https://ria.ru/20230904/buryatiya-1894029166.html

В Бурятии расследуют нападение нелегальных добытчиков нефрита на полицию

В Бурятии расследуют нападение нелегальных добытчиков нефрита на полицию - РИА Новости, 04.09.2023

В Бурятии расследуют нападение нелегальных добытчиков нефрита на полицию

Уголовное дело о нападении нелегальных добытчиков нефрита на полицейских расследуется в Бурятии, сообщила в понедельник пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T11:13

2023-09-04T11:13

2023-09-04T11:16

происшествия

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 4 сен – РИА Новости. Уголовное дело о нападении нелегальных добытчиков нефрита на полицейских расследуется в Бурятии, сообщила в понедельник пресс-служба СУСК РФ по региону. "Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУСК России по Республике Бурятия продолжается расследование уголовного дела в отношении шестерых жителей Окинского района республики в возрасте от 21 до 28 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 26 июля 2023 года вечером сотрудники полиции проводили оперативно-розыскные мероприятия в 4 километрах от Оспинского месторождения нефрита в Окинском районе Бурятии и обнаружили группу граждан, не менее 30 человек, занимавшихся незаконной добычей нефрита. Нелегальные добытчики минерала проигнорировали требования полицейских о прекращении незаконных действий и попытались скрыться с месторождения. Шестеро наиболее активных мужчин оказали активное сопротивление полицейским, забросав их камнями. Сейчас по уголовному делу проводятся необходимые мероприятия на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательной базы, назначен ряд судебных экспертиз. "Пятерым нападавшим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, шестой находится на стационарном лечении под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221229/iskopaemye-1842252986.html

республика бурятия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика бурятия