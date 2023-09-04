https://ria.ru/20230904/blokirovka-1894127870.html

Роскомнадзор заблокировал 23 сайта за отказ удалить ЛГБТ-материалы

Роскомнадзор заблокировал 23 сайта за отказ удалить ЛГБТ-материалы - РИА Новости, 04.09.2023

Роскомнадзор заблокировал 23 сайта за отказ удалить ЛГБТ-материалы

Роскомнадзор сообщил РИА Новости о блокировке 23 сайтов, не выполнивших требования ведомства по удалению ЛГБТ-материалов. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T16:40

2023-09-04T16:40

2023-09-04T16:45

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Роскомнадзор сообщил РИА Новости о блокировке 23 сайтов, не выполнивших требования ведомства по удалению ЛГБТ-материалов."23 сайта, не выполнившие требования ведомства по удалению запрещенных материалов, заблокированы. Из них пять сайтов посвящены тематике ЛГБТ, 18 – это сайты пиратских онлайн-кинотеатров, распространяющие фильмы с ЛГБТ-пропагандой", - говорится в ответе на запрос.Отмечается, что за распространение материалов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ и в интернете закон предусматривает ограничение доступа к информационным ресурсам и сервисам, а также административную ответственность по статье 6.21 КоАП РФ.

https://ria.ru/20230901/kontent-1893751149.html

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество