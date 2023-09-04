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Над Брянской областью перехватили украинский беспилотник
Над Брянской областью перехватили украинский беспилотник - РИА Новости, 04.09.2023
Над Брянской областью перехватили украинский беспилотник
Еще один украинский беспилотник перехвачен над территорией Брянской области, сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T18:40
2023-09-04T18:40
2023-09-04T18:50
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Еще один украинский беспилотник перехвачен над территорией Брянской области, сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ."Четвертого сентября около 17.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.Ранее в понедельник около 16.30 мск над территорией Брянской области был перехвачен украинский БПЛА.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область
Над Брянской областью перехватили украинский беспилотник
Минобороны сообщило о перехвате украинского дрона над Брянской областью