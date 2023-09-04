https://ria.ru/20230904/biryukov-1894011140.html
В пойме реки Жужа построят спортивный кластер, заявил Бирюков
В пойме реки Жужа построят спортивный кластер, заявил Бирюков - РИА Новости, 04.09.2023
В пойме реки Жужа построят спортивный кластер, заявил Бирюков
Специалисты комплекса городского хозяйства обустраивают современный спортивный кластер в пойме реки Жужа на юге столицы, сообщил журналистам в понедельник... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T09:26
2023-09-04T09:26
2023-09-04T09:26
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
петр бирюков
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808648529_0:29:3090:1767_1920x0_80_0_0_b02677a7d53958432dbdbe73f93a2a63.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустраивают современный спортивный кластер в пойме реки Жужа на юге столицы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Проект по благоустройству поймы реки Жужа - один из самых масштабных и важных в этом году, ведь приводим в порядок пространство площадью почти 22 гектара. Там появятся комфортные зоны для отдыха и занятий спортом, пешеходные дорожки и современное освещение. В настоящее время на месте ранее демонтированных гаражей делаем многофункциональный спортивный кластер, при разработке концепции учитывались пожелания местных жителей", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что общая площадь нового объекта составит почти 2,4 тысячи квадратных метров. В его состав войдут площадка для настольного тенниса с тремя столами, зоны для игры в волейбол, баскетбол и стритбол. "Воркаут-зона займет почти 500 квадратных метров. Для взрослых посетителей установим двойной турник, разноуровневые двойные брусья для отжиманий, воркаут комплекс с рукоходом, шведской стенкой и пятью турниками, наклонную скамью для упражнений на пресс, смонтируем две степ-платформы. Для детей и подростков появятся батуты, балансир в виде большого кольца, полоса препятствий и тренировочный комплекс", - рассказал Бирюков. По его словам, в новом кластере выделят отдельное пространство для катания на тарзанке. Кроме того, в парке реконструируют старую хоккейную коробку, организуют еще девять новых спортивных зон, в том числе воркаут, поля для мини-футбола, стритбола и волейбола, площадку для настольного тенниса. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что завершить работы по обустройству спортивных зон и кластера в парке в пойме реки Жужа планируется в сентябре.
https://ria.ru/20230901/sezon-1893557405.html
https://realty.ria.ru/20230830/blagoustroystvo-1893159933.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808648529_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_02a92e115d2cd8d817fb2aabb16a1417.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
В пойме реки Жужа построят спортивный кластер, заявил Бирюков
В пойме реки Жужа на юге Москвы обустроят спортивный кластер
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустраивают современный спортивный кластер в пойме реки Жужа на юге столицы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Проект по благоустройству поймы реки Жужа - один из самых масштабных и важных в этом году, ведь приводим в порядок пространство площадью почти 22 гектара. Там появятся комфортные зоны для отдыха и занятий спортом, пешеходные дорожки и современное освещение. В настоящее время на месте ранее демонтированных гаражей делаем многофункциональный спортивный кластер, при разработке концепции учитывались пожелания местных жителей", - отметил Бирюков.
Жилые дома и соцобъекты в Москве подготовили к отопительному сезону
Заместитель мэра подчеркнул, что общая площадь нового объекта составит почти 2,4 тысячи квадратных метров. В его состав войдут площадка для настольного тенниса с тремя столами, зоны для игры в волейбол, баскетбол и стритбол.
"Воркаут-зона займет почти 500 квадратных метров. Для взрослых посетителей установим двойной турник, разноуровневые двойные брусья для отжиманий, воркаут комплекс с рукоходом, шведской стенкой и пятью турниками, наклонную скамью для упражнений на пресс, смонтируем две степ-платформы. Для детей и подростков появятся батуты, балансир в виде большого кольца, полоса препятствий и тренировочный комплекс", - рассказал Бирюков.
По его словам, в новом кластере выделят отдельное пространство для катания на тарзанке. Кроме того, в парке реконструируют старую хоккейную коробку, организуют еще девять новых спортивных зон, в том числе воркаут, поля для мини-футбола, стритбола и волейбола, площадку для настольного тенниса.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что завершить работы по обустройству спортивных зон и кластера в парке в пойме реки Жужа планируется в сентябре.
Власти Москвы: городские проекты благоустройства окупаются за полтора года