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Над Черным морем и Курской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 04.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:53 04.09.2023 (обновлено: 02:38 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/bespilotniki-1893991224.html
Над Черным морем и Курской областью сбили два украинских беспилотника
Над Черным морем и Курской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 04.09.2023
Над Черным морем и Курской областью сбили два украинских беспилотника
Российские средства ПВО перехватили два украинских беспилотника самолетного типа в Курской области и над Черным морем у Крыма, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T01:53
2023-09-04T02:38
специальная военная операция на украине
курская область
россия
происшествия
черное море
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили два украинских беспилотника самолетного типа в Курской области и над Черным морем у Крыма, сообщили в понедельник в Минобороны России."Сегодня около 1.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области", — сообщили в ведомстве.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Курскую, Брянскую и Белгородскую области, а также Крым.Ранее Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удары возмездия по районам производства и хранения украинских беспилотников.
https://ria.ru/20230904/obstrely-1893987354.html
курская область
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курская область, россия, происшествия, черное море
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Происшествия, Черное море
Над Черным морем и Курской областью сбили два украинских беспилотника

Минобороны сообщило об уничтожении двух БПЛА над Черным морем и Курской областью

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРасчёт зенитной установки ЗУ-23-2 отрабатывает оперативные действия по отражению атаки с воздуха
Расчёт зенитной установки ЗУ-23-2 отрабатывает оперативные действия по отражению атаки с воздуха - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Расчёт зенитной установки ЗУ-23-2 отрабатывает оперативные действия по отражению атаки с воздуха. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили два украинских беспилотника самолетного типа в Курской области и над Черным морем у Крыма, сообщили в понедельник в Минобороны России.
«
"Сегодня около 1.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области", — сообщили в ведомстве.
Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Курскую, Брянскую и Белгородскую области, а также Крым.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удары возмездия по районам производства и хранения украинских беспилотников.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияПроисшествияЧерное море
 
 
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