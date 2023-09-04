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При столкновениях колумбийских боевиков в Арауке погибли девять человек - РИА Новости, 04.09.2023
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23:33 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/besporyadki-1894201441.html
При столкновениях колумбийских боевиков в Арауке погибли девять человек
При столкновениях колумбийских боевиков в Арауке погибли девять человек - РИА Новости, 04.09.2023
При столкновениях колумбийских боевиков в Арауке погибли девять человек
Девять человек погибли и еще пятеро получили ранения в столкновениях боевиков повстанческой "Армии национального освобождения" (АНО/ELN) и "Революционных... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T23:33
2023-09-04T23:33
в мире
араука (департамент)
колумбия
перу
густаво петро
революционные вооруженные силы колумбии
евросоюз
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МЕХИКО, 4 сен - РИА Новости. Девять человек погибли и еще пятеро получили ранения в столкновениях боевиков повстанческой "Армии национального освобождения" (АНО/ELN) и "Революционных вооруженных сил Колумбии" (РВСК/FARC), которые произошли в департаменте Араука, сообщил губернатор региона Вилинтон Родригес Бенавидес. "Девять тел будут направлены судмедэкспертам в город Арауку для их идентификации. Сейчас в регионе развернута группа прокуратуры по массовым убийствам", - заявил Родригес в ходе внеочередного заседания совета безопасности, его слова приводит на своем сайте радиостанция RCN. По словам губернатора, еще пять человек, включая местного подростка, получили ранения в ходе перестрелок. В настоящий момент власти взяли под контроль зону, где происходили столкновения. Столкновения боевиков АНО и РВСК в муниципалитетах Пуэрто-Рондон и Таме начались накануне, после чего офис комиссара по вопросам мира публично обратился к этим группировкам с призывом остановить насилие. Колумбийский омбудсмен в свою очередь заявил, что не менее 183 семей покинули свои дома из-за этих столкновений и еще около 280 семей вынуждены были укрыться в зданиях местных школ и других общественных учреждений. Обе группировки, участвующие в конфликте, в настоящий момент ведут переговоры с правительством о мире. Тем не менее, они решительно заявляют о продолжении оборонительных операций на "своих" территориях. Колумбия более полувека находится в состоянии вооруженного конфликта с участием различных военизированных организаций. За это время погибли более 260 тысяч человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома. В рядах "Революционных вооруженных сил Колумбии " (РВСК ), которые были в 1966 году сформированы из отрядов самообороны крестьян-коммунистов, состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения в 2016 году. После "демобилизации" 13 тысяч человек из РВСК на ее основе была создана официальная политическая партия Comunes, однако более 5 тысяч человек вернулись к партизанской деятельности и наркоторговле. Численность леворадикальной "Армии национального освобождения", по данным министерства обороны Колумбии, увеличилась с трех тысяч до пяти тысяч человек за последние пять лет. Это вторая по размеру вооруженная повстанческая организация в стране после "Революционных вооруженных сил Колумбии". Колумбия, Перу, США, Канада и ЕС причисляют АНО к террористическим организациям. Члены АНО после прихода к власти президента Густаво Петро в прошлом году инициировали новый мирный процесс с правительством.
https://ria.ru/20230904/naemnik-1894165529.html
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в мире, араука (департамент), колумбия, перу, густаво петро, революционные вооруженные силы колумбии, евросоюз
В мире, Араука (департамент), Колумбия, Перу, Густаво Петро, Революционные вооруженные силы Колумбии, Евросоюз
При столкновениях колумбийских боевиков в Арауке погибли девять человек

В стычках боевиков в Арауке в Колумбии погибли девять человек, пять пострадали

© AP Photo / Fernando VergaraВид на улицу в Колумбии
Вид на улицу в Колумбии - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Fernando Vergara
Вид на улицу в Колумбии. Архивное фото
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МЕХИКО, 4 сен - РИА Новости. Девять человек погибли и еще пятеро получили ранения в столкновениях боевиков повстанческой "Армии национального освобождения" (АНО/ELN) и "Революционных вооруженных сил Колумбии" (РВСК/FARC), которые произошли в департаменте Араука, сообщил губернатор региона Вилинтон Родригес Бенавидес.
"Девять тел будут направлены судмедэкспертам в город Арауку для их идентификации. Сейчас в регионе развернута группа прокуратуры по массовым убийствам", - заявил Родригес в ходе внеочередного заседания совета безопасности, его слова приводит на своем сайте радиостанция RCN.
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Вчера, 18:33
По словам губернатора, еще пять человек, включая местного подростка, получили ранения в ходе перестрелок. В настоящий момент власти взяли под контроль зону, где происходили столкновения.
Столкновения боевиков АНО и РВСК в муниципалитетах Пуэрто-Рондон и Таме начались накануне, после чего офис комиссара по вопросам мира публично обратился к этим группировкам с призывом остановить насилие. Колумбийский омбудсмен в свою очередь заявил, что не менее 183 семей покинули свои дома из-за этих столкновений и еще около 280 семей вынуждены были укрыться в зданиях местных школ и других общественных учреждений.
Обе группировки, участвующие в конфликте, в настоящий момент ведут переговоры с правительством о мире. Тем не менее, они решительно заявляют о продолжении оборонительных операций на "своих" территориях.
Колумбия более полувека находится в состоянии вооруженного конфликта с участием различных военизированных организаций. За это время погибли более 260 тысяч человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома. В рядах "Революционных вооруженных сил Колумбии " (РВСК ), которые были в 1966 году сформированы из отрядов самообороны крестьян-коммунистов, состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения в 2016 году. После "демобилизации" 13 тысяч человек из РВСК на ее основе была создана официальная политическая партия Comunes, однако более 5 тысяч человек вернулись к партизанской деятельности и наркоторговле.
Численность леворадикальной "Армии национального освобождения", по данным министерства обороны Колумбии, увеличилась с трех тысяч до пяти тысяч человек за последние пять лет. Это вторая по размеру вооруженная повстанческая организация в стране после "Революционных вооруженных сил Колумбии". Колумбия, Перу, США, Канада и ЕС причисляют АНО к террористическим организациям. Члены АНО после прихода к власти президента Густаво Петро в прошлом году инициировали новый мирный процесс с правительством.
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В миреАраука (департамент)КолумбияПеруГуставо ПетроРеволюционные вооруженные силы КолумбииЕвросоюз
 
 
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