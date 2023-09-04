https://ria.ru/20230904/bmp-1893994904.html

В "Курганмашзаводе" заявили о кратном увеличении выпуска БМП-3

В "Курганмашзаводе" заявили о кратном увеличении выпуска БМП-3 - РИА Новости, 04.09.2023

В "Курганмашзаводе" заявили о кратном увеличении выпуска БМП-3

Выпуск боевых машин пехоты БМП-3 увеличился в три раза за время специальной военной операции, сообщил РИА Новости заместитель исполнительного директора по ГОЗ и РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T03:37

2023-09-04T03:37

2023-09-04T03:43

безопасность

технологии

высокоточные комплексы

ростех

бмп-3

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1884045897_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_bcef9c9c29cf28bfc29391faebc4d069.jpg

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Выпуск боевых машин пехоты БМП-3 увеличился в три раза за время специальной военной операции, сообщил РИА Новости заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС "Курганмашзавода" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") Роман Хромов. "Курганмашзавод" в связи с началом спецоперации провел ряд мероприятий, связанных с обеспечением выполнения гособоронзаказа, который предполагает в том числе дополнительные потребности в боевых машинах. Их выпуск, а в основном это БМП-3, увеличился в три раза по сравнению с мирным временем. Кроме того, выросли поставки и другого вооружения нашего производства", — сказал Хромов.БМП-3 разработана и серийно производится на "Курганмашзаводе" и предназначена как для общевойскового боя, так и для выполнения специальных задач. Машина имеет мощный комплекс вооружения, включающий 100-миллиметровое орудие - пусковую установку, оснащена автоматизированной системой управления огнем. БМП-3 развивает скорость на суше до 70 километров в час, на воде - до 9,5 километра в час. Полная боевая масса машины без дополнительной защиты составляет 19 тонн. БМП-3 может транспортироваться самолетами и морскими десантными кораблями.

https://ria.ru/20230821/bmp-1891182321.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, высокоточные комплексы, ростех, бмп-3