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В пойме реки Жужа построят спортивный кластер, заявил Бирюков - РИА Новости, 04.09.2023
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09:26 04.09.2023
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В пойме реки Жужа построят спортивный кластер, заявил Бирюков
В пойме реки Жужа построят спортивный кластер, заявил Бирюков - РИА Новости, 04.09.2023
В пойме реки Жужа построят спортивный кластер, заявил Бирюков
Специалисты комплекса городского хозяйства обустраивают современный спортивный кластер в пойме реки Жужа на юге столицы, сообщил журналистам в понедельник... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T09:26
2023-09-04T09:26
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петр бирюков
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустраивают современный спортивный кластер в пойме реки Жужа на юге столицы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Проект по благоустройству поймы реки Жужа - один из самых масштабных и важных в этом году, ведь приводим в порядок пространство площадью почти 22 гектара. Там появятся комфортные зоны для отдыха и занятий спортом, пешеходные дорожки и современное освещение. В настоящее время на месте ранее демонтированных гаражей делаем многофункциональный спортивный кластер, при разработке концепции учитывались пожелания местных жителей", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что общая площадь нового объекта составит почти 2,4 тысячи квадратных метров. В его состав войдут площадка для настольного тенниса с тремя столами, зоны для игры в волейбол, баскетбол и стритбол. "Воркаут-зона займет почти 500 квадратных метров. Для взрослых посетителей установим двойной турник, разноуровневые двойные брусья для отжиманий, воркаут комплекс с рукоходом, шведской стенкой и пятью турниками, наклонную скамью для упражнений на пресс, смонтируем две степ-платформы. Для детей и подростков появятся батуты, балансир в виде большого кольца, полоса препятствий и тренировочный комплекс", - рассказал Бирюков. По его словам, в новом кластере выделят отдельное пространство для катания на тарзанке. Кроме того, в парке реконструируют старую хоккейную коробку, организуют еще девять новых спортивных зон, в том числе воркаут, поля для мини-футбола, стритбола и волейбола, площадку для настольного тенниса. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что завершить работы по обустройству спортивных зон и кластера в парке в пойме реки Жужа планируется в сентябре.
https://ria.ru/20230901/sezon-1893557405.html
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москва, общество, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
В пойме реки Жужа построят спортивный кластер, заявил Бирюков

В пойме реки Жужа на юге Москвы обустроят спортивный кластер

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустраивают современный спортивный кластер в пойме реки Жужа на юге столицы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Проект по благоустройству поймы реки Жужа - один из самых масштабных и важных в этом году, ведь приводим в порядок пространство площадью почти 22 гектара. Там появятся комфортные зоны для отдыха и занятий спортом, пешеходные дорожки и современное освещение. В настоящее время на месте ранее демонтированных гаражей делаем многофункциональный спортивный кластер, при разработке концепции учитывались пожелания местных жителей", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что общая площадь нового объекта составит почти 2,4 тысячи квадратных метров. В его состав войдут площадка для настольного тенниса с тремя столами, зоны для игры в волейбол, баскетбол и стритбол.
"Воркаут-зона займет почти 500 квадратных метров. Для взрослых посетителей установим двойной турник, разноуровневые двойные брусья для отжиманий, воркаут комплекс с рукоходом, шведской стенкой и пятью турниками, наклонную скамью для упражнений на пресс, смонтируем две степ-платформы. Для детей и подростков появятся батуты, балансир в виде большого кольца, полоса препятствий и тренировочный комплекс", - рассказал Бирюков.
По его словам, в новом кластере выделят отдельное пространство для катания на тарзанке. Кроме того, в парке реконструируют старую хоккейную коробку, организуют еще девять новых спортивных зон, в том числе воркаут, поля для мини-футбола, стритбола и волейбола, площадку для настольного тенниса.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что завершить работы по обустройству спортивных зон и кластера в парке в пойме реки Жужа планируется в сентябре.
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