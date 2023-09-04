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Бойца СВО, пострадавшего при стрельбе у кафе в Батайске, прооперировали
Бойца СВО, пострадавшего при стрельбе у кафе в Батайске, прооперировали - РИА Новости, 04.09.2023
Бойца СВО, пострадавшего при стрельбе у кафе в Батайске, прооперировали
Участник СВО, в которого выстрелили 12 раз из травматического оружия в Батайске под Ростовом-на-Дону, находится в больнице, ему провели операцию и извлекли пять РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:55
2023-09-04T17:55
2023-09-04T17:55
ростов-на-дону
василий голубев
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен – РИА Новости. Участник СВО, в которого выстрелили 12 раз из травматического оружия в Батайске под Ростовом-на-Дону, находится в больнице, ему провели операцию и извлекли пять пуль, сообщила РИА Новости мать военного. Ранее полиция сообщала, что в ночь на воскресенье возле кафе в Батайске произошел конфликт между местными жителями. Один из мужчин выстрелил в другого 12 раз из травматического оружия, стрелявший скрылся, а потерпевший отказался от медицинской помощи. В местных соцсетях сообщалось, что причиной ссоры стало участие молодого человека в военных действиях в зоне спецоперации. Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что взял на личный контроль "инцидент с участником СВО". По словам матери пострадавшего, сразу после конфликта сын в сопровождении своей девушки направился в поликлинику, где ему оказали медицинскую помощь. "Обработали все эти раны, и они поехали домой. От госпитализации ночью отказался, а утром мы вызвали скорую, и сразу же его повезли в больницу. Сразу же на операцию, и изъяли из него пять пуль", - сообщила женщина. Она также рассказала, что сын, по его утверждению, ничем не провоцировал конфликт. Как отметила женщина, Вячеслав служил в Сирии, Африке, имеет награды, дважды отправлялся в зону специальной военной операции.
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ростов-на-дону, василий голубев, происшествия, ростовская область
Ростов-на-Дону, Василий Голубев, Происшествия, Ростовская область
Бойца СВО, пострадавшего при стрельбе у кафе в Батайске, прооперировали
Участника СВО, в которого выстрелили 12 раз у кафе в Батайске, прооперировали