https://ria.ru/20230904/berbok-1894127752.html

"Кокаиновое зерно": Бербок снова оговорилась, говоря об Украине

"Кокаиновое зерно": Бербок снова оговорилась, говоря об Украине - РИА Новости, 04.09.2023

"Кокаиновое зерно": Бербок снова оговорилась, говоря об Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок очередной раз оговорилась, назвав украинское зерно "кокаиновым" в ходе совместной пресс-конференции с румынской РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T16:40

2023-09-04T16:40

2023-09-04T16:40

в мире

украина

германия

румыния

анналена бербок

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БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок очередной раз оговорилась, назвав украинское зерно "кокаиновым" в ходе совместной пресс-конференции с румынской коллегой Луминицей Одобеску. "Я благодарю Румынию за то, что вы расширяете свою инфраструктуру для европейских коридоров солидарности, дабы до конца года удвоить пропускные экспортные возможности для кокаинового зерна до 4 миллионов тонн ежемесячно", - сказала Бербок. Речь министра транслировалась на странице германского МИД в соцсети X (бывшая Twitter). Бербок не в первый раз допускает курьёзные оговорки. Так, германский политик уже называла Восточную Украину "Восточной Кокаиной". В июне на конференции в ЮАР политик назвала путь страны к свободе "беконом надежды", перепутав слова "бекон" (bacon) и "маяк" (beacon).

https://ria.ru/20230825/sanctions-1892134264.html

украина

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румыния

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, германия, румыния, анналена бербок