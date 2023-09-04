https://ria.ru/20230904/blokirovka-1894127870.html
Роскомнадзор заблокировал 23 сайта за отказ удалить ЛГБТ-материалы
Роскомнадзор заблокировал 23 сайта за отказ удалить ЛГБТ-материалы - РИА Новости, 04.09.2023
Роскомнадзор заблокировал 23 сайта за отказ удалить ЛГБТ-материалы
Роскомнадзор сообщил РИА Новости о блокировке 23 сайтов, не выполнивших требования ведомства по удалению ЛГБТ-материалов. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:40
2023-09-04T16:40
2023-09-04T16:45
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883563527_96:0:3737:2048_1920x0_80_0_0_af58357725895f91396f9127becedd22.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Роскомнадзор сообщил РИА Новости о блокировке 23 сайтов, не выполнивших требования ведомства по удалению ЛГБТ-материалов."23 сайта, не выполнившие требования ведомства по удалению запрещенных материалов, заблокированы. Из них пять сайтов посвящены тематике ЛГБТ, 18 – это сайты пиратских онлайн-кинотеатров, распространяющие фильмы с ЛГБТ-пропагандой", - говорится в ответе на запрос.Отмечается, что за распространение материалов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ и в интернете закон предусматривает ограничение доступа к информационным ресурсам и сервисам, а также административную ответственность по статье 6.21 КоАП РФ.
https://ria.ru/20230901/kontent-1893751149.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883563527_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_9ce096760de61fae12a47ee2da299a73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
Роскомнадзор заблокировал 23 сайта за отказ удалить ЛГБТ-материалы
РКН заблокировал 23 сайта за размещение ЛГБТ-материалов