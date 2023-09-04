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Роскомнадзор заблокировал 23 сайта за отказ удалить ЛГБТ-материалы - РИА Новости, 04.09.2023
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16:40 04.09.2023 (обновлено: 16:45 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/blokirovka-1894127870.html
Роскомнадзор заблокировал 23 сайта за отказ удалить ЛГБТ-материалы
Роскомнадзор заблокировал 23 сайта за отказ удалить ЛГБТ-материалы - РИА Новости, 04.09.2023
Роскомнадзор заблокировал 23 сайта за отказ удалить ЛГБТ-материалы
Роскомнадзор сообщил РИА Новости о блокировке 23 сайтов, не выполнивших требования ведомства по удалению ЛГБТ-материалов. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:40
2023-09-04T16:45
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Роскомнадзор сообщил РИА Новости о блокировке 23 сайтов, не выполнивших требования ведомства по удалению ЛГБТ-материалов."23 сайта, не выполнившие требования ведомства по удалению запрещенных материалов, заблокированы. Из них пять сайтов посвящены тематике ЛГБТ, 18 – это сайты пиратских онлайн-кинотеатров, распространяющие фильмы с ЛГБТ-пропагандой", - говорится в ответе на запрос.Отмечается, что за распространение материалов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ и в интернете закон предусматривает ограничение доступа к информационным ресурсам и сервисам, а также административную ответственность по статье 6.21 КоАП РФ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
Роскомнадзор заблокировал 23 сайта за отказ удалить ЛГБТ-материалы

РКН заблокировал 23 сайта за размещение ЛГБТ-материалов

© iStock.com / Zephyr18Мужчина использует ноутбук и смартфон
Мужчина использует ноутбук и смартфон - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© iStock.com / Zephyr18
Мужчина использует ноутбук и смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Роскомнадзор сообщил РИА Новости о блокировке 23 сайтов, не выполнивших требования ведомства по удалению ЛГБТ-материалов.
"23 сайта, не выполнившие требования ведомства по удалению запрещенных материалов, заблокированы. Из них пять сайтов посвящены тематике ЛГБТ, 18 – это сайты пиратских онлайн-кинотеатров, распространяющие фильмы с ЛГБТ-пропагандой", - говорится в ответе на запрос.
Отмечается, что за распространение материалов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ и в интернете закон предусматривает ограничение доступа к информационным ресурсам и сервисам, а также административную ответственность по статье 6.21 КоАП РФ.
Интернет-сайт с видеоконтентом - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
На сайте Роскомнадзора появилась форма жалоб на ЛГБТ-контент
1 сентября, 18:53
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
 
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