
Истребители США нанесли удар по двум объектам в Сирии