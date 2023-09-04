https://ria.ru/20230904/bespilotnik-1894166894.html

Над Брянской областью перехватили украинский беспилотник

Над Брянской областью перехватили украинский беспилотник - РИА Новости, 04.09.2023

Над Брянской областью перехватили украинский беспилотник

Еще один украинский беспилотник перехвачен над территорией Брянской области, сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T18:40

2023-09-04T18:40

2023-09-04T18:50

специальная военная операция на украине

россия

брянская область

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Еще один украинский беспилотник перехвачен над территорией Брянской области, сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ."Четвертого сентября около 17.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.Ранее в понедельник около 16.30 мск над территорией Брянской области был перехвачен украинский БПЛА.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

брянская область

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2023

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россия, брянская область