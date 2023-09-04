https://ria.ru/20230904/bespilotniki-1893991224.html

Над Черным морем и Курской областью сбили два украинских беспилотника

Над Черным морем и Курской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 04.09.2023

Над Черным морем и Курской областью сбили два украинских беспилотника

Российские средства ПВО перехватили два украинских беспилотника самолетного типа в Курской области и над Черным морем у Крыма, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T01:53

2023-09-04T01:53

2023-09-04T02:38

специальная военная операция на украине

курская область

россия

происшествия

черное море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873395865_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61db924c428593fe33c1484c6cd7a324.jpg

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили два украинских беспилотника самолетного типа в Курской области и над Черным морем у Крыма, сообщили в понедельник в Минобороны России."Сегодня около 1.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области", — сообщили в ведомстве.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Курскую, Брянскую и Белгородскую области, а также Крым.Ранее Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удары возмездия по районам производства и хранения украинских беспилотников.

https://ria.ru/20230904/obstrely-1893987354.html

курская область

россия

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, происшествия, черное море