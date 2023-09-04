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В "Курганмашзаводе" заявили о кратном увеличении выпуска БМП-3 - РИА Новости, 04.09.2023
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03:37 04.09.2023 (обновлено: 03:43 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/bmp-1893994904.html
В "Курганмашзаводе" заявили о кратном увеличении выпуска БМП-3
В "Курганмашзаводе" заявили о кратном увеличении выпуска БМП-3 - РИА Новости, 04.09.2023
В "Курганмашзаводе" заявили о кратном увеличении выпуска БМП-3
Выпуск боевых машин пехоты БМП-3 увеличился в три раза за время специальной военной операции, сообщил РИА Новости заместитель исполнительного директора по ГОЗ и РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T03:37
2023-09-04T03:43
безопасность
технологии
высокоточные комплексы
ростех
бмп-3
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Выпуск боевых машин пехоты БМП-3 увеличился в три раза за время специальной военной операции, сообщил РИА Новости заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС "Курганмашзавода" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") Роман Хромов. &quot;Курганмашзавод&quot; в связи с началом спецоперации провел ряд мероприятий, связанных с обеспечением выполнения гособоронзаказа, который предполагает в том числе дополнительные потребности в боевых машинах. Их выпуск, а в основном это БМП-3, увеличился в три раза по сравнению с мирным временем. Кроме того, выросли поставки и другого вооружения нашего производства&quot;, — сказал Хромов.БМП-3 разработана и серийно производится на "Курганмашзаводе" и предназначена как для общевойскового боя, так и для выполнения специальных задач. Машина имеет мощный комплекс вооружения, включающий 100-миллиметровое орудие - пусковую установку, оснащена автоматизированной системой управления огнем. БМП-3 развивает скорость на суше до 70 километров в час, на воде - до 9,5 километра в час. Полная боевая масса машины без дополнительной защиты составляет 19 тонн. БМП-3 может транспортироваться самолетами и морскими десантными кораблями.
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безопасность, технологии, высокоточные комплексы, ростех, бмп-3
Безопасность, Технологии, Высокоточные комплексы, Ростех, БМП-3
В "Курганмашзаводе" заявили о кратном увеличении выпуска БМП-3

"Курганмашзавод": выпуск БМП-3 увеличился в три раза за время СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийская БМП-3 в зоне спецоперации
Российская БМП-3 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российская БМП-3 в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Выпуск боевых машин пехоты БМП-3 увеличился в три раза за время специальной военной операции, сообщил РИА Новости заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС "Курганмашзавода" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") Роман Хромов.
«

"Курганмашзавод" в связи с началом спецоперации провел ряд мероприятий, связанных с обеспечением выполнения гособоронзаказа, который предполагает в том числе дополнительные потребности в боевых машинах. Их выпуск, а в основном это БМП-3, увеличился в три раза по сравнению с мирным временем. Кроме того, выросли поставки и другого вооружения нашего производства", — сказал Хромов.

БМП-3 разработана и серийно производится на "Курганмашзаводе" и предназначена как для общевойскового боя, так и для выполнения специальных задач. Машина имеет мощный комплекс вооружения, включающий 100-миллиметровое орудие - пусковую установку, оснащена автоматизированной системой управления огнем. БМП-3 развивает скорость на суше до 70 километров в час, на воде - до 9,5 километра в час.
Полная боевая масса машины без дополнительной защиты составляет 19 тонн. БМП-3 может транспортироваться самолетами и морскими десантными кораблями.
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