В Бурятии расследуют нападение нелегальных добытчиков нефрита на полицию
В Бурятии расследуют дело о нападении нелегальных добытчиков нефрита на полицию
© Фото : Следственное управление СК РФ по Республике БурятияМесто нападения нелегальных добытчиков нефрита на полицейских в Бурятии
Место нападения нелегальных добытчиков нефрита на полицейских в Бурятии
УЛАН-УДЭ, 4 сен – РИА Новости. Уголовное дело о нападении нелегальных добытчиков нефрита на полицейских расследуется в Бурятии, сообщила в понедельник пресс-служба СУСК РФ по региону.
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"Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУСК России по Республике Бурятия продолжается расследование уголовного дела в отношении шестерых жителей Окинского района республики в возрасте от 21 до 28 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)", - говорится в сообщении.
© Фото : Следственное управление СК РФ по Республике БурятияМесто нападения нелегальных добытчиков нефрита на полицейских в Бурятии
Место нападения нелегальных добытчиков нефрита на полицейских в Бурятии
По данным следствия, 26 июля 2023 года вечером сотрудники полиции проводили оперативно-розыскные мероприятия в 4 километрах от Оспинского месторождения нефрита в Окинском районе Бурятии и обнаружили группу граждан, не менее 30 человек, занимавшихся незаконной добычей нефрита. Нелегальные добытчики минерала проигнорировали требования полицейских о прекращении незаконных действий и попытались скрыться с месторождения. Шестеро наиболее активных мужчин оказали активное сопротивление полицейским, забросав их камнями.
Сейчас по уголовному делу проводятся необходимые мероприятия на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательной базы, назначен ряд судебных экспертиз.
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"Пятерым нападавшим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, шестой находится на стационарном лечении под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - добавили в пресс-службе.