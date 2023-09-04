Над Черным морем и Курской областью сбили два украинских беспилотника
Минобороны сообщило об уничтожении двух БПЛА над Черным морем и Курской областью
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРасчёт зенитной установки ЗУ-23-2 отрабатывает оперативные действия по отражению атаки с воздуха
Расчёт зенитной установки ЗУ-23-2 отрабатывает оперативные действия по отражению атаки с воздуха. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили два украинских беспилотника самолетного типа в Курской области и над Черным морем у Крыма, сообщили в понедельник в Минобороны России.
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"Сегодня около 1.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области", — сообщили в ведомстве.
Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Курскую, Брянскую и Белгородскую области, а также Крым.
Ранее Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удары возмездия по районам производства и хранения украинских беспилотников.
Ранее Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удары возмездия по районам производства и хранения украинских беспилотников.