https://ria.ru/20230904/charite-1894092333.html

В Берлине кардиолога клиники Charite обвинили в двойном убийстве

В Берлине кардиолога клиники Charite обвинили в двойном убийстве - РИА Новости, 04.09.2023

В Берлине кардиолога клиники Charite обвинили в двойном убийстве

Прокуратура Берлина предъявила в понедельник обвинение в убийстве двух пациентов кардиологу всемирно известной клиники Charite ("Шарите"). РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T15:02

2023-09-04T15:02

2023-09-04T15:02

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берлин (город)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Прокуратура Берлина предъявила в понедельник обвинение в убийстве двух пациентов кардиологу всемирно известной клиники Charite ("Шарите"). "Прокуратура Берлина предъявила обвинение 56-летнему кардиологу, работающему в Charite, в окружном суде Берлина по двум пунктам в коварном убийстве из низменных мотивов", - говорится в заявлении прокуратуры. Кроме того, 39-летняя медсестра подозревается в соучастии в одном из убийств. Сообщается, что 22 ноября 2021 года обвиняемый приказал четырем медсестрам остановить успешно проводимую реанимацию 73-летнего пациента. После этого он дал указание медсестре, проходящей в деле в качестве подозреваемой, ввести пациенту смертельную дозу седативного препарата. Вопреки ожиданиям пациент не скончался, после чего обвиняемый ввел ему еще одну дозу, которая уже привела к кончине пациента. Второй случай произошел 23 июля 2022 года, когда обвиняемый ввел 73-летней женщине несколько доз седативного препарата, в результате чего та скончалась. По мнению прокуратуры, обвиняемым двигали эгоистичные мотивы: ему нравилось иметь возможность решать, когда именно умрут его пациенты. Сейчас прокуратура выясняет, имеет ли он обвиняемый отношение к другим смертям пациентов в Charite.

https://ria.ru/20230314/zabastovka-1857774927.html

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в мире, берлин (город)