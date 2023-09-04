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"Кокаиновое зерно": Бербок снова оговорилась, говоря об Украине - РИА Новости, 04.09.2023
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16:40 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/berbok-1894127752.html
"Кокаиновое зерно": Бербок снова оговорилась, говоря об Украине
"Кокаиновое зерно": Бербок снова оговорилась, говоря об Украине - РИА Новости, 04.09.2023
"Кокаиновое зерно": Бербок снова оговорилась, говоря об Украине
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок очередной раз оговорилась, назвав украинское зерно "кокаиновым" в ходе совместной пресс-конференции с румынской РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:40
2023-09-04T16:40
в мире
украина
германия
румыния
анналена бербок
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БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок очередной раз оговорилась, назвав украинское зерно "кокаиновым" в ходе совместной пресс-конференции с румынской коллегой Луминицей Одобеску. "Я благодарю Румынию за то, что вы расширяете свою инфраструктуру для европейских коридоров солидарности, дабы до конца года удвоить пропускные экспортные возможности для кокаинового зерна до 4 миллионов тонн ежемесячно", - сказала Бербок. Речь министра транслировалась на странице германского МИД в соцсети X (бывшая Twitter). Бербок не в первый раз допускает курьёзные оговорки. Так, германский политик уже называла Восточную Украину "Восточной Кокаиной". В июне на конференции в ЮАР политик назвала путь страны к свободе "беконом надежды", перепутав слова "бекон" (bacon) и "маяк" (beacon).
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в мире, украина, германия, румыния, анналена бербок
В мире, Украина, Германия, Румыния, Анналена Бербок
"Кокаиновое зерно": Бербок снова оговорилась, говоря об Украине

Глава МИД ФРГ Бербок назвала украинское зерно кокаиновым

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок очередной раз оговорилась, назвав украинское зерно "кокаиновым" в ходе совместной пресс-конференции с румынской коллегой Луминицей Одобеску.
«
"Я благодарю Румынию за то, что вы расширяете свою инфраструктуру для европейских коридоров солидарности, дабы до конца года удвоить пропускные экспортные возможности для кокаинового зерна до 4 миллионов тонн ежемесячно", - сказала Бербок.
Речь министра транслировалась на странице германского МИД в соцсети X (бывшая Twitter). Бербок не в первый раз допускает курьёзные оговорки. Так, германский политик уже называла Восточную Украину "Восточной Кокаиной". В июне на конференции в ЮАР политик назвала путь страны к свободе "беконом надежды", перепутав слова "бекон" (bacon) и "маяк" (beacon).
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Санкции сработали: Анналена Бербок снова ошиблась
25 августа, 08:18
 
В миреУкраинаГерманияРумынияАнналена Бербок
 
 
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