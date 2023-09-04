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"Кокаиновое зерно": Бербок снова оговорилась, говоря об Украине
"Кокаиновое зерно": Бербок снова оговорилась, говоря об Украине - РИА Новости, 04.09.2023
"Кокаиновое зерно": Бербок снова оговорилась, говоря об Украине
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок очередной раз оговорилась, назвав украинское зерно "кокаиновым" в ходе совместной пресс-конференции с румынской РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:40
2023-09-04T16:40
2023-09-04T16:40
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анналена бербок
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БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок очередной раз оговорилась, назвав украинское зерно "кокаиновым" в ходе совместной пресс-конференции с румынской коллегой Луминицей Одобеску. "Я благодарю Румынию за то, что вы расширяете свою инфраструктуру для европейских коридоров солидарности, дабы до конца года удвоить пропускные экспортные возможности для кокаинового зерна до 4 миллионов тонн ежемесячно", - сказала Бербок. Речь министра транслировалась на странице германского МИД в соцсети X (бывшая Twitter). Бербок не в первый раз допускает курьёзные оговорки. Так, германский политик уже называла Восточную Украину "Восточной Кокаиной". В июне на конференции в ЮАР политик назвала путь страны к свободе "беконом надежды", перепутав слова "бекон" (bacon) и "маяк" (beacon).
https://ria.ru/20230825/sanctions-1892134264.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, румыния, анналена бербок
В мире, Украина, Германия, Румыния, Анналена Бербок
"Кокаиновое зерно": Бербок снова оговорилась, говоря об Украине
Глава МИД ФРГ Бербок назвала украинское зерно кокаиновым