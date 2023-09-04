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Онищенко прокомментировал вспышку "болезни легионеров" в Польше - РИА Новости, 04.09.2023
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16:33 04.09.2023 (обновлено: 16:34 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/bolezn-1894125286.html
Онищенко прокомментировал вспышку "болезни легионеров" в Польше
Онищенко прокомментировал вспышку "болезни легионеров" в Польше - РИА Новости, 04.09.2023
Онищенко прокомментировал вспышку "болезни легионеров" в Польше
Причиной вспышки "болезни легионеров" в Польше может быть преднамеренное использование США оружия массового поражения, аналогичная вспышка произошла и в... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:33
2023-09-04T16:34
в мире
сша
геннадий онищенко
украина
польша
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Причиной вспышки "болезни легионеров" в Польше может быть преднамеренное использование США оружия массового поражения, аналогичная вспышка произошла и в Харькове, при этом конечной целью Соединенных Штатов Америки является обвинение России в применении биологического оружия, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Вспышка легионеллеза, также известного как "болезнь легионеров", несколько недель назад была зафиксирована в польском Жешуве Подкарпатского воеводства возле границы с Украиной. Позже болезнь распространилась на другие регионы Польши. "В Харьковской области среди военнослужащих тоже регистрируется заболеваемость, правда там цифры не вызывают доверия. Связать эти две вспышки можно только одним - не эпидемиологической закономерностью, а тем, что было преднамеренное применение (оружия массового уничтожения)", - сказал Онищенко. Он пояснил, что на прошлой неделе был опубликован доклад министерства обороны США, в котором говорится об угрозе для американской армии из-за легионеллеза. По словам Онищенко, Жешув - это главный логистический центр, через который проходит все вооружение НАТО и затем уже отправляется на Украину. При этом, данная ситуация удобна тем, что очень трудно доказать преднамеренное использование биологического оружия, отметил он. Онищенко предполагает, что конечным итогом станет то, что США могут обвинить Россию в применении биологического оружия на Украине и в Польше, а также требование отправить туда международную комиссию для выяснения причин. "Я уверен уже написан отчетный доклад, которым будут размахивать", - подчеркнул Онищенко.
https://ria.ru/20230901/zabolevshie-1893745680.html
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в мире, сша, геннадий онищенко, украина, польша
В мире, США, Геннадий Онищенко, Украина, Польша
Онищенко прокомментировал вспышку "болезни легионеров" в Польше

Онищенко: США могут обвинить РФ в причинах вспышки "болезни легионеров" в Польше

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанк Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Геннадий Онищенко . Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Причиной вспышки "болезни легионеров" в Польше может быть преднамеренное использование США оружия массового поражения, аналогичная вспышка произошла и в Харькове, при этом конечной целью Соединенных Штатов Америки является обвинение России в применении биологического оружия, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Вспышка легионеллеза, также известного как "болезнь легионеров", несколько недель назад была зафиксирована в польском Жешуве Подкарпатского воеводства возле границы с Украиной. Позже болезнь распространилась на другие регионы Польши.
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Харьковской области среди военнослужащих тоже регистрируется заболеваемость, правда там цифры не вызывают доверия. Связать эти две вспышки можно только одним - не эпидемиологической закономерностью, а тем, что было преднамеренное применение (оружия массового уничтожения)", - сказал Онищенко.
Он пояснил, что на прошлой неделе был опубликован доклад министерства обороны США, в котором говорится об угрозе для американской армии из-за легионеллеза.
По словам Онищенко, Жешув - это главный логистический центр, через который проходит все вооружение НАТО и затем уже отправляется на Украину. При этом, данная ситуация удобна тем, что очень трудно доказать преднамеренное использование биологического оружия, отметил он.
Онищенко предполагает, что конечным итогом станет то, что США могут обвинить Россию в применении биологического оружия на Украине и в Польше, а также требование отправить туда международную комиссию для выяснения причин.
"Я уверен уже написан отчетный доклад, которым будут размахивать", - подчеркнул Онищенко.
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