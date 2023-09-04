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В Бурятии расследуют нападение нелегальных добытчиков нефрита на полицию - РИА Новости, 04.09.2023
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11:13 04.09.2023 (обновлено: 11:16 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/buryatiya-1894029166.html
В Бурятии расследуют нападение нелегальных добытчиков нефрита на полицию
В Бурятии расследуют нападение нелегальных добытчиков нефрита на полицию - РИА Новости, 04.09.2023
В Бурятии расследуют нападение нелегальных добытчиков нефрита на полицию
Уголовное дело о нападении нелегальных добытчиков нефрита на полицейских расследуется в Бурятии, сообщила в понедельник пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T11:13
2023-09-04T11:16
происшествия
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 4 сен – РИА Новости. Уголовное дело о нападении нелегальных добытчиков нефрита на полицейских расследуется в Бурятии, сообщила в понедельник пресс-служба СУСК РФ по региону. "Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУСК России по Республике Бурятия продолжается расследование уголовного дела в отношении шестерых жителей Окинского района республики в возрасте от 21 до 28 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 26 июля 2023 года вечером сотрудники полиции проводили оперативно-розыскные мероприятия в 4 километрах от Оспинского месторождения нефрита в Окинском районе Бурятии и обнаружили группу граждан, не менее 30 человек, занимавшихся незаконной добычей нефрита. Нелегальные добытчики минерала проигнорировали требования полицейских о прекращении незаконных действий и попытались скрыться с месторождения. Шестеро наиболее активных мужчин оказали активное сопротивление полицейским, забросав их камнями. Сейчас по уголовному делу проводятся необходимые мероприятия на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательной базы, назначен ряд судебных экспертиз. "Пятерым нападавшим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, шестой находится на стационарном лечении под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - добавили в пресс-службе.
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происшествия, республика бурятия
Происшествия, Республика Бурятия
В Бурятии расследуют нападение нелегальных добытчиков нефрита на полицию

В Бурятии расследуют дело о нападении нелегальных добытчиков нефрита на полицию

© Фото : Следственное управление СК РФ по Республике БурятияМесто нападения нелегальных добытчиков нефрита на полицейских в Бурятии
Место нападения нелегальных добытчиков нефрита на полицейских в Бурятии - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© Фото : Следственное управление СК РФ по Республике Бурятия
Место нападения нелегальных добытчиков нефрита на полицейских в Бурятии
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 4 сен – РИА Новости. Уголовное дело о нападении нелегальных добытчиков нефрита на полицейских расследуется в Бурятии, сообщила в понедельник пресс-служба СУСК РФ по региону.
«
"Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУСК России по Республике Бурятия продолжается расследование уголовного дела в отношении шестерых жителей Окинского района республики в возрасте от 21 до 28 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)", - говорится в сообщении.
© Фото : Следственное управление СК РФ по Республике БурятияМесто нападения нелегальных добытчиков нефрита на полицейских в Бурятии
Место нападения нелегальных добытчиков нефрита на полицейских в Бурятии - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© Фото : Следственное управление СК РФ по Республике Бурятия
Место нападения нелегальных добытчиков нефрита на полицейских в Бурятии
По данным следствия, 26 июля 2023 года вечером сотрудники полиции проводили оперативно-розыскные мероприятия в 4 километрах от Оспинского месторождения нефрита в Окинском районе Бурятии и обнаружили группу граждан, не менее 30 человек, занимавшихся незаконной добычей нефрита. Нелегальные добытчики минерала проигнорировали требования полицейских о прекращении незаконных действий и попытались скрыться с месторождения. Шестеро наиболее активных мужчин оказали активное сопротивление полицейским, забросав их камнями.
Сейчас по уголовному делу проводятся необходимые мероприятия на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательной базы, назначен ряд судебных экспертиз.
«
"Пятерым нападавшим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, шестой находится на стационарном лечении под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - добавили в пресс-службе.
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